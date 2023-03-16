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ВКС России сбили украинский истребитель МиГ-29 в ЛНР - РИА Новости, 16.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:25 16.03.2023 (обновлено: 14:30 16.03.2023)
https://ria.ru/20230316/istrebitel-1858301657.html
ВКС России сбили украинский истребитель МиГ-29 в ЛНР
ВКС России сбили украинский истребитель МиГ-29 в ЛНР - РИА Новости, 16.03.2023
ВКС России сбили украинский истребитель МиГ-29 в ЛНР
Истребительная авиация ВКС России в районе населенного пункта Нововодяное ЛНР сбила украинский самолет МиГ-29, сообщило в четверг Минобороны РФ. РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T14:25
2023-03-16T14:30
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
миг-29
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
украина
в мире
войска воздушно-космической обороны
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Истребительная авиация ВКС России в районе населенного пункта Нововодяное ЛНР сбила украинский самолет МиГ-29, сообщило в четверг Минобороны РФ."Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Нововодяное Луганской народной республики сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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луганская народная республика
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луганская народная республика, миг-29, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, украина, в мире, войска воздушно-космической обороны
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, МиГ-29, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Украина, В мире, Войска воздушно-космической обороны
ВКС России сбили украинский истребитель МиГ-29 в ЛНР

ВКС России сбили украинский истребитель МиГ-29 в районе населенного пункта Нововодяное

© AP Photo / Alexander Ermochenko Украинский истребитель МиГ-29
Украинский истребитель МиГ-29 - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
© AP Photo / Alexander Ermochenko
Украинский истребитель МиГ-29. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Истребительная авиация ВКС России в районе населенного пункта Нововодяное ЛНР сбила украинский самолет МиГ-29, сообщило в четверг Минобороны РФ.
"Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Нововодяное Луганской народной республики сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаМиГ-29Вооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФУкраинаВ миреВойска воздушно-космической обороны
 
 
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