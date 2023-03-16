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ВКС России сбили украинский истребитель МиГ-29 в ЛНР
ВКС России сбили украинский истребитель МиГ-29 в ЛНР - РИА Новости, 16.03.2023
ВКС России сбили украинский истребитель МиГ-29 в ЛНР
Истребительная авиация ВКС России в районе населенного пункта Нововодяное ЛНР сбила украинский самолет МиГ-29, сообщило в четверг Минобороны РФ. РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T14:25
2023-03-16T14:25
2023-03-16T14:30
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
миг-29
вооруженные силы украины
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украина
в мире
войска воздушно-космической обороны
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Истребительная авиация ВКС России в районе населенного пункта Нововодяное ЛНР сбила украинский самолет МиГ-29, сообщило в четверг Минобороны РФ."Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Нововодяное Луганской народной республики сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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ВКС России сбили украинский истребитель МиГ-29 в ЛНР
ВКС России сбили украинский истребитель МиГ-29 в районе населенного пункта Нововодяное