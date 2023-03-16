https://ria.ru/20230316/ipoteka-1858349054.html

Путин поручил проработать идею об ипотеке для педагогов профобразования

Путин поручил проработать идею об ипотеке для педагогов профобразования - РИА Новости, 16.03.2023

Путин поручил проработать идею об ипотеке для педагогов профобразования

Социальная ипотека для преподавателей среднего профессионального образования важна, нужно проработать эту тему, сказал президент России Владимир Путин. РИА Новости, 16.03.2023

2023-03-16T16:02

2023-03-16T16:02

2023-03-16T16:27

общество

владимир путин

россия

российский союз промышленников и предпринимателей

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Социальная ипотека для преподавателей среднего профессионального образования важна, нужно проработать эту тему, сказал президент России Владимир Путин."Что касается возможности предоставления социальной ипотеки преподавателям, работающим в сфере подготовки специалистов среднего звена, у нас там около 500 с лишним тысяч человек работает, и средний уровень зарплаты, так скажем, не самый высокий - где-то 47 с небольшим тысяч. Поэтому, конечно, для этой категории преподавателей, а нам здесь нужны квалифицированные люди, социальная ипотека была бы важна... Но разумеется все нужно проработать", - сказал Путин на съезде РСПП и попросил правительство поработать с этой темой."Одни коллеги, считают, что таких преподавателей будет не менее полумиллиона, а может чуть больше - 550 тысяч, тех людей, которые так или иначе привлечены для работы в этой сфере, и тогда это одни деньги бюджета, а если 40 тысяч, то это другие деньги бюджета. Если мы скажем, что только 40 (тысяч), а остальные причастные к этому делу будут чувствовать себя чужими на этом празднике жизни, общего удовлетворения это может не принести. Об этом надо подумать... В принципе идея правильная, я с этим абсолютно согласен, конечно, нужно создавать стимулы, чтобы люди шли в эту профессию", - сказал Путин.

https://ria.ru/20230316/putin-1858340938.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, владимир путин, россия, российский союз промышленников и предпринимателей