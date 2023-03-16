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На Алтае постоялец дома престарелых до смерти избил инвалида
На Алтае постоялец дома престарелых до смерти избил инвалида - РИА Новости, 16.03.2023
На Алтае постоялец дома престарелых до смерти избил инвалида
Постоялец дома престарелых в Алтайском крае до смерти избил инвалида, жившего с ним в одной комнате, за постоянные бытовые просьбы, возбуждено уголовное дело,... РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T10:28
2023-03-16T10:28
2023-03-16T10:28
происшествия
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БАРНАУЛ, 16 мар - РИА Новости. Постоялец дома престарелых в Алтайском крае до смерти избил инвалида, жившего с ним в одной комнате, за постоянные бытовые просьбы, возбуждено уголовное дело, сообщают в СУСК по региону. "Возбуждено уголовное дело в отношении 53-летнего постояльца частного пансионата для пожилых и инвалидов в Рубцовском районе. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего)", - говорится в публикации. По данным следствия, подозреваемый проживал в частном пансионате Рубцовского района в одной комнате с несколькими постояльцами. "Мужчину раздражало, что 71-летний инвалид, который самостоятельно не мог себя обслуживать, постоянно просил своих соседей по комнате помочь ему поправить одеяло либо отодвинуть кровать от батареи, а также высказывал иные бытовые просьбы. В ночь на 9 марта 2023 года после очередных просьб соседа подозреваемый подошел к кровати и нанес не менее семи ударов руками по голове пожилого человека и не менее 13 ударов по телу. Спустя неделю потерпевший от полученных травм скончался", - уточняют в СУСК. Как подчеркивает ведомство, мужчина задержан, готовится ходатайство в суд об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование дела контролирует прокуратура.
https://ria.ru/20230309/musor-1856749379.html
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РИА Новости
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происшествия, рубцовский район, алтайский край, россия
Происшествия, Рубцовский район, Алтайский край, Россия
На Алтае постоялец дома престарелых до смерти избил инвалида
На Алтае постоялец дома престарелых до смерти избил инвалида за частые бытовые просьбы
БАРНАУЛ, 16 мар - РИА Новости.
Постоялец дома престарелых в Алтайском крае до смерти избил инвалида, жившего с ним в одной комнате, за постоянные бытовые просьбы, возбуждено уголовное дело, сообщают
в СУСК по региону.
"Возбуждено уголовное дело в отношении 53-летнего постояльца частного пансионата для пожилых и инвалидов в Рубцовском районе
. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего)", - говорится в публикации.
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По данным следствия, подозреваемый проживал в частном пансионате Рубцовского района в одной комнате с несколькими постояльцами.
"Мужчину раздражало, что 71-летний инвалид, который самостоятельно не мог себя обслуживать, постоянно просил своих соседей по комнате помочь ему поправить одеяло либо отодвинуть кровать от батареи, а также высказывал иные бытовые просьбы. В ночь на 9 марта 2023 года после очередных просьб соседа подозреваемый подошел к кровати и нанес не менее семи ударов руками по голове пожилого человека и не менее 13 ударов по телу. Спустя неделю потерпевший от полученных травм скончался", - уточняют в СУСК.
Как подчеркивает ведомство, мужчина задержан, готовится ходатайство в суд об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование дела контролирует прокуратура.
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