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На Алтае постоялец дома престарелых до смерти избил инвалида

На Алтае постоялец дома престарелых до смерти избил инвалида - РИА Новости, 16.03.2023

На Алтае постоялец дома престарелых до смерти избил инвалида

Постоялец дома престарелых в Алтайском крае до смерти избил инвалида, жившего с ним в одной комнате, за постоянные бытовые просьбы, возбуждено уголовное дело,... РИА Новости, 16.03.2023

2023-03-16T10:28

2023-03-16T10:28

2023-03-16T10:28

происшествия

рубцовский район

алтайский край

россия

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БАРНАУЛ, 16 мар - РИА Новости. Постоялец дома престарелых в Алтайском крае до смерти избил инвалида, жившего с ним в одной комнате, за постоянные бытовые просьбы, возбуждено уголовное дело, сообщают в СУСК по региону. "Возбуждено уголовное дело в отношении 53-летнего постояльца частного пансионата для пожилых и инвалидов в Рубцовском районе. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего)", - говорится в публикации. По данным следствия, подозреваемый проживал в частном пансионате Рубцовского района в одной комнате с несколькими постояльцами. "Мужчину раздражало, что 71-летний инвалид, который самостоятельно не мог себя обслуживать, постоянно просил своих соседей по комнате помочь ему поправить одеяло либо отодвинуть кровать от батареи, а также высказывал иные бытовые просьбы. В ночь на 9 марта 2023 года после очередных просьб соседа подозреваемый подошел к кровати и нанес не менее семи ударов руками по голове пожилого человека и не менее 13 ударов по телу. Спустя неделю потерпевший от полученных травм скончался", - уточняют в СУСК. Как подчеркивает ведомство, мужчина задержан, готовится ходатайство в суд об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование дела контролирует прокуратура.

https://ria.ru/20230309/musor-1856749379.html

https://ria.ru/20230220/ubiystvo-1853231534.html

рубцовский район

алтайский край

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, рубцовский район, алтайский край, россия