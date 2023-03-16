https://ria.ru/20230316/internet-1858432667.html
Суд запретил мужу блогера Лерчек пользоваться интернетом
Суд запретил мужу блогера Лерчек пользоваться интернетом - РИА Новости, 16.03.2023
Суд запретил мужу блогера Лерчек пользоваться интернетом
Савеловский суд Москвы запретил Артему Чекалину - мужу блогера-миллионника Валерии Чекалиной (Лерчек) - пользоваться интернетом, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T20:14
2023-03-16T20:14
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Савеловский суд Москвы запретил Артему Чекалину - мужу блогера-миллионника Валерии Чекалиной (Лерчек) - пользоваться интернетом, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Суд постановил: ходатайство следователя удовлетворить, избрать меру пресечения в виде запрета определенных действий", - огласила решение судья.В частности, суд запретил обвиняемому общаться со свидетелями и соучастниками (кроме близких родственников), использовать почту, телефон, иные средства связи и интернет. Его передвижения при этом не ограничены. Аналогичные ограничения ранее суд наложил на его жену.Супруги просили оставить им возможность вести блог, который является основным источником дохода, и разговаривать по телефону с родственниками и коллегами (у обвиняемых есть бизнес). Адвокат указывал, что теперь они не смогут вызвать такси, няню, отвести детей в сад, сходить за продуктами и так далее.Тем не менее телефон можно использовать только для вызова экстренных служб.Ранее суд запретил Чекалиной общаться со свидетелями и соучастниками (кроме близких родственников), использовать почту, телефон, иные средства связи и интернет. Передвижения обвиняемой при этом не ограничены.В отношении Лерчек и ее супруга возбуждены два уголовных дела.Первое касается уклонения от уплаты налогов на 311 миллионов рублей. По оценке следствия, Чекалина пользовалась упрощенной системой налогообложения, хотя ее доходы от фитнес-марафонов превышали предельно допустимый лимит в 150 миллионов рублей в год.Второе дело – об отмывании (легализации) денежных средств в особо крупном размере. По данным следствия, Артем и Валерия Чекалины в апреле 2021 года отмыли более 130 миллионов рублей, купив на них доллары США, "чем замаскировали связь легализованных денежных средств с преступным источником их происхождения".Следствие проверяет семью и на причастность к другим экономическим преступлениям. В рамках уголовного дела арестованы активы Чекалиных на общую сумму 311 миллионов рублей.У Чекалиной, известной под ником Лерчек, порядка 10 миллионов подписчиков в Instagram* (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20230307/nalogi-1856443769.html
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Суд запретил мужу блогера Лерчек пользоваться интернетом
Суд запретил мужу блогера-миллионника Лерчек Артему Чекалину пользоваться интернетом
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Савеловский суд Москвы запретил Артему Чекалину - мужу блогера-миллионника Валерии Чекалиной (Лерчек) - пользоваться интернетом, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Суд постановил: ходатайство следователя удовлетворить, избрать меру пресечения в виде запрета определенных действий", - огласила решение судья.
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В частности, суд запретил обвиняемому общаться со свидетелями и соучастниками (кроме близких родственников), использовать почту, телефон, иные средства связи и интернет. Его передвижения при этом не ограничены. Аналогичные ограничения ранее суд наложил на его жену.
Супруги просили оставить им возможность вести блог, который является основным источником дохода, и разговаривать по телефону с родственниками и коллегами (у обвиняемых есть бизнес). Адвокат указывал, что теперь они не смогут вызвать такси, няню, отвести детей в сад, сходить за продуктами и так далее.
Тем не менее телефон можно использовать только для вызова экстренных служб.
Ранее суд запретил Чекалиной общаться со свидетелями и соучастниками (кроме близких родственников), использовать почту, телефон, иные средства связи и интернет. Передвижения обвиняемой при этом не ограничены.
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В отношении Лерчек и ее супруга возбуждены два уголовных дела.
Первое касается уклонения от уплаты налогов на 311 миллионов рублей. По оценке следствия, Чекалина пользовалась упрощенной системой налогообложения, хотя ее доходы от фитнес-марафонов превышали предельно допустимый лимит в 150 миллионов рублей в год.
Второе дело – об отмывании (легализации) денежных средств в особо крупном размере. По данным следствия, Артем и Валерия Чекалины в апреле 2021 года отмыли более 130 миллионов рублей, купив на них доллары США
, "чем замаскировали связь легализованных денежных средств с преступным источником их происхождения".
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Следствие проверяет семью и на причастность к другим экономическим преступлениям. В рамках уголовного дела арестованы активы Чекалиных на общую сумму 311 миллионов рублей.
У Чекалиной, известной под ником Лерчек, порядка 10 миллионов подписчиков в Instagram* (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России
как экстремистская).
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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