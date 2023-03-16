https://ria.ru/20230316/integratsiya-1858431715.html

В "АвтоВАЗе" допустили интеграцию с петербургским заводом Toyota

В "АвтоВАЗе" допустили интеграцию с петербургским заводом Toyota - РИА Новости, 16.03.2023

В "АвтоВАЗе" допустили интеграцию с петербургским заводом Toyota

Интеграция "АвтоВАЗа" с петербургским заводом Toyota, если он будет передан ФГУП "НАМИ", пока нецелесообразна, но в целом не исключена, сообщил журналистам... РИА Новости, 16.03.2023

2023-03-16T20:09

2023-03-16T20:09

2023-03-16T20:09

экономика

авто

россия

санкт-петербург

денис мантуров

максим соколов

автоваз

научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "нами"

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Интеграция "АвтоВАЗа" с петербургским заводом Toyota, если он будет передан ФГУП "НАМИ", пока нецелесообразна, но в целом не исключена, сообщил журналистам президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов. В четверг вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщил, что завод японского автоконцерна Toyota в Санкт-Петербурге может быть передан ФГУП "НАМИ", Минпромторг РФ прорабатывает такую возможность. "Если какие-то планы по интеграции возникнут у топ-менеджмента "АвтоВАЗа", будут одобрены правлением и потом будут вынесены на совет директоров, который возглавляет наш вице-премьер - министр промышленности и торговли, вполне возможно, что такие перспективы и появляется", - скалов Соколов, отвечая на вопрос о возможном интересе компании к активам Toyota. "Но пока я не вижу необходимости с учётом свободных мощностей у "АвтоВАЗа" и контроля за тем сектором рынка, в котором "АвтоВАЗ" традиционно работает, и перспективами выхода на другие рынки - класса С и В за счёт в том числе работы на заводе в Петербурге, не вижу смысла задействовать какие-то дополнительные мощности", - подчеркнул он.

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экономика, авто, россия, санкт-петербург, денис мантуров, максим соколов, автоваз, научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "нами", министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), toyota corolla