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В "АвтоВАЗе" допустили интеграцию с петербургским заводом Toyota - РИА Новости, 16.03.2023
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20:09 16.03.2023
https://ria.ru/20230316/integratsiya-1858431715.html
В "АвтоВАЗе" допустили интеграцию с петербургским заводом Toyota
В "АвтоВАЗе" допустили интеграцию с петербургским заводом Toyota - РИА Новости, 16.03.2023
В "АвтоВАЗе" допустили интеграцию с петербургским заводом Toyota
Интеграция "АвтоВАЗа" с петербургским заводом Toyota, если он будет передан ФГУП "НАМИ", пока нецелесообразна, но в целом не исключена, сообщил журналистам... РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T20:09
2023-03-16T20:09
экономика
авто
россия
санкт-петербург
денис мантуров
максим соколов
автоваз
научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "нами"
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Интеграция "АвтоВАЗа" с петербургским заводом Toyota, если он будет передан ФГУП "НАМИ", пока нецелесообразна, но в целом не исключена, сообщил журналистам президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов. В четверг вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщил, что завод японского автоконцерна Toyota в Санкт-Петербурге может быть передан ФГУП "НАМИ", Минпромторг РФ прорабатывает такую возможность. "Если какие-то планы по интеграции возникнут у топ-менеджмента "АвтоВАЗа", будут одобрены правлением и потом будут вынесены на совет директоров, который возглавляет наш вице-премьер - министр промышленности и торговли, вполне возможно, что такие перспективы и появляется", - скалов Соколов, отвечая на вопрос о возможном интересе компании к активам Toyota. "Но пока я не вижу необходимости с учётом свободных мощностей у "АвтоВАЗа" и контроля за тем сектором рынка, в котором "АвтоВАЗ" традиционно работает, и перспективами выхода на другие рынки - класса С и В за счёт в том числе работы на заводе в Петербурге, не вижу смысла задействовать какие-то дополнительные мощности", - подчеркнул он.
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экономика, авто, россия, санкт-петербург, денис мантуров, максим соколов, автоваз, научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "нами", министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), toyota corolla
Экономика, Авто, Россия, Санкт-Петербург, Денис Мантуров, Максим Соколов, АвтоВАЗ, Научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "НАМИ", Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Toyota Corolla
В "АвтоВАЗе" допустили интеграцию с петербургским заводом Toyota

Президент "АвтоВАЗа" Соколов допустил интеграцию концерна с петербургским заводом Toyota

© РИА Новости / Анар Мовсумов | Перейти в медиабанкСборка новых автомобилей на заводе "АвтоВАЗ"
Сборка новых автомобилей на заводе АвтоВАЗ - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
© РИА Новости / Анар Мовсумов
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Сборка новых автомобилей на заводе "АвтоВАЗ". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Интеграция "АвтоВАЗа" с петербургским заводом Toyota, если он будет передан ФГУП "НАМИ", пока нецелесообразна, но в целом не исключена, сообщил журналистам президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов.
В четверг вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщил, что завод японского автоконцерна Toyota в Санкт-Петербурге может быть передан ФГУП "НАМИ", Минпромторг РФ прорабатывает такую возможность.
"Если какие-то планы по интеграции возникнут у топ-менеджмента "АвтоВАЗа", будут одобрены правлением и потом будут вынесены на совет директоров, который возглавляет наш вице-премьер - министр промышленности и торговли, вполне возможно, что такие перспективы и появляется", - скалов Соколов, отвечая на вопрос о возможном интересе компании к активам Toyota.
"Но пока я не вижу необходимости с учётом свободных мощностей у "АвтоВАЗа" и контроля за тем сектором рынка, в котором "АвтоВАЗ" традиционно работает, и перспективами выхода на другие рынки - класса С и В за счёт в том числе работы на заводе в Петербурге, не вижу смысла задействовать какие-то дополнительные мощности", - подчеркнул он.
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ЭкономикаАвтоРоссияСанкт-ПетербургДенис МантуровМаксим СоколовАвтоВАЗНаучно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "НАМИ"Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Toyota Corolla
 
 
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