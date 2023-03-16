https://ria.ru/20230316/indoneziya-1858231477.html
Глава Индонезии призвал органы власти отказаться от Visa и Mastercard
Глава Индонезии призвал органы власти отказаться от Visa и Mastercard - РИА Новости, 16.03.2023
Глава Индонезии призвал органы власти отказаться от Visa и Mastercard
Президент Индонезии Джоко Видодо призвал региональные администрации страны отказаться от платежных систем Visa и Mastercard, сообщила газета The Jakarta Post. РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T10:55
2023-03-16T10:55
2023-03-16T18:45
индонезия
джоко видодо
visa, inc.
mastercard, inc.
в мире
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Президент Индонезии Джоко Видодо призвал региональные администрации страны отказаться от платежных систем Visa и Mastercard, сообщила газета The Jakarta Post.По его словам, это необходимо для защиты транзакций от возможных геополитических последствий.Ограничительные меры, введенные США из-за ситуации на Украине, могут создать трудности, поскольку экономические инструменты, в том числе платежные системы, могут использовать против стран, которые, как считается, причастны к конфликту, пояснил глава государства.В январе посол Индонезии в Москве Хосе Антонио Морато Таварес сообщил РИА Новости, что страна рассматривает вариант использования карт российской платежной системы "Мир".
https://ria.ru/20221219/ekonomika-1839651982.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
индонезия, джоко видодо, visa, inc., mastercard, inc., в мире
Индонезия, Джоко Видодо, Visa, Inc., MasterCard, Inc., В мире
Глава Индонезии призвал органы власти отказаться от Visa и Mastercard
Президент Индонезии Видодо призвал местные органы власти отказаться от Visa и Mastercard
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости.
Президент Индонезии Джоко Видодо призвал региональные администрации страны отказаться от платежных систем Visa и Mastercard, сообщила газета The Jakarta Post
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По его словам, это необходимо для защиты транзакций от возможных геополитических последствий.
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"Будьте очень осторожны. Мы должны помнить о санкциях, введенных США против России. Visa и Mastercard могут стать проблемой", — заявил Видодо.
Ограничительные меры, введенные США из-за ситуации на Украине, могут создать трудности, поскольку экономические инструменты, в том числе платежные системы, могут использовать против стран, которые, как считается, причастны к конфликту, пояснил глава государства.
В январе посол Индонезии в Москве Хосе Антонио Морато Таварес сообщил РИА Новости, что страна рассматривает вариант использования карт российской платежной системы "Мир".
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