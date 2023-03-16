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Глава Индонезии призвал органы власти отказаться от Visa и Mastercard - РИА Новости, 16.03.2023
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10:55 16.03.2023 (обновлено: 18:45 16.03.2023)
https://ria.ru/20230316/indoneziya-1858231477.html
Глава Индонезии призвал органы власти отказаться от Visa и Mastercard
Глава Индонезии призвал органы власти отказаться от Visa и Mastercard - РИА Новости, 16.03.2023
Глава Индонезии призвал органы власти отказаться от Visa и Mastercard
Президент Индонезии Джоко Видодо призвал региональные администрации страны отказаться от платежных систем Visa и Mastercard, сообщила газета The Jakarta Post. РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T10:55
2023-03-16T18:45
индонезия
джоко видодо
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Президент Индонезии Джоко Видодо призвал региональные администрации страны отказаться от платежных систем Visa и Mastercard, сообщила газета The Jakarta Post.По его словам, это необходимо для защиты транзакций от возможных геополитических последствий.Ограничительные меры, введенные США из-за ситуации на Украине, могут создать трудности, поскольку экономические инструменты, в том числе платежные системы, могут использовать против стран, которые, как считается, причастны к конфликту, пояснил глава государства.В январе посол Индонезии в Москве Хосе Антонио Морато Таварес сообщил РИА Новости, что страна рассматривает вариант использования карт российской платежной системы "Мир".
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индонезия, джоко видодо, visa, inc., mastercard, inc., в мире
Индонезия, Джоко Видодо, Visa, Inc., MasterCard, Inc., В мире
Глава Индонезии призвал органы власти отказаться от Visa и Mastercard

Президент Индонезии Видодо призвал местные органы власти отказаться от Visa и Mastercard

© AP Photo / Indonesian Presidential Palace/Muchlis JrПрезидент Индонезии Джоко Видодо произносит речь во дворце Мердека в Джакарте, Индонезия
Президент Индонезии Джоко Видодо произносит речь во дворце Мердека в Джакарте, Индонезия - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
© AP Photo / Indonesian Presidential Palace/Muchlis Jr
Президент Индонезии Джоко Видодо произносит речь во дворце Мердека в Джакарте, Индонезия
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Президент Индонезии Джоко Видодо призвал региональные администрации страны отказаться от платежных систем Visa и Mastercard, сообщила газета The Jakarta Post.
По его словам, это необходимо для защиты транзакций от возможных геополитических последствий.
«
"Будьте очень осторожны. Мы должны помнить о санкциях, введенных США против России. Visa и Mastercard могут стать проблемой", — заявил Видодо.
Ограничительные меры, введенные США из-за ситуации на Украине, могут создать трудности, поскольку экономические инструменты, в том числе платежные системы, могут использовать против стран, которые, как считается, причастны к конфликту, пояснил глава государства.
В январе посол Индонезии в Москве Хосе Антонио Морато Таварес сообщил РИА Новости, что страна рассматривает вариант использования карт российской платежной системы "Мир".
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