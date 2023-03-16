https://ria.ru/20230316/indoneziya-1858231477.html

Глава Индонезии призвал органы власти отказаться от Visa и Mastercard

Глава Индонезии призвал органы власти отказаться от Visa и Mastercard - РИА Новости, 16.03.2023

Глава Индонезии призвал органы власти отказаться от Visa и Mastercard

Президент Индонезии Джоко Видодо призвал региональные администрации страны отказаться от платежных систем Visa и Mastercard, сообщила газета The Jakarta Post. РИА Новости, 16.03.2023

2023-03-16T10:55

2023-03-16T10:55

2023-03-16T18:45

индонезия

джоко видодо

visa, inc.

mastercard, inc.

в мире

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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Президент Индонезии Джоко Видодо призвал региональные администрации страны отказаться от платежных систем Visa и Mastercard, сообщила газета The Jakarta Post.По его словам, это необходимо для защиты транзакций от возможных геополитических последствий.Ограничительные меры, введенные США из-за ситуации на Украине, могут создать трудности, поскольку экономические инструменты, в том числе платежные системы, могут использовать против стран, которые, как считается, причастны к конфликту, пояснил глава государства.В январе посол Индонезии в Москве Хосе Антонио Морато Таварес сообщил РИА Новости, что страна рассматривает вариант использования карт российской платежной системы "Мир".

https://ria.ru/20221219/ekonomika-1839651982.html

индонезия

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

индонезия, джоко видодо, visa, inc., mastercard, inc., в мире