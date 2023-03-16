https://ria.ru/20230316/indiya-1858294140.html
В МИД Индии прокомментировали сообщения о соблюдении потолка цен на нефть
В МИД Индии прокомментировали сообщения о соблюдении потолка цен на нефть - РИА Новости, 16.03.2023
В МИД Индии прокомментировали сообщения о соблюдении потолка цен на нефть
Подход Индии к закупке нефти в России основан требованиях энергетической безопасности, это по-прежнему актуально, заявил официальный представитель МИД Индии... РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T14:02
2023-03-16T14:02
2023-03-16T14:06
цены на нефть
россия
мид индии
санкции в отношении россии
в мире
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НЬЮ-ДЕЛИ, 16 мар – РИА Новости. Подход Индии к закупке нефти в России основан требованиях энергетической безопасности, это по-прежнему актуально, заявил официальный представитель МИД Индии Ариндам Багчи."Я не хочу комментировать спекулятивные сообщения СМИ. Мы неоднократно давали понять, что наш подход будет основываться на наших требованиях энергетической безопасности. Вы слышали это много раз, и я думаю, что это по-прежнему актуально", - сказал Багчи на брифинге, отвечая на вопрос о статьях с сообщениями о том, что Индия поддержит ограничение цен на нефть из России.Ранее в четверг посол РФ в Индии Денис Алипов назвал вбросами сообщения СМИ о том, что Индия якобы согласилась соблюдать потолок цен на российскую нефть.Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники писало, что Индия решила не нарушать санкции Запада против РФ и соблюдать утвержденный G7 потолок цен на нефть. По данным агентства, индийское правительство просило банки и трейдеров придерживаться санкционных требований.
https://ria.ru/20230316/indiya-1858199990.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
цены на нефть, россия, мид индии, санкции в отношении россии, в мире
Цены на нефть, Россия, МИД Индии, Санкции в отношении России, В мире
В МИД Индии прокомментировали сообщения о соблюдении потолка цен на нефть
В МИД Индии напомнили о своем подходе к покупке нефти, основанном на энергобезопасности