Посол прокомментировал сообщения о соблюдении Индией потолка цен на нефть
Российский посол Алипов опроверг сообщения о планах Индии соблюдать потолок цен на нефть
Улица на окраине Нью-Дели. Архивное фото
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Посол России в Индии Денис Алипов назвал вбросами сообщения СМИ, что Индия якобы согласилась соблюдать потолок цен на российскую нефть.
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"Могу сказать, что Индия не является участником механизма ценового потолка на российскую нефть. И неоднократно высказала свои сомнения об эффективности вообще такого механизма", — добавил дипломат в эфире "Соловьев Live".
При этом он отметил, что цена, по которой Нью-Дели закупает у Москвы нефть, —коммерческая тайна и раскрытие такой информации "навредило бы и России, и Индии".
"Совершенно очевидно, что Индия в крупных покупках, которые выросли за прошлый год в десятки раз, исходит из своих потребностей, а не из желания или нежелания чего-то США", — заключил Алипов.
Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники писало, что Индия решила не нарушать санкции Запада против России и соблюдать утвержденный G7 потолок цен на нефть. По данным агентства, индийское правительство просило банки и трейдеров придерживаться ограничительных мер.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. Москва не раз заявляла, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.