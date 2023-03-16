Рейтинг@Mail.ru
Посол прокомментировал сообщения о соблюдении Индией потолка цен на нефть - РИА Новости, 16.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:50 16.03.2023 (обновлено: 10:01 16.03.2023)
https://ria.ru/20230316/indiya-1858199990.html
Посол прокомментировал сообщения о соблюдении Индией потолка цен на нефть
Посол прокомментировал сообщения о соблюдении Индией потолка цен на нефть - РИА Новости, 16.03.2023
Посол прокомментировал сообщения о соблюдении Индией потолка цен на нефть
Посол России в Индии Денис Алипов назвал вбросами сообщения СМИ, что Индия якобы согласилась соблюдать потолок цен на российскую нефть. РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T08:50
2023-03-16T10:01
цены на нефть
индия
россия
в мире
украина
владимир путин
денис алипов
g7
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/10/1858208356_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_ce0d17ffdaefc2ffd76e0500700b9df3.jpg
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Посол России в Индии Денис Алипов назвал вбросами сообщения СМИ, что Индия якобы согласилась соблюдать потолок цен на российскую нефть.При этом он отметил, что цена, по которой Нью-Дели закупает у Москвы нефть, —коммерческая тайна и раскрытие такой информации "навредило бы и России, и Индии"."Совершенно очевидно, что Индия в крупных покупках, которые выросли за прошлый год в десятки раз, исходит из своих потребностей, а не из желания или нежелания чего-то США", — заключил Алипов.Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники писало, что Индия решила не нарушать санкции Запада против России и соблюдать утвержденный G7 потолок цен на нефть. По данным агентства, индийское правительство просило банки и трейдеров придерживаться ограничительных мер.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. Москва не раз заявляла, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
https://ria.ru/20230315/neft-1857906457.html
https://ria.ru/20230313/neft-1857664529.html
индия
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/10/1858208356_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_7953ab30c097defa12b4f91b7f5b692a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
цены на нефть, индия, россия, в мире, украина, владимир путин, денис алипов, g7, санкции в отношении россии
Цены на нефть, Индия, Россия, В мире, Украина, Владимир Путин, Денис Алипов, G7, Санкции в отношении России
Посол прокомментировал сообщения о соблюдении Индией потолка цен на нефть

Российский посол Алипов опроверг сообщения о планах Индии соблюдать потолок цен на нефть

© AFP 2023 / Jewel SamadУлица на окраине Нью-Дели
Улица на окраине Нью-Дели - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
© AFP 2023 / Jewel Samad
Улица на окраине Нью-Дели. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Посол России в Индии Денис Алипов назвал вбросами сообщения СМИ, что Индия якобы согласилась соблюдать потолок цен на российскую нефть.
«
"Могу сказать, что Индия не является участником механизма ценового потолка на российскую нефть. И неоднократно высказала свои сомнения об эффективности вообще такого механизма", — добавил дипломат в эфире "Соловьев Live".
При этом он отметил, что цена, по которой Нью-Дели закупает у Москвы нефть, —коммерческая тайна и раскрытие такой информации "навредило бы и России, и Индии".
"Совершенно очевидно, что Индия в крупных покупках, которые выросли за прошлый год в десятки раз, исходит из своих потребностей, а не из желания или нежелания чего-то США", — заключил Алипов.
Морская нефтедобывающая платформа - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
Саудовский министр раскритиковал потолок цен на российскую нефть
15 марта, 00:01
Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники писало, что Индия решила не нарушать санкции Запада против России и соблюдать утвержденный G7 потолок цен на нефть. По данным агентства, индийское правительство просило банки и трейдеров придерживаться ограничительных мер.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. Москва не раз заявляла, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
Нефтяная качалка - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
Эксперт прокомментировал поставки российской нефти в Индию
13 марта, 22:57
 
Цены на нефтьИндияРоссияВ миреУкраинаВладимир ПутинДенис АлиповG7Санкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала