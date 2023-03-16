https://ria.ru/20230316/indiya-1858199990.html

Посол прокомментировал сообщения о соблюдении Индией потолка цен на нефть

Посол прокомментировал сообщения о соблюдении Индией потолка цен на нефть - РИА Новости, 16.03.2023

Посол прокомментировал сообщения о соблюдении Индией потолка цен на нефть

Посол России в Индии Денис Алипов назвал вбросами сообщения СМИ, что Индия якобы согласилась соблюдать потолок цен на российскую нефть. РИА Новости, 16.03.2023

2023-03-16T08:50

2023-03-16T08:50

2023-03-16T10:01

цены на нефть

индия

россия

в мире

украина

владимир путин

денис алипов

g7

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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Посол России в Индии Денис Алипов назвал вбросами сообщения СМИ, что Индия якобы согласилась соблюдать потолок цен на российскую нефть.При этом он отметил, что цена, по которой Нью-Дели закупает у Москвы нефть, —коммерческая тайна и раскрытие такой информации "навредило бы и России, и Индии"."Совершенно очевидно, что Индия в крупных покупках, которые выросли за прошлый год в десятки раз, исходит из своих потребностей, а не из желания или нежелания чего-то США", — заключил Алипов.Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники писало, что Индия решила не нарушать санкции Запада против России и соблюдать утвержденный G7 потолок цен на нефть. По данным агентства, индийское правительство просило банки и трейдеров придерживаться ограничительных мер.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. Москва не раз заявляла, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.

https://ria.ru/20230315/neft-1857906457.html

https://ria.ru/20230313/neft-1857664529.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

цены на нефть, индия, россия, в мире, украина, владимир путин, денис алипов, g7, санкции в отношении россии