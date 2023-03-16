https://ria.ru/20230316/imperii-1858142228.html

Уходящие империи сеют разрушения: США идут по стопам Британии

Уходящие империи сеют разрушения: США идут по стопам Британии - РИА Новости, 16.03.2023

Уходящие империи сеют разрушения: США идут по стопам Британии

Глобальные империи всерьез зверствуют не тогда, когда они покоряют страны и народы, а когда уходят оттуда: таким может быть ответ на вопросы, поставленные на... РИА Новости, 16.03.2023

2023-03-16T08:00

2023-03-16T08:00

2023-03-16T08:13

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Глобальные империи всерьез зверствуют не тогда, когда они покоряют страны и народы, а когда уходят оттуда: таким может быть ответ на вопросы, поставленные на днях коллегой. Речь идет об авторском материале под названием "Запад не даст спокойной жизни соседям России".Там напоминается о том, что мы в последнее время наблюдаем: как минимум — организация кровавых бунтов по всему периметру России (сегодня это Молдавия и Грузия), как максимум — физическое уничтожение населения такого соседа (Украины). И можно, конечно, воспринимать это как наступление на нашу страну, но можно увидеть и нечто другое — типичное поведение отступающей глобальной империи.А помогает этому последнему прозрению книга, очень вовремя (меньше года назад) вышедшая в США: автор — Кэролайн Эткинс, называется "Наследие насилия". Это, вообще-то, о последних годах Британской империи, но кто же в США не знает, что когда там выходит очередная книга о закате Рима или развале колониальной Британии, то тут в умах всегда будет сравнение с сегодняшним положением самой Америки. И это не говоря о том, что Pax Americana — прямой наследник именно Британской империи во множестве смыслов.История с книгой Эткинс такая: десять лет назад автор получила Пулитцеровскую премию за раскопки мало кому известной истории о том, какими методами британцы подавляли восстание в своей колонии — в Кении: 230 тысяч человек в концлагерях и так далее. И было такое в 1950-х годах. Документы на эту тему были надежно скрыты в сейфах британского МИД, но судебный процесс в Лондоне их оттуда вытащил.А дальше Эткинс там же обнаружила документацию по аналогичным случаям еще в 37 бывших колониях (о том ее упомянутая книга). Первое, что здесь видно, — ладно еще кровавый или вероломный, ползучий захват территорий. Тут как-то зверств ожидаешь (и не напрасно). Но документы Эткинс по большей части из XX века, многие — после Второй мировой. Подавление партизан в Малайе (с отрезанием голов и прочим). Операции в Палестине и на Кипре. Упомянутая Кения. Ну и более ранние эпизоды по всей великой империи.И мы в изумлении: зачем? Уже ушла Индия, уже всем ясно, что империи больше не будет, потому что следом идут все прочие. В конце концов выкачали из Индии минимум 45 триллионов сегодняшних долларов за два столетия, стали на рубеже XIX-XX веков причиной 165 миллионов "преждевременных смертей" (не говоря о голоде 1943 года, когда конкретно умерли три-четыре миллиона оттого, что британцы выкачивали из Индии продовольствие). И хватит. Зачем втягиваться в местные племенные и прочие схватки в 1950-е, если уже всем ясно, что народы сами будут разбираться с последствиями британского правления?Так вот, главная ценность книги Кэролайн Эткинс в том, что она анализирует психологию англосакса — как управляющего другими народами, так и теряющего свою магическую силу. И мы читаем у нее о традициях поведения имперской державы с ее самообманом и устоявшейся мифологией, с расистским самоупоением "либерального империализма". То есть с упорной идеей, что "отсталые" общества должны быть улучшены и преобразованы с помощью насильственного навязывания свободной торговли и соответствующего образования. А недовольным следует регулярно напоминать обо всем этом. И усомниться в наработанных рефлексах управленческие элиты вовремя не смогли — не так их учили.Это про Британскую империю? Или все-таки про американскую? Американцы, кстати, неплохо усвоили уроки провала предшественников и старались свою империю создавать без прямого управления колониями, а только на торговле, образовании и ценностях — что мы наблюдаем и по периметру России. Технологии управления другие, но базовые рефлексы-то те же самые.Ну и последнее. Книга "Наследие насилия" вызвала такой отклик, что некоторые мыслители из США не смогли без того, чтобы не отвести удар от себя, сказав, что книга намекает: украинские события — это российский постимперский синдром. Но в том-то и дело, что Россия три десятилетия наблюдала, как бывшие советские республики пытаются сделать частями американской империи. Поначалу указанными методами — бизнес, образование, идеология. Дошло же до повсеместных вспышек насилия, когда наследники Британской империи обнаружили, что и их монополия на мировую власть начала рушиться.

https://ria.ru/20220912/krizis-1816029594.html

https://ria.ru/20230122/evropa-1846491704.html

https://ria.ru/20230128/zapad-1848009637.html

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аналитика, сша, россия, индия, кения, в мире, великобритания