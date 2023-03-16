https://ria.ru/20230316/gretsiya-1858449092.html

Спецслужба Греции выявила "русскую шпионку"

Спецслужба Греции выявила "русскую шпионку" - РИА Новости, 16.03.2023

Спецслужба Греции выявила "русскую шпионку"

Национальная служба разведки Греции EYP (NIS) выявила "российскую шпионку", использовавшую данные мертвой гречанки", сообщило Афинское агентство новостей АМНА... РИА Новости, 16.03.2023

2023-03-16T21:44

2023-03-16T21:44

2023-03-16T21:44

в мире

греция

афины

россия

евросоюз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/1d/1739010541_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_fe8b237a4f2664643f40fe6ca59b7a62.jpg

АФИНЫ, 16 мар - РИА Новости. Национальная служба разведки Греции EYP (NIS) выявила "российскую шпионку", использовавшую данные мертвой гречанки", сообщило Афинское агентство новостей АМНА со ссылкой на заявление EYP. Согласно ее заявлению, это некая "Мария Т.", которая утверждала, что она гречанка и работала как фотограф и владелица магазина товаров для рукоделия в Афинах. "Национальная разведывательная служба добилась успеха в важном разоблачении способа действий и проникновения иностранных служб в нашу страну. В частности, расследование EYP доказало, что некая "Мария Т.", которая в последние годы утверждала, что она гречанка и работала как фотограф и владелица магазина товаров для рукоделия и вязания в Афинах, с греческим гражданством и удостоверением личности с 2018 года, на самом деле является иностранкой по имени "Ирина А.С.", которая действовала в нашей стране под "глубоким прикрытием", -говорится в сообщении. По сообщению АМНА, спецслужба обнаружила попытки третьей страны получить доступ к данным умерших граждан Греции. "Это международная практика спецслужб той или иной страны по созданию особой категории шпионов по прозвищу illegals (нелегалы). Illegals вербуются и обучаются службами зарубежной страны с целью их размещения в конкретных странах для шпионских действий в пользу этой страны. Они используют "глубокое прикрытие", которое создается путем фальсификации отдельных документов и использования справок, полученных на основе сведений о мертворожденных младенцах или умерших людях. С момента размещения за границей нелегалы живут и ведут себя согласной сфабрикованной истории, созданной для защиты их миссии", - рассказало агентство. "Иностранка "Ирина" жила и была признана как гречанка "Мария", обманывая даже самых близких ей людей в Греции, которые явно не знали ее настоящую личность. Очевидно, что действие "Т." не ограничивается территорией Греции, поскольку как гражданка ЕС она может путешествовать и работать в нескольких европейских странах", - пишет агентство. По его оценке, "успех EYP" выходит за национальные границы и касается "всех западных стран в целом". Газета "Катимерини" сообщила, что, по ее данным, "Мария Т." якобы находится в России с января. "Пока она была в Афинах, она жила в районе Паграти и в том же районе держала магазин рукоделия. По информации, ее муж, который также якобы является шпионом, до начала 2023 года находился в Бразилии", - пишет газета. Последние месяцы Национальная служба разведки была в центре крупнейшего скандала с прослушиванием тысяч граждан Греции – политиков, журналистов, министров, руководства вооруженных сил, предпринимателей. Для прослушивания использовалось и нелегальное шпионское программное обеспечение. "Нет предмета для комментария" В посольстве России сообщили, что не располагают какой-либо информацией об этом. "Посольство не располагает информацией относительно этой темы. Нет предмета для комментария", - сказал РИА Новости представитель посольства.

https://ria.ru/20230313/britaniya-1857487433.html

https://ria.ru/20230316/polsha-1858274006.html

https://ria.ru/20230309/prigovor-1856887621.html

греция

афины

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, греция, афины, россия, евросоюз