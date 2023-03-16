"Почуяли кровь": в США отчитали сенатора, захотевшего войны с Россией
TAC: требуя сбивать российские самолеты, сенатор Грэм предлагает США начать мировую войну
© AP Photo / Jacquelyn MartinЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Американский сенатор от Южной Каролины Линдси Грэм своими заявлениями по поводу инцидента с беспилотником MQ-9 Reaper над Черным морем предложил развязать полноценный военный конфликт с Россией, посчитал обозреватель The American Conservative Брэдли Девлин.
По мнению автора статьи, желающие обострить и без того сложные отношения между Москвой и Вашингтоном решили воспользоваться произошедшим в своих целях.
Однако это, как подчеркнул журналист, не помешало Линдси Грэму начать словесную эскалацию конфликта и заявить, что США должны сбивать российские самолеты, которые перехватывают американские летательные аппараты, независимо от того, пилотируемые они или нет. По мнению Грэма, именно подобным образом мог бы поступить Рональд Рейган, что Брэдли Девлин расценил как попытку "продать" очевидно плохую идею как хорошую.
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"Большая идея мозговитого Грэма заключается в том, что единственный способ избежать третьей мировой войны — это начать ее? Говоря очевидное, возможность гибели российских пилотов привела бы к прямой конфронтации США с Россией. Соединенные Штаты фактически окажутся в состоянии войны с Россией, а когда Россия ответит, США симулируют удивление и втянут в конфликт остальные страны НАТО", — написал Девлин.
Также Девлин напомнил, что любимый неконсерваторами и республиканцами президент Рональд Рейган не выступал за откровенную конфронтацию с Советским Союзом, оказывая давление на дипломатическом, а не военном уровне.
"Рейган стремился не провоцировать эскалацию, чтобы холодная война оставалась именно такой — холодной", — отметил он.
По данным Минобороны, утром 14 марта американский беспилотник MQ-9 Reaper с выключенными транспондерами нарушил границы района временного режима использования воздушного пространства над Черным морем. Как пояснили в ведомстве, беспилотник двигался в сторону границы России в Крыму, из-за чего российские истребители подняли в воздух для идентификации нарушителя.
Из-за резкого маневрирования беспилотник перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и упал в воду. Российские истребители не вступали в контакт с MQ-9, не применяли бортовое вооружение и благополучно вернулись на аэродром базирования, подчеркнули в Министерстве обороны.