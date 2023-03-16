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Пушилин обвинил ВСУ в сбросе гранат на мирных жителей - РИА Новости, 16.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:27 16.03.2023
https://ria.ru/20230316/granaty-1858259983.html
Пушилин обвинил ВСУ в сбросе гранат на мирных жителей
Пушилин обвинил ВСУ в сбросе гранат на мирных жителей - РИА Новости, 16.03.2023
Пушилин обвинил ВСУ в сбросе гранат на мирных жителей
В прифронтовых районах украинские войска прицельно сбрасывают с беспилотников боеприпасы на мирных жителей и выкладывают видеозаписи об этом, заявил в четверг... РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T12:27
2023-03-16T12:27
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
денис пушилин
россия
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. В прифронтовых районах украинские войска прицельно сбрасывают с беспилотников боеприпасы на мирных жителей и выкладывают видеозаписи об этом, заявил в четверг врио главы ДНР Денис Пушилин. "Мы видим, что противник в прифронтовых районах начал применять и сброс взрывоопасных предметов именно с беспилотников по гражданским. Мы видим, что опять же с определенным смакованием и цинизмом нелюди еще и выкладывают это в сеть. Когда видно, что они выжидают, когда гражданские соберутся и потом сбрасывают туда взрывное устройство", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24". Он отметил, что цинизм по отношению к гражданскому населению Донецка со стороны украинских сил все тот же, что и раньше. "У них пока еще остается физическая возможность доставать до наших населенных пунктов. Как только у них появляется такая возможность,… они обстреливают Киевский, Куйбышевский, Петровский, Кировский районы (Донецка). Безусловно, наши подразделения реагируют и делают все возможное и невозможное, чтобы ликвидировать этих негодяев", - уточнил врио главы ДНР.
https://ria.ru/20230315/svatovo-1858018470.html
донецкая народная республика
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безопасность, донецкая народная республика, денис пушилин, россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Пушилин обвинил ВСУ в сбросе гранат на мирных жителей

Пушилин заявил, что ВСУ сбрасывают гранаты с беспилотников на мирных жителей

© AP Photo / LIBKOSУкраинские военные в районе Артемовска
Украинские военные в районе Артемовска - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военные в районе Артемовска. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. В прифронтовых районах украинские войска прицельно сбрасывают с беспилотников боеприпасы на мирных жителей и выкладывают видеозаписи об этом, заявил в четверг врио главы ДНР Денис Пушилин.
"Мы видим, что противник в прифронтовых районах начал применять и сброс взрывоопасных предметов именно с беспилотников по гражданским. Мы видим, что опять же с определенным смакованием и цинизмом нелюди еще и выкладывают это в сеть. Когда видно, что они выжидают, когда гражданские соберутся и потом сбрасывают туда взрывное устройство", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
Он отметил, что цинизм по отношению к гражданскому населению Донецка со стороны украинских сил все тот же, что и раньше.
"У них пока еще остается физическая возможность доставать до наших населенных пунктов. Как только у них появляется такая возможность,… они обстреливают Киевский, Куйбышевский, Петровский, Кировский районы (Донецка). Безусловно, наши подразделения реагируют и делают все возможное и невозможное, чтобы ликвидировать этих негодяев", - уточнил врио главы ДНР.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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