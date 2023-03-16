https://ria.ru/20230316/granaty-1858259983.html

Пушилин обвинил ВСУ в сбросе гранат на мирных жителей

Пушилин обвинил ВСУ в сбросе гранат на мирных жителей - РИА Новости, 16.03.2023

Пушилин обвинил ВСУ в сбросе гранат на мирных жителей

В прифронтовых районах украинские войска прицельно сбрасывают с беспилотников боеприпасы на мирных жителей и выкладывают видеозаписи об этом, заявил в четверг... РИА Новости, 16.03.2023

2023-03-16T12:27

2023-03-16T12:27

2023-03-16T12:27

специальная военная операция на украине

безопасность

донецкая народная республика

денис пушилин

россия

украина

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. В прифронтовых районах украинские войска прицельно сбрасывают с беспилотников боеприпасы на мирных жителей и выкладывают видеозаписи об этом, заявил в четверг врио главы ДНР Денис Пушилин. "Мы видим, что противник в прифронтовых районах начал применять и сброс взрывоопасных предметов именно с беспилотников по гражданским. Мы видим, что опять же с определенным смакованием и цинизмом нелюди еще и выкладывают это в сеть. Когда видно, что они выжидают, когда гражданские соберутся и потом сбрасывают туда взрывное устройство", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24". Он отметил, что цинизм по отношению к гражданскому населению Донецка со стороны украинских сил все тот же, что и раньше. "У них пока еще остается физическая возможность доставать до наших населенных пунктов. Как только у них появляется такая возможность,… они обстреливают Киевский, Куйбышевский, Петровский, Кировский районы (Донецка). Безусловно, наши подразделения реагируют и делают все возможное и невозможное, чтобы ликвидировать этих негодяев", - уточнил врио главы ДНР.

https://ria.ru/20230315/svatovo-1858018470.html

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Кирилл Волков

безопасность, донецкая народная республика, денис пушилин, россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр