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Россия в ближайшее время обнулит вложения в госдолг США, считает эксперт - РИА Новости, 16.03.2023
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18:16 16.03.2023
https://ria.ru/20230316/gosdolg-1858402803.html
Россия в ближайшее время обнулит вложения в госдолг США, считает эксперт
Россия в ближайшее время обнулит вложения в госдолг США, считает эксперт - РИА Новости, 16.03.2023
Россия в ближайшее время обнулит вложения в госдолг США, считает эксперт
Объем вложений России в американские государственные ценные бумаги уже в ближайшей перспективе станет нулевым, поделился мнением с РИА Новости директор группы... РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T18:16
2023-03-16T18:16
экономика
россия
михаил николаев
национальное аналитическое кредитное рейтинговое агентство (акра)
министерство финансов сша
в мире
сша
госдолг сша
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Объем вложений России в американские государственные ценные бумаги уже в ближайшей перспективе станет нулевым, поделился мнением с РИА Новости директор группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Михаил Николаев. По данным Минфина США, Россия в январе сократила портфель американских гособлигаций с 629 миллионов долларов до 67 миллионов долларов, из которых 54 миллиона было вложено в долгосрочные бумаги, 13 миллионов - в краткосрочные. При этом аналитик считает, что на российские резервы все больше будет оказывать влияние китайский юань. "Одновременно будет расти и зависимость резервов от поведения китайской валюты", - заключил Николаев.
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экономика, россия, михаил николаев, национальное аналитическое кредитное рейтинговое агентство (акра), министерство финансов сша, в мире, сша, госдолг сша, министерство финансов рф (минфин россии), центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Михаил Николаев, Национальное Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА), Министерство финансов США, В мире, США, госдолг США, Министерство финансов РФ (Минфин России), Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Россия в ближайшее время обнулит вложения в госдолг США, считает эксперт

Эксперт Николаев считает, что Россия уже в ближайшее время обнулит вложения в госдолг США

© AP Photo / Gerald HerbertЧасы, показывающие рост госдолга США
Часы, показывающие рост госдолга США - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
© AP Photo / Gerald Herbert
Часы, показывающие рост госдолга США. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Объем вложений России в американские государственные ценные бумаги уже в ближайшей перспективе станет нулевым, поделился мнением с РИА Новости директор группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Михаил Николаев.
По данным Минфина США, Россия в январе сократила портфель американских гособлигаций с 629 миллионов долларов до 67 миллионов долларов, из которых 54 миллиона было вложено в долгосрочные бумаги, 13 миллионов - в краткосрочные.
«
"Эта динамика достаточно ожидаемая, так как Минфин и ЦБ не раз заявляли о перераспределении вложений резервов в пользу китайского юаня и золота. Поэтому можно ожидать, что уже в ближайшей перспективе объем вложений в американские госбумаги будет нулевым", - прогнозирует он.
При этом аналитик считает, что на российские резервы все больше будет оказывать влияние китайский юань. "Одновременно будет расти и зависимость резервов от поведения китайской валюты", - заключил Николаев.
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ЭкономикаРоссияМихаил НиколаевНациональное Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА)Министерство финансов СШАВ миреСШАгосдолг СШАМинистерство финансов РФ (Минфин России)Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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