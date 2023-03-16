https://ria.ru/20230316/gosdolg-1858402803.html

Россия в ближайшее время обнулит вложения в госдолг США, считает эксперт

Россия в ближайшее время обнулит вложения в госдолг США, считает эксперт - РИА Новости, 16.03.2023

Россия в ближайшее время обнулит вложения в госдолг США, считает эксперт

Объем вложений России в американские государственные ценные бумаги уже в ближайшей перспективе станет нулевым, поделился мнением с РИА Новости директор группы... РИА Новости, 16.03.2023

2023-03-16T18:16

2023-03-16T18:16

2023-03-16T18:16

экономика

россия

михаил николаев

национальное аналитическое кредитное рейтинговое агентство (акра)

министерство финансов сша

в мире

сша

госдолг сша

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Объем вложений России в американские государственные ценные бумаги уже в ближайшей перспективе станет нулевым, поделился мнением с РИА Новости директор группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Михаил Николаев. По данным Минфина США, Россия в январе сократила портфель американских гособлигаций с 629 миллионов долларов до 67 миллионов долларов, из которых 54 миллиона было вложено в долгосрочные бумаги, 13 миллионов - в краткосрочные. При этом аналитик считает, что на российские резервы все больше будет оказывать влияние китайский юань. "Одновременно будет расти и зависимость резервов от поведения китайской валюты", - заключил Николаев.

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, россия, михаил николаев, национальное аналитическое кредитное рейтинговое агентство (акра), министерство финансов сша, в мире, сша, госдолг сша, министерство финансов рф (минфин россии), центральный банк рф (цб рф)