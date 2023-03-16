https://ria.ru/20230316/gosdolg-1858402803.html
Россия в ближайшее время обнулит вложения в госдолг США, считает эксперт
Россия в ближайшее время обнулит вложения в госдолг США, считает эксперт - РИА Новости, 16.03.2023
Россия в ближайшее время обнулит вложения в госдолг США, считает эксперт
Объем вложений России в американские государственные ценные бумаги уже в ближайшей перспективе станет нулевым, поделился мнением с РИА Новости директор группы... РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T18:16
2023-03-16T18:16
2023-03-16T18:16
экономика
россия
михаил николаев
национальное аналитическое кредитное рейтинговое агентство (акра)
министерство финансов сша
в мире
сша
госдолг сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102708/99/1027089923_0:180:4896:2934_1920x0_80_0_0_527e07361700f9234cb90dd3412c636d.jpg
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Объем вложений России в американские государственные ценные бумаги уже в ближайшей перспективе станет нулевым, поделился мнением с РИА Новости директор группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Михаил Николаев. По данным Минфина США, Россия в январе сократила портфель американских гособлигаций с 629 миллионов долларов до 67 миллионов долларов, из которых 54 миллиона было вложено в долгосрочные бумаги, 13 миллионов - в краткосрочные. При этом аналитик считает, что на российские резервы все больше будет оказывать влияние китайский юань. "Одновременно будет расти и зависимость резервов от поведения китайской валюты", - заключил Николаев.
https://ria.ru/20230314/dollary-1857787147.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102708/99/1027089923_372:0:4524:3114_1920x0_80_0_0_6e4d872494036799624b034f8cf0f54b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, михаил николаев, национальное аналитическое кредитное рейтинговое агентство (акра), министерство финансов сша, в мире, сша, госдолг сша, министерство финансов рф (минфин россии), центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Михаил Николаев, Национальное Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА), Министерство финансов США, В мире, США, госдолг США, Министерство финансов РФ (Минфин России), Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Россия в ближайшее время обнулит вложения в госдолг США, считает эксперт
Эксперт Николаев считает, что Россия уже в ближайшее время обнулит вложения в госдолг США