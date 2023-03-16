Рейтинг@Mail.ru
В аэропорту Гонконга из-за компьютерного сбоя застряли сотни пассажиров - РИА Новости, 16.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
06:49 16.03.2023 (обновлено: 10:50 16.03.2023)
https://ria.ru/20230316/gonkong-1858189607.html
В аэропорту Гонконга из-за компьютерного сбоя застряли сотни пассажиров
В аэропорту Гонконга из-за компьютерного сбоя застряли сотни пассажиров - РИА Новости, 16.03.2023
В аэропорту Гонконга из-за компьютерного сбоя застряли сотни пассажиров
Сотни пассажиров застряли в четверг в Международном аэропорту Гонконга из-за сбоев в компьютерной системе, сообщает издание South China Morning Post. РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T06:49
2023-03-16T10:50
гонконг
нанкин
тайбэй
в мире
туризм
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155750/75/1557507523_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_f69901a10e2f4072f38995838e631291.jpg
ПЕКИН, 16 мар – РИА Новости. Сотни пассажиров застряли в четверг в Международном аэропорту Гонконга из-за сбоев в компьютерной системе, сообщает издание South China Morning Post. Сообщается, что сбой произошел в четверг в 5 утра по местному времени (00.00 по мск). Несколько рядов стоек регистрации были вынуждены прекратить работу. Как уточняет издание, сбой в основном затронул работу флагманского гонконгского авиаперевозчика Cathay Pacific Airways. Как минимум три рейса - в Нанкин, Тайбэй и Бангкок - были задержаны на 15 минут.
https://ria.ru/20230314/chelyabinsk-1857694659.html
гонконг
нанкин
тайбэй
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155750/75/1557507523_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_84fd66cb8ad3516598f616b1cee91a91.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
гонконг, нанкин, тайбэй, в мире, новости - туризм
Гонконг, Нанкин, Тайбэй, В мире, Туризм, Новости - Туризм
В аэропорту Гонконга из-за компьютерного сбоя застряли сотни пассажиров

SCMP: в аэропорту Гонконга из-за сбоев в компьютерной системе застряли сотни пассажиров

© РИА Новости / Жанна МанукянПассажиры в международном аэропорту Гонконга
Пассажиры в международном аэропорту Гонконга - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
© РИА Новости / Жанна Манукян
Пассажиры в международном аэропорту Гонконга. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 16 мар – РИА Новости. Сотни пассажиров застряли в четверг в Международном аэропорту Гонконга из-за сбоев в компьютерной системе, сообщает издание South China Morning Post.
Сообщается, что сбой произошел в четверг в 5 утра по местному времени (00.00 по мск). Несколько рядов стоек регистрации были вынуждены прекратить работу.
Пассажиры в терминале аэропорта - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
Аэропорт Челябинска закрыли из-за снегопада
14 марта, 09:08
Как уточняет издание, сбой в основном затронул работу флагманского гонконгского авиаперевозчика Cathay Pacific Airways. Как минимум три рейса - в Нанкин, Тайбэй и Бангкок - были задержаны на 15 минут.
 
ТуризмГонконгНанкинТайбэйВ миреНовости - Туризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала