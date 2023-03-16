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В аэропорту Гонконга из-за компьютерного сбоя застряли сотни пассажиров
В аэропорту Гонконга из-за компьютерного сбоя застряли сотни пассажиров - РИА Новости, 16.03.2023
В аэропорту Гонконга из-за компьютерного сбоя застряли сотни пассажиров
Сотни пассажиров застряли в четверг в Международном аэропорту Гонконга из-за сбоев в компьютерной системе, сообщает издание South China Morning Post. РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T06:49
2023-03-16T06:49
2023-03-16T10:50
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ПЕКИН, 16 мар – РИА Новости. Сотни пассажиров застряли в четверг в Международном аэропорту Гонконга из-за сбоев в компьютерной системе, сообщает издание South China Morning Post. Сообщается, что сбой произошел в четверг в 5 утра по местному времени (00.00 по мск). Несколько рядов стоек регистрации были вынуждены прекратить работу. Как уточняет издание, сбой в основном затронул работу флагманского гонконгского авиаперевозчика Cathay Pacific Airways. Как минимум три рейса - в Нанкин, Тайбэй и Бангкок - были задержаны на 15 минут.
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гонконг, нанкин, тайбэй, в мире, новости - туризм
Гонконг, Нанкин, Тайбэй, В мире, Туризм, Новости - Туризм
В аэропорту Гонконга из-за компьютерного сбоя застряли сотни пассажиров
SCMP: в аэропорту Гонконга из-за сбоев в компьютерной системе застряли сотни пассажиров