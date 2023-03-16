https://ria.ru/20230316/gimn-1858230737.html
Аксенов предложил лишать гражданства тех, кто не встает под гимн России
Аксенов предложил лишать гражданства тех, кто не встает под гимн России - РИА Новости, 16.03.2023
Аксенов предложил лишать гражданства тех, кто не встает под гимн России
Глава Крыма Сергей Аксенов предложил лишать гражданства тех, кто не встает, когда звучит гимн России. РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T10:53
2023-03-16T10:53
2023-03-16T10:53
республика крым
сергей аксенов (политик)
общество
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СИМЕФРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов предложил лишать гражданства тех, кто не встает, когда звучит гимн России. "Я считаю необходимым поставить вопрос о лишении гражданства, если задокументирован случай невставания под гимн России. Зачем тебе гражданство, если ты не встаешь, не уважаешь символы государства – флаг, гимн. Давайте... в судебном порядке лишать гражданства", - сказал Аксенов в эфире телеканала "Крым 24". По его словам, нужно гордиться, уважать Россию и чувствовать себя частью великого российского народа.
https://ria.ru/20230316/krym-1858212429.html
республика крым
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика крым, сергей аксенов (политик), общество
Республика Крым, Сергей Аксенов (политик), Общество
Аксенов предложил лишать гражданства тех, кто не встает под гимн России
Глава Крыма Аксенов предложил лишать гражданства тех, кто не встает под гимн России