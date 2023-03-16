https://ria.ru/20230316/gimn-1858230737.html

Аксенов предложил лишать гражданства тех, кто не встает под гимн России

Аксенов предложил лишать гражданства тех, кто не встает под гимн России - РИА Новости, 16.03.2023

Аксенов предложил лишать гражданства тех, кто не встает под гимн России

Глава Крыма Сергей Аксенов предложил лишать гражданства тех, кто не встает, когда звучит гимн России. РИА Новости, 16.03.2023

2023-03-16T10:53

2023-03-16T10:53

2023-03-16T10:53

республика крым

сергей аксенов (политик)

общество

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СИМЕФРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов предложил лишать гражданства тех, кто не встает, когда звучит гимн России. "Я считаю необходимым поставить вопрос о лишении гражданства, если задокументирован случай невставания под гимн России. Зачем тебе гражданство, если ты не встаешь, не уважаешь символы государства – флаг, гимн. Давайте... в судебном порядке лишать гражданства", - сказал Аксенов в эфире телеканала "Крым 24". По его словам, нужно гордиться, уважать Россию и чувствовать себя частью великого российского народа.

https://ria.ru/20230316/krym-1858212429.html

республика крым

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

республика крым, сергей аксенов (политик), общество