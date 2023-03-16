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Германия стала независима от поставок газа и нефти из России, заявил Шольц - РИА Новости, 16.03.2023
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12:23 16.03.2023
https://ria.ru/20230316/germaniya-1858258522.html
Германия стала независима от поставок газа и нефти из России, заявил Шольц
Германия стала независима от поставок газа и нефти из России, заявил Шольц - РИА Новости, 16.03.2023
Германия стала независима от поставок газа и нефти из России, заявил Шольц
Германия за последние восемь месяцев стала независимой от российских поставок газа и нефти, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T12:23
2023-03-16T12:23
экономика
германия
россия
олаф шольц
в мире
природный газ
нефть
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БЕРЛИН, 16 мар - РИА Новости. Германия за последние восемь месяцев стала независимой от российских поставок газа и нефти, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. "Всего за восемь месяцев мы в Германии сделали себя независимыми от российского газа, российской нефти и российского угля. Всего за восемь месяцев мы полностью поменяли наше обеспечение энергией при помощи полностью новых соединений и терминалов для сжиженного газа. И никому не пришлось мерзнуть", - отметил Шольц, выступая в бундестаге.Власти Германии ранее заявляли, что в настоящее время страна планирует построить в общей сложности пять государственных плавучих терминалов для СПГ. Как отмечал канцлер Шольц, они позволят Германии стать независимой от поставок газа из России.
https://ria.ru/20230315/potok-1858056098.html
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экономика, германия, россия, олаф шольц, в мире, природный газ, нефть
Экономика, Германия, Россия, Олаф Шольц, В мире, Природный газ, Нефть
Германия стала независима от поставок газа и нефти из России, заявил Шольц

Шольц: Германия за последние месяцы стала независима от поставок газа и нефти из России

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкКанцлер ФРГ Олаф Шольц
Канцлер ФРГ Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Канцлер ФРГ Олаф Шольц. Архивное фото
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БЕРЛИН, 16 мар - РИА Новости. Германия за последние восемь месяцев стала независимой от российских поставок газа и нефти, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.
"Всего за восемь месяцев мы в Германии сделали себя независимыми от российского газа, российской нефти и российского угля. Всего за восемь месяцев мы полностью поменяли наше обеспечение энергией при помощи полностью новых соединений и терминалов для сжиженного газа. И никому не пришлось мерзнуть", - отметил Шольц, выступая в бундестаге.
Власти Германии ранее заявляли, что в настоящее время страна планирует построить в общей сложности пять государственных плавучих терминалов для СПГ. Как отмечал канцлер Шольц, они позволят Германии стать независимой от поставок газа из России.
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