https://ria.ru/20230316/gerasimov-1858172020.html

В Пентагоне рассказали о разговоре начальников Генштабов России и США

В Пентагоне рассказали о разговоре начальников Генштабов России и США - РИА Новости, 16.03.2023

В Пентагоне рассказали о разговоре начальников Генштабов России и США

Глава комитета начальников штабов США Марк Милли в разговоре с начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым обсудил обеспокоенности в сфере безопасности,... РИА Новости, 16.03.2023

2023-03-16T00:02

2023-03-16T00:02

2023-03-16T00:36

валерий герасимов

вооруженные силы рф

марк милли

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 15 мар - РИА Новости. Глава комитета начальников штабов США Марк Милли в разговоре с начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым обсудил обеспокоенности в сфере безопасности, сообщает американское оборонное ведомство."Военные руководители обсудили несколько вызывающих обеспокоенности вопросов в сфере безопасности", - говорится в распространенном сообщении пресс-службы комитета.Других подробностей беседы Милли и Герасимова не приводится.

https://ria.ru/20230123/protivostoyanie-1846939539.html

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валерий герасимов, вооруженные силы рф, марк милли, сша, в мире