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В Пентагоне рассказали о разговоре начальников Генштабов России и США
В Пентагоне рассказали о разговоре начальников Генштабов России и США - РИА Новости, 16.03.2023
В Пентагоне рассказали о разговоре начальников Генштабов России и США
Глава комитета начальников штабов США Марк Милли в разговоре с начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым обсудил обеспокоенности в сфере безопасности,... РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T00:02
2023-03-16T00:02
2023-03-16T00:36
валерий герасимов
вооруженные силы рф
марк милли
сша
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ВАШИНГТОН, 15 мар - РИА Новости. Глава комитета начальников штабов США Марк Милли в разговоре с начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым обсудил обеспокоенности в сфере безопасности, сообщает американское оборонное ведомство."Военные руководители обсудили несколько вызывающих обеспокоенности вопросов в сфере безопасности", - говорится в распространенном сообщении пресс-службы комитета.Других подробностей беседы Милли и Герасимова не приводится.
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валерий герасимов, вооруженные силы рф, марк милли, сша, в мире
Валерий Герасимов, Вооруженные силы РФ, Марк Милли, США, В мире
В Пентагоне рассказали о разговоре начальников Генштабов России и США
Глава комитета начальников штабов США Милли и Герасимов обсудили сферу безопасности