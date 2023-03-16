Рейтинг@Mail.ru
В Пентагоне рассказали о разговоре начальников Генштабов России и США - РИА Новости, 16.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:02 16.03.2023 (обновлено: 00:36 16.03.2023)
https://ria.ru/20230316/gerasimov-1858172020.html
В Пентагоне рассказали о разговоре начальников Генштабов России и США
В Пентагоне рассказали о разговоре начальников Генштабов России и США - РИА Новости, 16.03.2023
В Пентагоне рассказали о разговоре начальников Генштабов России и США
Глава комитета начальников штабов США Марк Милли в разговоре с начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым обсудил обеспокоенности в сфере безопасности,... РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T00:02
2023-03-16T00:36
валерий герасимов
вооруженные силы рф
марк милли
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0b/1844226102_0:0:2800:1576_1920x0_80_0_0_cb9bff4af79c0df97c28e2b12b5978b7.jpg
ВАШИНГТОН, 15 мар - РИА Новости. Глава комитета начальников штабов США Марк Милли в разговоре с начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым обсудил обеспокоенности в сфере безопасности, сообщает американское оборонное ведомство."Военные руководители обсудили несколько вызывающих обеспокоенности вопросов в сфере безопасности", - говорится в распространенном сообщении пресс-службы комитета.Других подробностей беседы Милли и Герасимова не приводится.
https://ria.ru/20230123/protivostoyanie-1846939539.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0b/1844226102_285:0:2774:1867_1920x0_80_0_0_d9f2ac344409ecbab1f8260415593848.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
валерий герасимов, вооруженные силы рф, марк милли, сша, в мире
Валерий Герасимов, Вооруженные силы РФ, Марк Милли, США, В мире
В Пентагоне рассказали о разговоре начальников Генштабов России и США

Глава комитета начальников штабов США Милли и Герасимов обсудили сферу безопасности

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкНачальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в медиабанк
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 15 мар - РИА Новости. Глава комитета начальников штабов США Марк Милли в разговоре с начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым обсудил обеспокоенности в сфере безопасности, сообщает американское оборонное ведомство.
"Военные руководители обсудили несколько вызывающих обеспокоенности вопросов в сфере безопасности", - говорится в распространенном сообщении пресс-службы комитета.
Военнослужащий Вооруженных сил России наблюдает за результатом боевой работы самоходной артиллерийской установки (САУ) Акация - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
Герасимов: ВС России противостоит практически весь коллективный Запад
23 января, 22:07
Других подробностей беседы Милли и Герасимова не приводится.
 
Валерий ГерасимовВооруженные силы РФМарк МиллиСШАВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала