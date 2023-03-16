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Комиссия ООН заявила об отсутствии признаков геноцида на Украине - РИА Новости, 16.03.2023
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17:55 16.03.2023 (обновлено: 18:21 16.03.2023)
https://ria.ru/20230316/genotsid-1858394116.html
Комиссия ООН заявила об отсутствии признаков геноцида на Украине
Комиссия ООН заявила об отсутствии признаков геноцида на Украине - РИА Новости, 16.03.2023
Комиссия ООН заявила об отсутствии признаков геноцида на Украине
Независимая международная комиссия по расследованию событий на Украине не увидела признаков геноцида на территории этой страны, заявил председатель комиссии... РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T17:55
2023-03-16T18:21
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ЖЕНЕВА, 16 мар — РИА Новости. Независимая международная комиссия по расследованию событий на Украине не увидела признаков геноцида на территории этой страны, заявил председатель комиссии Эрик Мёсе на брифинге в Женеве. Совет ООН по правам человека в марте прошлого года учредил комиссию по этой проблематике. Ее членам поручили устанавливать факты и обстоятельства, которые можно квалифицировать как нарушения прав человека или международного гуманитарного права. Сегодня комиссия представила доклад. В нем Россию обвинили в многочисленных нарушениях международного гуманитарного права и прав человека на Украине, "многие из которых составляют военные преступления". "Мы не обнаружили, что на территории Украины имел место геноцид", — заявил Мёсе.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20230313/mus-1857616990.html
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в мире, украина, россия, донбасс, оон, ситуация в днр и лнр
В мире, Украина, Россия, Донбасс, ООН, Ситуация в ДНР и ЛНР
Комиссия ООН заявила об отсутствии признаков геноцида на Украине

Независимая международная комиссия ООН заявила об отсутствии признаков геноцида на Украине

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкФлаг ООН на территории Дворца мира в Гааге
Флаг ООН на территории Дворца мира в Гааге - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Флаг ООН на территории Дворца мира в Гааге. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 16 мар — РИА Новости. Независимая международная комиссия по расследованию событий на Украине не увидела признаков геноцида на территории этой страны, заявил председатель комиссии Эрик Мёсе на брифинге в Женеве.
Совет ООН по правам человека в марте прошлого года учредил комиссию по этой проблематике. Ее членам поручили устанавливать факты и обстоятельства, которые можно квалифицировать как нарушения прав человека или международного гуманитарного права.
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Сегодня комиссия представила доклад. В нем Россию обвинили в многочисленных нарушениях международного гуманитарного права и прав человека на Украине, "многие из которых составляют военные преступления".
"Мы не обнаружили, что на территории Украины имел место геноцид", — заявил Мёсе.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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