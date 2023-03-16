https://ria.ru/20230316/gazprom-1858294580.html

Чистая прибыль "Газпрома" по РСБУ в 2022 году снизилась на 72,2 процента

Чистая прибыль "Газпрома" по РСБУ в 2022 году снизилась на 72,2 процента - РИА Новости, 16.03.2023

Чистая прибыль "Газпрома" по РСБУ в 2022 году снизилась на 72,2 процента

Чистая прибыль "Газпрома" по стандартам бухгалтерского учета за 2022 года составила 747,246 миллиарда рублей, говорится в отчете компании. РИА Новости, 16.03.2023

2023-03-16T14:03

2023-03-16T14:03

2023-03-16T15:12

экономика

газпром

россия

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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Чистая прибыль "Газпрома" по стандартам бухгалтерского учета за 2022 года составила 747,246 миллиарда рублей, говорится в отчете компании.Согласно опубликованным данным, этот показатель сократился на 72,2 процента по сравнению с результатами предыдущего год.За отчетный период выручка "Газпрома" выросла до 7,979 триллиона рублей — на 24,9 процента. Себестоимость продаж составила 4,769 триллиона рублей и увеличилась на 73,5 процента.Валовая прибыль в 2022 году снизилась на 11,8 процента — до 3,21 миллиарда рублей. Прибыль до налогообложения продемонстрировала большее снижение – на 68,1 процента, до 1,02 триллиона рублей. Прибыль от продаж снизилась на 20,2 процента — до 1,56 триллиона рублей.Доходы от участия в других организациях выросли на 89,7 процента — до 785,6 миллиарда рублей.Коммерческие расходы снизились на четыре процента — до 1,489 триллиона рублей. Управленческие же расходы выросли на 21,5 процента — почти до 159 миллиардов рублей."Газпром" — глобальная энергетическая компания. Основные направления деятельности — геологоразведка, добыча, транспортировка, хранение, переработка и реализация газа, газового конденсата и нефти.

https://ria.ru/20230314/gazoprovody-1857850174.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, газпром, россия