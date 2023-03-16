Рейтинг@Mail.ru
Европейские энергетические компании инициировали суды с "Газпромом" - РИА Новости, 16.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:53 16.03.2023 (обновлено: 13:42 16.03.2023)
https://ria.ru/20230316/gazprom-1858268513.html
Европейские энергетические компании инициировали суды с "Газпромом"
Европейские энергетические компании инициировали суды с "Газпромом" - РИА Новости, 16.03.2023
Европейские энергетические компании инициировали суды с "Газпромом"
Итальянская Eni, немецкая RWE, польская PGNiG, финская Gasum, французская Engie и украинский "Нафтогаз" в 2022 году инициировали судебные разбирательства с... РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T12:53
2023-03-16T13:42
экономика
газпром
газпром экспорт
россия
eni
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1b/1730123593_55:0:3449:1909_1920x0_80_0_0_af3a666149a849b3e2f39a425872edd1.jpg
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Итальянская Eni, немецкая RWE, польская PGNiG, финская Gasum, французская Engie и украинский "Нафтогаз" в 2022 году инициировали судебные разбирательства с "Газпромом", говорится в отчетности российской компании. В частности, Engie 26 января 2022 года направила в арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма уведомление о начале арбитража с "Газпром экспортом" по пересмотру цены в контрактах на поставку газа. В марте PGNiG уведомила "Газпром" об инициировании суда против него и "Газпром экспорта" с требованием о взыскании процентов на сумму ретроактивной выплаты, осуществленной в адрес польской компании на основании арбитражного решения от 30 марта 2020 года, а также процентов на сумму таких процентов. "16 ноября 2022 года состоялось организационное слушание с трибуналом (по делу с PGNiG - ред.) В рамках первой фазы арбитражного процесса (решение вопроса о юрисдикции трибунала рассматривать спор) 13 февраля 2023 года ответчики представили позицию. Компания PKN Orlen должна направить отзыв до 24 апреля 2023 года", - говорится в отчете.В мае 2022 года Eni уведомила экспортное подразделение "Газпрома" о начале арбитража, связанного с применением указа президента РФ об оплате за поставки в рублях. Также Gasum сообщила о начале арбитража против "Газпром экспорта" по вопросу расторжения контракта на поставку природного газа от 12 марта 1994 года и отмены обязательств по оплате ранее выставленных в адрес финской компании счетов. Суд в ноябре частично удовлетворил требования обеих сторон и обязал "Газпром" с Gasum продолжить переговоры.В сентябре "Газпром" получил из секретариата международного арбитражного суда Международной торговой палаты просьбу об арбитраже с компанией, поданную "Нафтогазом Украины". По нему было принято решение рассмотреть дело по существу. Украинская компания требует оплаты неоказанных услуг по транспортировке российского газа. А в ноябре компания RWE направила уведомления об инициировании двух арбитражных разбирательств с "Газпром экспортом".Как сообщает "Газпром", слушания по делу с Engie должны пройти 18-23 марта 2024 года, с Eni - 13-17 мая 2024 года.
https://ria.ru/20230316/gaz-1858114122.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0f/1788633967_0:0:2903:2178_1920x0_80_0_0_cdb0c71e21c1816fe947c1c545a07da5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, газпром, газпром экспорт, россия, eni
Экономика, Газпром, Газпром Экспорт, Россия, Eni
Европейские энергетические компании инициировали суды с "Газпромом"

Eni, PGNiG, Gasum, RWE, Engie и "Нафтогаз" инициировали суды с "Газпромом" в 2022 году

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкСтенд компании "Газпром"
Стенд компании Газпром - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Стенд компании "Газпром" . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Итальянская Eni, немецкая RWE, польская PGNiG, финская Gasum, французская Engie и украинский "Нафтогаз" в 2022 году инициировали судебные разбирательства с "Газпромом", говорится в отчетности российской компании.
В частности, Engie 26 января 2022 года направила в арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма уведомление о начале арбитража с "Газпром экспортом" по пересмотру цены в контрактах на поставку газа. В марте PGNiG уведомила "Газпром" об инициировании суда против него и "Газпром экспорта" с требованием о взыскании процентов на сумму ретроактивной выплаты, осуществленной в адрес польской компании на основании арбитражного решения от 30 марта 2020 года, а также процентов на сумму таких процентов.
"16 ноября 2022 года состоялось организационное слушание с трибуналом (по делу с PGNiG - ред.) В рамках первой фазы арбитражного процесса (решение вопроса о юрисдикции трибунала рассматривать спор) 13 февраля 2023 года ответчики представили позицию. Компания PKN Orlen должна направить отзыв до 24 апреля 2023 года", - говорится в отчете.
В мае 2022 года Eni уведомила экспортное подразделение "Газпрома" о начале арбитража, связанного с применением указа президента РФ об оплате за поставки в рублях. Также Gasum сообщила о начале арбитража против "Газпром экспорта" по вопросу расторжения контракта на поставку природного газа от 12 марта 1994 года и отмены обязательств по оплате ранее выставленных в адрес финской компании счетов. Суд в ноябре частично удовлетворил требования обеих сторон и обязал "Газпром" с Gasum продолжить переговоры.
Завод по производству сжиженного природного газа Ямал СПГ - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
Угодили в ловушку: российский газ для Европы оказался с сюрпризом
Вчера, 08:00
В сентябре "Газпром" получил из секретариата международного арбитражного суда Международной торговой палаты просьбу об арбитраже с компанией, поданную "Нафтогазом Украины". По нему было принято решение рассмотреть дело по существу. Украинская компания требует оплаты неоказанных услуг по транспортировке российского газа. А в ноябре компания RWE направила уведомления об инициировании двух арбитражных разбирательств с "Газпром экспортом".
Как сообщает "Газпром", слушания по делу с Engie должны пройти 18-23 марта 2024 года, с Eni - 13-17 мая 2024 года.
 
ЭкономикаГазпромГазпром ЭкспортРоссияEni
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала