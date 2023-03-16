https://ria.ru/20230316/gazprom-1858268513.html

Европейские энергетические компании инициировали суды с "Газпромом"

Европейские энергетические компании инициировали суды с "Газпромом" - РИА Новости, 16.03.2023

Европейские энергетические компании инициировали суды с "Газпромом"

Итальянская Eni, немецкая RWE, польская PGNiG, финская Gasum, французская Engie и украинский "Нафтогаз" в 2022 году инициировали судебные разбирательства с... РИА Новости, 16.03.2023

2023-03-16T12:53

2023-03-16T12:53

2023-03-16T13:42

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Итальянская Eni, немецкая RWE, польская PGNiG, финская Gasum, французская Engie и украинский "Нафтогаз" в 2022 году инициировали судебные разбирательства с "Газпромом", говорится в отчетности российской компании. В частности, Engie 26 января 2022 года направила в арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма уведомление о начале арбитража с "Газпром экспортом" по пересмотру цены в контрактах на поставку газа. В марте PGNiG уведомила "Газпром" об инициировании суда против него и "Газпром экспорта" с требованием о взыскании процентов на сумму ретроактивной выплаты, осуществленной в адрес польской компании на основании арбитражного решения от 30 марта 2020 года, а также процентов на сумму таких процентов. "16 ноября 2022 года состоялось организационное слушание с трибуналом (по делу с PGNiG - ред.) В рамках первой фазы арбитражного процесса (решение вопроса о юрисдикции трибунала рассматривать спор) 13 февраля 2023 года ответчики представили позицию. Компания PKN Orlen должна направить отзыв до 24 апреля 2023 года", - говорится в отчете.В мае 2022 года Eni уведомила экспортное подразделение "Газпрома" о начале арбитража, связанного с применением указа президента РФ об оплате за поставки в рублях. Также Gasum сообщила о начале арбитража против "Газпром экспорта" по вопросу расторжения контракта на поставку природного газа от 12 марта 1994 года и отмены обязательств по оплате ранее выставленных в адрес финской компании счетов. Суд в ноябре частично удовлетворил требования обеих сторон и обязал "Газпром" с Gasum продолжить переговоры.В сентябре "Газпром" получил из секретариата международного арбитражного суда Международной торговой палаты просьбу об арбитраже с компанией, поданную "Нафтогазом Украины". По нему было принято решение рассмотреть дело по существу. Украинская компания требует оплаты неоказанных услуг по транспортировке российского газа. А в ноябре компания RWE направила уведомления об инициировании двух арбитражных разбирательств с "Газпром экспортом".Как сообщает "Газпром", слушания по делу с Engie должны пройти 18-23 марта 2024 года, с Eni - 13-17 мая 2024 года.

https://ria.ru/20230316/gaz-1858114122.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, газпром, газпром экспорт, россия, eni