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СМИ: Макрон пригрозил роспуском национального собрания - РИА Новости, 16.03.2023
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02:11 16.03.2023
https://ria.ru/20230316/frantsiya-1858181597.html
СМИ: Макрон пригрозил роспуском национального собрания
СМИ: Макрон пригрозил роспуском национального собрания - РИА Новости, 16.03.2023
СМИ: Макрон пригрозил роспуском национального собрания
Президент Франции Эммануэль Макрон пригрозил роспуском национального собрания (нижней палаты парламента) страны в случае провала голосования по проекту... РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T02:11
2023-03-16T02:11
франция
эммануэль макрон
элизабет борн
в мире
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ПАРИЖ, 16 мар - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон пригрозил роспуском национального собрания (нижней палаты парламента) страны в случае провала голосования по проекту пенсионной реформы, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на правительственный источник. В нацсобрании в четверг пройдет окончательное голосование по проекту вызвавшей волну протестов по всей стране пенсионной реформы, которое определит, будет ли пенсионный возраст повышен до 64 лет, с чем не согласно большинство французов. "Как узнал BFMTV от правительственного источника, Эммануэль Макрон, который встретился в среду вечером в Елисейском дворце с (премьер-министром - ред.) Элизабет Борн и министрами, имеющими отношение к пенсионной реформе, заявил в ходе этой встречи об угрозе роспуска собрания в случае провала голосования в зале заседаний", - говорится в сообщении телеканала. Как сообщили телеканалу в Елисейском дворце, консультации продолжаются с целью мобилизации вокруг голосования за реформу. Как отмечают французские СМИ, текущая неделя станет решающей для правительства. Премьер Франции отмечала, что не хочет прибегать к использованию статьи 49.3 конституции, которая позволяет властям принять законопроект без одобрения парламента, после того, как она уже 10 раз прибегала к этой мере, чтобы провести законопроекты о бюджете на 2023 год осенью прошлого года. Отмечается, что данный шаг будет воспринят как слабость властей, не сумевших убедить депутатов в необходимости реформы и собрать необходимое для поддержки законопроекта большинство голосов.
https://ria.ru/20230313/prizyv-1857437585.html
https://ria.ru/20230216/frantsiya-1852362001.html
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франция, эммануэль макрон, элизабет борн, в мире
Франция, Эммануэль Макрон, Элизабет Борн, В мире
СМИ: Макрон пригрозил роспуском национального собрания

BFMTV: Макрон грозит роспуском нацсобрания в случае провала голосования о реформе

© AP Photo / Ludovic MarinПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
© AP Photo / Ludovic Marin
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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ПАРИЖ, 16 мар - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон пригрозил роспуском национального собрания (нижней палаты парламента) страны в случае провала голосования по проекту пенсионной реформы, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на правительственный источник.
В нацсобрании в четверг пройдет окончательное голосование по проекту вызвавшей волну протестов по всей стране пенсионной реформы, которое определит, будет ли пенсионный возраст повышен до 64 лет, с чем не согласно большинство французов.
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"Как узнал BFMTV от правительственного источника, Эммануэль Макрон, который встретился в среду вечером в Елисейском дворце с (премьер-министром - ред.) Элизабет Борн и министрами, имеющими отношение к пенсионной реформе, заявил в ходе этой встречи об угрозе роспуска собрания в случае провала голосования в зале заседаний", - говорится в сообщении телеканала.
Как сообщили телеканалу в Елисейском дворце, консультации продолжаются с целью мобилизации вокруг голосования за реформу.
Как отмечают французские СМИ, текущая неделя станет решающей для правительства. Премьер Франции отмечала, что не хочет прибегать к использованию статьи 49.3 конституции, которая позволяет властям принять законопроект без одобрения парламента, после того, как она уже 10 раз прибегала к этой мере, чтобы провести законопроекты о бюджете на 2023 год осенью прошлого года. Отмечается, что данный шаг будет воспринят как слабость властей, не сумевших убедить депутатов в необходимости реформы и собрать необходимое для поддержки законопроекта большинство голосов.
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