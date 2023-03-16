https://ria.ru/20230316/frantsiya-1858181597.html

СМИ: Макрон пригрозил роспуском национального собрания

СМИ: Макрон пригрозил роспуском национального собрания - РИА Новости, 16.03.2023

СМИ: Макрон пригрозил роспуском национального собрания

Президент Франции Эммануэль Макрон пригрозил роспуском национального собрания (нижней палаты парламента) страны в случае провала голосования по проекту... РИА Новости, 16.03.2023

2023-03-16T02:11

2023-03-16T02:11

2023-03-16T02:11

франция

эммануэль макрон

элизабет борн

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/17/1846780247_233:0:2530:1292_1920x0_80_0_0_8bb70a117472950e51395b18b2bbfa2f.jpg

ПАРИЖ, 16 мар - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон пригрозил роспуском национального собрания (нижней палаты парламента) страны в случае провала голосования по проекту пенсионной реформы, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на правительственный источник. В нацсобрании в четверг пройдет окончательное голосование по проекту вызвавшей волну протестов по всей стране пенсионной реформы, которое определит, будет ли пенсионный возраст повышен до 64 лет, с чем не согласно большинство французов. "Как узнал BFMTV от правительственного источника, Эммануэль Макрон, который встретился в среду вечером в Елисейском дворце с (премьер-министром - ред.) Элизабет Борн и министрами, имеющими отношение к пенсионной реформе, заявил в ходе этой встречи об угрозе роспуска собрания в случае провала голосования в зале заседаний", - говорится в сообщении телеканала. Как сообщили телеканалу в Елисейском дворце, консультации продолжаются с целью мобилизации вокруг голосования за реформу. Как отмечают французские СМИ, текущая неделя станет решающей для правительства. Премьер Франции отмечала, что не хочет прибегать к использованию статьи 49.3 конституции, которая позволяет властям принять законопроект без одобрения парламента, после того, как она уже 10 раз прибегала к этой мере, чтобы провести законопроекты о бюджете на 2023 год осенью прошлого года. Отмечается, что данный шаг будет воспринят как слабость властей, не сумевших убедить депутатов в необходимости реформы и собрать необходимое для поддержки законопроекта большинство голосов.

https://ria.ru/20230313/prizyv-1857437585.html

https://ria.ru/20230216/frantsiya-1852362001.html

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

франция, эммануэль макрон, элизабет борн, в мире