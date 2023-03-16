https://ria.ru/20230316/finlyandiya-1858258679.html

В Кремле выразили сожаление о стремлении Финляндии вступить в НАТО

В Кремле выразили сожаление о стремлении Финляндии вступить в НАТО - РИА Новости, 16.03.2023

В Кремле выразили сожаление о стремлении Финляндии вступить в НАТО

Россия сожалеет в связи с ориентацией Финляндии на вступление в НАТО, для Хельсинки со стороны Москвы не исходило никакой угрозы, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 16.03.2023

2023-03-16T12:24

2023-03-16T12:24

2023-03-16T12:27

финляндия

нато

в мире

турция

россия

саули ниинисте

дмитрий песков

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Россия сожалеет в связи с ориентацией Финляндии на вступление в НАТО, для Хельсинки со стороны Москвы не исходило никакой угрозы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее президент Финляндии Саули Ниинистё, отправляющийся в четверг в Турцию, сообщил, что ожидает получить сообщения о позиции Анкары по одобрению финской заявки в НАТО."Мы неоднократно выражали сожаление в связи с такой ориентацией на членство в альянсе... Неоднократно говорили, что Россия не представляет угрозы для этих стран никаким образом. У нас нет никаких споров с этими странами, и эти страны никогда не претендовали на то, чтобы стать антироссией. Они не представляли для нас угрозы и, соответственно, никакой угрозы от нас не исходило для них", - сказал Песков журналистам.Он добавил, что Турция является членом НАТО, у неё есть "в этом плане своя линия, свои внутринатовские проблемы".Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине в мае прошлого года передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Сначала Турция заблокировала процесс рассмотрения этих заявок, но уже 29 июня Турция, Швеция и Финляндия подписали меморандум в области безопасности, который учитывает все озабоченности Анкары. На текущий момент заявки Швеции и Финляндии в НАТО не ратифицировали лишь две страны из 30 - это Венгрия и Турция.

https://ria.ru/20221211/finlyandiya-1837890244.html

финляндия

турция

россия

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финляндия, нато, в мире, турция, россия, саули ниинисте, дмитрий песков