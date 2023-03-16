https://ria.ru/20230316/estoniya-1858353038.html

Эстония выделит Украине новый пакет военной помощи на 494,3 тысячи евро

Эстония выделит Украине новый пакет военной помощи на 494,3 тысячи евро - РИА Новости, 16.03.2023

Эстония выделит Украине новый пакет военной помощи на 494,3 тысячи евро

Правительство Эстонии поддержало предложение министра обороны Ханно Певкура отправить на Украину очередной пакет военной помощи почти на 500 тысяч евро, который РИА Новости, 16.03.2023

2023-03-16T16:13

2023-03-16T16:13

2023-03-16T16:13

украина

нато

эстония

ханно певкур

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/104470/17/1044701780_0:432:4608:3024_1920x0_80_0_0_6dfb93e05767790faa9226014c513b34.jpg

ХЕЛЬСИНКИ, 16 мар - РИА Новости. Правительство Эстонии поддержало предложение министра обороны Ханно Певкура отправить на Украину очередной пакет военной помощи почти на 500 тысяч евро, который включает, в том числе снайперское оружие и снаряжение для спецподразделений, сообщила в четверг пресс-служба кабинета министров. "Новый пакет помощи Украине включает снайперские винтовки, оптические прицелы, бинокли, полуавтоматические винтовки, боеприпасы, индивидуальное и специальное снаряжение, патрульные катера и тепловизоры. Также передадут медицинское оборудование. Общая стоимость пакета военной помощи составляет 494,3 тысячи евро", - говорится в сообщении. По данным минобороны, Эстония уже предоставила Украине военную помощь на сумму почти 400 миллионов евро, или более 1% ВВП страны. В ее состав вошли ракеты для противотанкового ракетного комплекса Javelin, гаубицы, противотанковые мины, противотанковые гранатометы, минометы, транспортные средства, средства связи, медицинские принадлежности, средства индивидуальной защиты и сухие пайки. В сотрудничестве с Германией Эстония передала Украине два полевых госпиталя и медикаменты. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230313/vosstanovlenie-1857636827.html

https://ria.ru/20230227/boepripasy-1854687252.html

украина

эстония

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, нато, эстония, ханно певкур, в мире