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Эстония выделит Украине новый пакет военной помощи на 494,3 тысячи евро - РИА Новости, 16.03.2023
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16:13 16.03.2023
https://ria.ru/20230316/estoniya-1858353038.html
Эстония выделит Украине новый пакет военной помощи на 494,3 тысячи евро
Эстония выделит Украине новый пакет военной помощи на 494,3 тысячи евро - РИА Новости, 16.03.2023
Эстония выделит Украине новый пакет военной помощи на 494,3 тысячи евро
Правительство Эстонии поддержало предложение министра обороны Ханно Певкура отправить на Украину очередной пакет военной помощи почти на 500 тысяч евро, который РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T16:13
2023-03-16T16:13
украина
нато
эстония
ханно певкур
в мире
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ХЕЛЬСИНКИ, 16 мар - РИА Новости. Правительство Эстонии поддержало предложение министра обороны Ханно Певкура отправить на Украину очередной пакет военной помощи почти на 500 тысяч евро, который включает, в том числе снайперское оружие и снаряжение для спецподразделений, сообщила в четверг пресс-служба кабинета министров. "Новый пакет помощи Украине включает снайперские винтовки, оптические прицелы, бинокли, полуавтоматические винтовки, боеприпасы, индивидуальное и специальное снаряжение, патрульные катера и тепловизоры. Также передадут медицинское оборудование. Общая стоимость пакета военной помощи составляет 494,3 тысячи евро", - говорится в сообщении. По данным минобороны, Эстония уже предоставила Украине военную помощь на сумму почти 400 миллионов евро, или более 1% ВВП страны. В ее состав вошли ракеты для противотанкового ракетного комплекса Javelin, гаубицы, противотанковые мины, противотанковые гранатометы, минометы, транспортные средства, средства связи, медицинские принадлежности, средства индивидуальной защиты и сухие пайки. В сотрудничестве с Германией Эстония передала Украине два полевых госпиталя и медикаменты. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230313/vosstanovlenie-1857636827.html
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украина, нато, эстония, ханно певкур, в мире
Украина, НАТО, Эстония, Ханно Певкур, В мире
Эстония выделит Украине новый пакет военной помощи на 494,3 тысячи евро

Эстония отправит Украине снайперское оружие и спецснаряжение на 494,3 тысячи евро

© РИА Новости / Ольга СолдатенковаТаллин, Эстония
Таллин, Эстония - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
© РИА Новости / Ольга Солдатенкова
Таллин, Эстония. Архивное фото
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ХЕЛЬСИНКИ, 16 мар - РИА Новости. Правительство Эстонии поддержало предложение министра обороны Ханно Певкура отправить на Украину очередной пакет военной помощи почти на 500 тысяч евро, который включает, в том числе снайперское оружие и снаряжение для спецподразделений, сообщила в четверг пресс-служба кабинета министров.
"Новый пакет помощи Украине включает снайперские винтовки, оптические прицелы, бинокли, полуавтоматические винтовки, боеприпасы, индивидуальное и специальное снаряжение, патрульные катера и тепловизоры. Также передадут медицинское оборудование. Общая стоимость пакета военной помощи составляет 494,3 тысячи евро", - говорится в сообщении.
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Эстония хочет играть активную роль в восстановлении Украины, заявила Каллас
13 марта, 19:58
По данным минобороны, Эстония уже предоставила Украине военную помощь на сумму почти 400 миллионов евро, или более 1% ВВП страны. В ее состав вошли ракеты для противотанкового ракетного комплекса Javelin, гаубицы, противотанковые мины, противотанковые гранатометы, минометы, транспортные средства, средства связи, медицинские принадлежности, средства индивидуальной защиты и сухие пайки. В сотрудничестве с Германией Эстония передала Украине два полевых госпиталя и медикаменты.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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