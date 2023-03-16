https://ria.ru/20230316/energodar-1858413564.html

"Росатом" подготовил трехлетний план развития Энергодара

"Росатом" подготовил трехлетний план развития Энергодара - РИА Новости, 16.03.2023

"Росатом" подготовил трехлетний план развития Энергодара

"Росатом" подготовил трехлетний план развития города Энергодар, где расположена Запорожская АЭС, сообщил генеральный директор российской атомной госкорпорации... РИА Новости, 16.03.2023

2023-03-16T18:45

2023-03-16T18:45

2023-03-16T18:45

энергодар

россия

алексей лихачев

запорожская аэс

запорожская область

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

безопасность

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. "Росатом" подготовил трехлетний план развития города Энергодар, где расположена Запорожская АЭС, сообщил генеральный директор российской атомной госкорпорации Алексей Лихачев. "У нас подготовлен трехлетний план развития Энергодара, который теперь является 28-м городом "Росатома", - сказал Лихачев на дне информирования госкорпорации. Его слова приводит официальное издание российской атомной отрасли газета "Страна Росатом". На работу в новую эксплуатирующую организацию Запорожской АЭС принято около 3 тысяч человек, отметил Лихачев. "Это значит, что люди нам верят. И мы их доверие не обманем", - подчеркнул он. Лихачев напомнил, что в декабре 2022 года стартовал марафон "Росатом" вместе с Энергодаром". В нем приняли участие свыше 100 предприятий отрасли. За короткий период собрано более 110 тонн самого необходимого — теплые вещи, продукты и так далее. На счета фондов, с которыми сотрудничает госкорпорация, для жителей Энергодара перечислено 222 миллиона рублей. На эти деньги закупается медицинское оборудование, компьютеры, мебель для школ, учебники. "Детям в Энергодаре, особенно ученикам выпускных классов, сейчас нелегко, многое нужно нагонять. Мы сформировали пул из 90 педагогов-волонтеров, которые работают со старшеклассниками, помогают им в выборе профессии и подготовке к экзаменам в вуз. Вместе с ФМБА занимаемся улучшением медобслуживания, организуем диспансеризации для взрослых и детей. Проведено обследование почти 7 тысяч человек", - сказал глава "Росатома". Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта 2022 года она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. В октябре 2022 года новая российская компания АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС" (АО "ЭО ЗАЭС") получила право эксплуатировать ЗАЭС. Компания призвана обеспечить безопасную эксплуатацию АЭС и профессиональную деятельность существующего персонала станции при поддержке концерна "Росэнергоатом". Сообщалось, что все критически важные для работы Запорожской АЭС специалисты уже подписали документы с новой эксплуатирующей компанией. Работники Запорожской АЭС, перешедшие в новую российскую эксплуатирующую организацию, получили свои первые зарплаты в РФ, их доход вырос на 25-30% по сравнению с тем, что они получали от Украины, сообщила в начале ноября прошлого года пресс-служба ЗАЭС.

https://ria.ru/20230223/matkapital-1853934095.html

https://ria.ru/20230221/regiony-1853438223.html

https://ria.ru/20230121/agroprom-1846454694.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

энергодар, россия, алексей лихачев, запорожская аэс, запорожская область, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", безопасность