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Путин назвал причину спада в экономике России летом 2022 года - РИА Новости, 16.03.2023
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14:33 16.03.2023 (обновлено: 15:03 16.03.2023)
https://ria.ru/20230316/ekonomika-1858306182.html
Путин назвал причину спада в экономике России летом 2022 года
Путин назвал причину спада в экономике России летом 2022 года - РИА Новости, 16.03.2023
Путин назвал причину спада в экономике России летом 2022 года
Спад экономики России летом был связан с санкциями, с июля прошлого года в стране отмечается рост экономики, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T14:33
2023-03-16T15:03
россия
экономика
санкции в отношении россии
владимир путин
российский союз промышленников и предпринимателей
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Спад экономики России летом был связан с санкциями, с июля прошлого года в стране отмечается рост экономики, заявил президент РФ Владимир Путин.Президент отметил, что Россия впервые столкнулась с вызовами, с которыми никакая другая страна в мире еще не сталкивалась в современной истории. "С тех пор, начиная с июля... наша экономика перешла к росту. За этими достижениями напряженная работа тысяч компаний и труд многих миллионов специалистов", - подчеркнул президент.
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россия, экономика, санкции в отношении россии, владимир путин, российский союз промышленников и предпринимателей
Россия, Экономика, Санкции в отношении России, Владимир Путин, Российский союз промышленников и предпринимателей
Путин назвал причину спада в экономике России летом 2022 года

Путин связал спад в экономике России летом 2022 года с санкциями

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Спад экономики России летом был связан с санкциями, с июля прошлого года в стране отмечается рост экономики, заявил президент РФ Владимир Путин.
«
"Максимальный спад ВВП России по прошлому году был зафиксирован в июне - это, по-моему, 4,7%. Причины известны - это санкционная война, беспрецедентные вызовы в глобальной экономике и торговле и в целом системе международных отношений, эти проблемы, как вы знаете, не нами создавались", - сказал Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).
Президент отметил, что Россия впервые столкнулась с вызовами, с которыми никакая другая страна в мире еще не сталкивалась в современной истории. "С тех пор, начиная с июля... наша экономика перешла к росту. За этими достижениями напряженная работа тысяч компаний и труд многих миллионов специалистов", - подчеркнул президент.
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РоссияЭкономикаСанкции в отношении РоссииВладимир ПутинРоссийский союз промышленников и предпринимателей
 
 
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