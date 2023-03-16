https://ria.ru/20230316/ekonomika-1858306182.html

Путин назвал причину спада в экономике России летом 2022 года

Путин назвал причину спада в экономике России летом 2022 года - РИА Новости, 16.03.2023

Путин назвал причину спада в экономике России летом 2022 года

Спад экономики России летом был связан с санкциями, с июля прошлого года в стране отмечается рост экономики, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 16.03.2023

2023-03-16T14:33

2023-03-16T14:33

2023-03-16T15:03

россия

экономика

санкции в отношении россии

владимир путин

российский союз промышленников и предпринимателей

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Спад экономики России летом был связан с санкциями, с июля прошлого года в стране отмечается рост экономики, заявил президент РФ Владимир Путин.Президент отметил, что Россия впервые столкнулась с вызовами, с которыми никакая другая страна в мире еще не сталкивалась в современной истории. "С тех пор, начиная с июля... наша экономика перешла к росту. За этими достижениями напряженная работа тысяч компаний и труд многих миллионов специалистов", - подчеркнул президент.

https://ria.ru/20230315/sanktsii-1858069814.html

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россия, экономика, санкции в отношении россии, владимир путин, российский союз промышленников и предпринимателей