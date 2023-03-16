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Путин заявил о развитии экономики по новой модели - РИА Новости, 16.03.2023
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14:30 16.03.2023 (обновлено: 16:10 16.03.2023)
https://ria.ru/20230316/ekonomika-1858304230.html
Путин заявил о развитии экономики по новой модели
Путин заявил о развитии экономики по новой модели - РИА Новости, 16.03.2023
Путин заявил о развитии экономики по новой модели
Экономика России начинает развиваться по новой модели, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T14:30
2023-03-16T16:10
россия
экономика
владимир путин
российский союз промышленников и предпринимателей
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Экономика России начинает развиваться по новой модели, заявил президент России Владимир Путин.Выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), Путин отметил активную и созидательную позицию союза, которая особенно востребована сейчас."Они востребованы, конечно, всегда, но сейчас в силу известных обстоятельств, в особенности, когда российская экономика обретает принципиально иное качество, начинает развиваться по новой модели, о чем было сказано недавно и в послании Федеральному собранию", - сказал президент.
https://ria.ru/20220830/ekonomika-1813276985.html
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россия, экономика, владимир путин, российский союз промышленников и предпринимателей
Россия, Экономика, Владимир Путин, Российский союз промышленников и предпринимателей
Путин заявил о развитии экономики по новой модели

Президент Путин заявил, что российская экономика начинает развиваться по новой модели

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на XVII съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) в Московском международном Доме музыки (ММДМ)
Президент РФ Владимир Путин выступает на XVII съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) в Московском международном Доме музыки (ММДМ) - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин выступает на XVII съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) в Московском международном Доме музыки (ММДМ)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Экономика России начинает развиваться по новой модели, заявил президент России Владимир Путин.
Выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), Путин отметил активную и созидательную позицию союза, которая особенно востребована сейчас.
"Они востребованы, конечно, всегда, но сейчас в силу известных обстоятельств, в особенности, когда российская экономика обретает принципиально иное качество, начинает развиваться по новой модели, о чем было сказано недавно и в послании Федеральному собранию", - сказал президент.
Здание Минэкономразвития России - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
Минэкономразвития разработало сценарии развития экономики до 2030 года
30 августа 2022, 21:10
 
РоссияЭкономикаВладимир ПутинРоссийский союз промышленников и предпринимателей
 
 
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