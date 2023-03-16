https://ria.ru/20230316/ekonomika-1858304230.html
Путин заявил о развитии экономики по новой модели
Путин заявил о развитии экономики по новой модели - РИА Новости, 16.03.2023
Путин заявил о развитии экономики по новой модели
Экономика России начинает развиваться по новой модели, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T14:30
2023-03-16T14:30
2023-03-16T16:10
россия
экономика
владимир путин
российский союз промышленников и предпринимателей
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Экономика России начинает развиваться по новой модели, заявил президент России Владимир Путин.Выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), Путин отметил активную и созидательную позицию союза, которая особенно востребована сейчас."Они востребованы, конечно, всегда, но сейчас в силу известных обстоятельств, в особенности, когда российская экономика обретает принципиально иное качество, начинает развиваться по новой модели, о чем было сказано недавно и в послании Федеральному собранию", - сказал президент.
https://ria.ru/20220830/ekonomika-1813276985.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, экономика, владимир путин, российский союз промышленников и предпринимателей
Россия, Экономика, Владимир Путин, Российский союз промышленников и предпринимателей
Путин заявил о развитии экономики по новой модели
Президент Путин заявил, что российская экономика начинает развиваться по новой модели
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Экономика России начинает развиваться по новой модели, заявил президент России Владимир Путин.
Выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП
), Путин отметил активную и созидательную позицию союза, которая особенно востребована сейчас.
"Они востребованы, конечно, всегда, но сейчас в силу известных обстоятельств, в особенности, когда российская экономика обретает принципиально иное качество, начинает развиваться по новой модели, о чем было сказано недавно и в послании Федеральному собранию", - сказал президент.
Минэкономразвития разработало сценарии развития экономики до 2030 года