https://ria.ru/20230316/ekonomika-1858304230.html

Путин заявил о развитии экономики по новой модели

Путин заявил о развитии экономики по новой модели - РИА Новости, 16.03.2023

Путин заявил о развитии экономики по новой модели

Экономика России начинает развиваться по новой модели, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 16.03.2023

2023-03-16T14:30

2023-03-16T14:30

2023-03-16T16:10

россия

экономика

владимир путин

российский союз промышленников и предпринимателей

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Экономика России начинает развиваться по новой модели, заявил президент России Владимир Путин.Выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), Путин отметил активную и созидательную позицию союза, которая особенно востребована сейчас."Они востребованы, конечно, всегда, но сейчас в силу известных обстоятельств, в особенности, когда российская экономика обретает принципиально иное качество, начинает развиваться по новой модели, о чем было сказано недавно и в послании Федеральному собранию", - сказал президент.

https://ria.ru/20220830/ekonomika-1813276985.html

россия

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2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, экономика, владимир путин, российский союз промышленников и предпринимателей