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Американский рэпер рассказал о странном поведении Майкла Джексона - РИА Новости, 16.03.2023
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Шоубиз
 
05:28 16.03.2023
https://ria.ru/20230316/dzhekson-1858120445.html
Американский рэпер рассказал о странном поведении Майкла Джексона
Американский рэпер рассказал о странном поведении Майкла Джексона - РИА Новости, 16.03.2023
Американский рэпер рассказал о странном поведении Майкла Джексона
Американский хип-хоп-исполнитель и диджей DJ Quik (Дэвид Марвин Блейк) вспомнил о странном поведении покойного певца Майкла Джексона, сообщает TMZ со ссылкой на РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T05:28
2023-03-16T05:28
шоубиз
майкл джексон
шоу-бизнес
знаменитости
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Американский хип-хоп-исполнитель и диджей DJ Quik (Дэвид Марвин Блейк) вспомнил о странном поведении покойного певца Майкла Джексона, сообщает TMZ со ссылкой на подкаст All the smoke. Артист рассказал, что встретился с поп-королем на студии в Лос-Анджелесе. Это произошло в начале 1990-х. Блейк тогда работал над своим первым синглом Tonight. Однажды его предупредили о скором визите Джексона. Сотрудники студии сообщили, что знаменитость не собирается ни с кем общаться и даже пересекаться взглядами. По этой причине всех посетителей попросили повернуться к стене, пока артист шел по коридору. "Он не хотел чтобы кто-то виделся с ним", — рассказал Блейк. По словам хип-хоп исполнителя, в тот момент он не видел Джексона, но слышал его шаги. Диджей встретился со звездой позже. Но и тогда певец молча прошел мимо него. СМИ неоднократно писали о странностях поп-короля. Джексон страдал от многочисленных фобий: часто носил противомикробную маску и опасался покушений на свою жизнь.Майкл Джексон умер летом 2009 года. Причиной его ухода из жизни стала передозировка успокоительным препаратом. Музыканту было 50 лет.
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майкл джексон, шоу-бизнес, знаменитости
Шоубиз, Майкл Джексон, Шоу-бизнес, Знаменитости
Американский рэпер рассказал о странном поведении Майкла Джексона

Американский рэпер DJ Quik рассказал о странном поведении Майкла Джексона

© AP Photo / Cliff SchiappaМайкл Джексон о время выступления в Канзас-Сити
Майкл Джексон о время выступления в Канзас-Сити - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
© AP Photo / Cliff Schiappa
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Американский хип-хоп-исполнитель и диджей DJ Quik (Дэвид Марвин Блейк) вспомнил о странном поведении покойного певца Майкла Джексона, сообщает TMZ со ссылкой на подкаст All the smoke.
Артист рассказал, что встретился с поп-королем на студии в Лос-Анджелесе. Это произошло в начале 1990-х. Блейк тогда работал над своим первым синглом Tonight.
Однажды его предупредили о скором визите Джексона.
Сотрудники студии сообщили, что знаменитость не собирается ни с кем общаться и даже пересекаться взглядами. По этой причине всех посетителей попросили повернуться к стене, пока артист шел по коридору.
"Он не хотел чтобы кто-то виделся с ним", — рассказал Блейк.
По словам хип-хоп исполнителя, в тот момент он не видел Джексона, но слышал его шаги.
Диджей встретился со звездой позже. Но и тогда певец молча прошел мимо него.
СМИ неоднократно писали о странностях поп-короля. Джексон страдал от многочисленных фобий: часто носил противомикробную маску и опасался покушений на свою жизнь.
Майкл Джексон умер летом 2009 года. Причиной его ухода из жизни стала передозировка успокоительным препаратом. Музыканту было 50 лет.
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