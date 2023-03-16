https://ria.ru/20230316/dzhekson-1858120445.html

Американский рэпер рассказал о странном поведении Майкла Джексона

Американский рэпер рассказал о странном поведении Майкла Джексона - РИА Новости, 16.03.2023

Американский рэпер рассказал о странном поведении Майкла Джексона

Американский хип-хоп-исполнитель и диджей DJ Quik (Дэвид Марвин Блейк) вспомнил о странном поведении покойного певца Майкла Джексона, сообщает TMZ со ссылкой на РИА Новости, 16.03.2023

2023-03-16T05:28

2023-03-16T05:28

2023-03-16T05:28

шоубиз

майкл джексон

шоу-бизнес

знаменитости

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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Американский хип-хоп-исполнитель и диджей DJ Quik (Дэвид Марвин Блейк) вспомнил о странном поведении покойного певца Майкла Джексона, сообщает TMZ со ссылкой на подкаст All the smoke. Артист рассказал, что встретился с поп-королем на студии в Лос-Анджелесе. Это произошло в начале 1990-х. Блейк тогда работал над своим первым синглом Tonight. Однажды его предупредили о скором визите Джексона. Сотрудники студии сообщили, что знаменитость не собирается ни с кем общаться и даже пересекаться взглядами. По этой причине всех посетителей попросили повернуться к стене, пока артист шел по коридору. "Он не хотел чтобы кто-то виделся с ним", — рассказал Блейк. По словам хип-хоп исполнителя, в тот момент он не видел Джексона, но слышал его шаги. Диджей встретился со звездой позже. Но и тогда певец молча прошел мимо него. СМИ неоднократно писали о странностях поп-короля. Джексон страдал от многочисленных фобий: часто носил противомикробную маску и опасался покушений на свою жизнь.Майкл Джексон умер летом 2009 года. Причиной его ухода из жизни стала передозировка успокоительным препаратом. Музыканту было 50 лет.

https://ria.ru/20221109/dzhekson-1830202016.html

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

майкл джексон, шоу-бизнес, знаменитости