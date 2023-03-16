https://ria.ru/20230316/dzhekson-1858120445.html
Американский рэпер рассказал о странном поведении Майкла Джексона
Американский рэпер рассказал о странном поведении Майкла Джексона - РИА Новости, 16.03.2023
Американский рэпер рассказал о странном поведении Майкла Джексона
Американский хип-хоп-исполнитель и диджей DJ Quik (Дэвид Марвин Блейк) вспомнил о странном поведении покойного певца Майкла Джексона, сообщает TMZ со ссылкой на РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T05:28
2023-03-16T05:28
2023-03-16T05:28
шоубиз
майкл джексон
шоу-бизнес
знаменитости
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Американский хип-хоп-исполнитель и диджей DJ Quik (Дэвид Марвин Блейк) вспомнил о странном поведении покойного певца Майкла Джексона, сообщает TMZ со ссылкой на подкаст All the smoke. Артист рассказал, что встретился с поп-королем на студии в Лос-Анджелесе. Это произошло в начале 1990-х. Блейк тогда работал над своим первым синглом Tonight. Однажды его предупредили о скором визите Джексона. Сотрудники студии сообщили, что знаменитость не собирается ни с кем общаться и даже пересекаться взглядами. По этой причине всех посетителей попросили повернуться к стене, пока артист шел по коридору. "Он не хотел чтобы кто-то виделся с ним", — рассказал Блейк. По словам хип-хоп исполнителя, в тот момент он не видел Джексона, но слышал его шаги. Диджей встретился со звездой позже. Но и тогда певец молча прошел мимо него. СМИ неоднократно писали о странностях поп-короля. Джексон страдал от многочисленных фобий: часто носил противомикробную маску и опасался покушений на свою жизнь.Майкл Джексон умер летом 2009 года. Причиной его ухода из жизни стала передозировка успокоительным препаратом. Музыканту было 50 лет.
https://ria.ru/20221109/dzhekson-1830202016.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
майкл джексон, шоу-бизнес, знаменитости
Шоубиз, Майкл Джексон, Шоу-бизнес, Знаменитости
Американский рэпер рассказал о странном поведении Майкла Джексона
Американский рэпер DJ Quik рассказал о странном поведении Майкла Джексона
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости.
Американский хип-хоп-исполнитель и диджей DJ Quik (Дэвид Марвин Блейк) вспомнил о странном поведении покойного певца Майкла Джексона, сообщает
TMZ со ссылкой на подкаст All the smoke.
Артист рассказал, что встретился с поп-королем на студии в Лос-Анджелесе. Это произошло в начале 1990-х. Блейк тогда работал над своим первым синглом Tonight.
Однажды его предупредили о скором визите Джексона.
Сотрудники студии сообщили, что знаменитость не собирается ни с кем общаться и даже пересекаться взглядами. По этой причине всех посетителей попросили повернуться к стене, пока артист шел по коридору.
"Он не хотел чтобы кто-то виделся с ним", — рассказал Блейк.
По словам хип-хоп исполнителя, в тот момент он не видел Джексона, но слышал его шаги.
Диджей встретился со звездой позже. Но и тогда певец молча прошел мимо него.
СМИ неоднократно писали о странностях поп-короля. Джексон страдал от многочисленных фобий: часто носил противомикробную маску и опасался покушений на свою жизнь.
Майкл Джексон умер летом 2009 года. Причиной его ухода из жизни стала передозировка успокоительным препаратом. Музыканту было 50 лет.
Из дома Майкла Джексона похитили имущество на миллион долларов