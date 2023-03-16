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В Кремле прокомментировали заявление Госдепа о ДСНВ

В Кремле прокомментировали заявление Госдепа о ДСНВ - РИА Новости, 16.03.2023

В Кремле прокомментировали заявление Госдепа о ДСНВ

Россия приостановила своё участие в Договоре о сокращении наступательных вооружений (ДСНВ), напомнил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя... РИА Новости, 16.03.2023

2023-03-16T12:28

2023-03-16T12:28

2023-03-16T12:28

россия

дмитрий песков

владимир путин

сергей рябков

государственный департамент сша

нато

договор снв-3

сша

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Россия приостановила своё участие в Договоре о сокращении наступательных вооружений (ДСНВ), напомнил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявления госдепа США о том, что РФ до сих пор связана условиями ДСНВ. Ранее в госдепе заявили, что США считают, что приостановка Москвой участия в ДСНВ "юридически некорректна", то есть РФ до сих пор связана условиями договора. Президент России Владимир Путин 21 февраля в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что прежде чем вернуться к обсуждению, нужно понять, на что претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал НАТО. Официальная нота о приостановке участия РФ в Договоре была передана американской стороне 28 февраля. Позднее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявлял, что ситуация с ДСНВ не повлияет на возможности России и далее обеспечивать ее национальную безопасность. По его словам, контакты России и США по теме ДСНВ продолжатся, но больших результатов не ожидается. Он также отмечал, что при наличии политической воли Лондон и Париж можно было бы подключить к действующему российско-американскому договору, в таком случае можно было бы найти и нужные юридические приемы, и соответствующие формулировки.

https://ria.ru/20230316/dsnv-1858175656.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, дмитрий песков, владимир путин, сергей рябков, государственный департамент сша, нато, договор снв-3, сша, москва, в мире