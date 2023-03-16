В Кремле прокомментировали заявление Госдепа о ДСНВ
Песков напомнил США о том, что Россия приостановила участие в ДСНВ
Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Россия приостановила своё участие в Договоре о сокращении наступательных вооружений (ДСНВ), напомнил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявления госдепа США о том, что РФ до сих пор связана условиями ДСНВ.
Ранее в госдепе заявили, что США считают, что приостановка Москвой участия в ДСНВ "юридически некорректна", то есть РФ до сих пор связана условиями договора.
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"Я думаю, что разъяснения на заявления госдепа будет давать наше министерство иностранных дел. Всё-таки их прерогатива. Мы же можем ещё раз напомнить, что по решению президента Россия приостановила своё участие", - сказал Песков журналистам.
Президент России Владимир Путин 21 февраля в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что прежде чем вернуться к обсуждению, нужно понять, на что претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал НАТО. Официальная нота о приостановке участия РФ в Договоре была передана американской стороне 28 февраля.
Позднее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявлял, что ситуация с ДСНВ не повлияет на возможности России и далее обеспечивать ее национальную безопасность. По его словам, контакты России и США по теме ДСНВ продолжатся, но больших результатов не ожидается. Он также отмечал, что при наличии политической воли Лондон и Париж можно было бы подключить к действующему российско-американскому договору, в таком случае можно было бы найти и нужные юридические приемы, и соответствующие формулировки.