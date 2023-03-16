Рейтинг@Mail.ru
В Кремле прокомментировали заявление Госдепа о ДСНВ - РИА Новости, 16.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:28 16.03.2023
https://ria.ru/20230316/dsnv-1858260296.html
В Кремле прокомментировали заявление Госдепа о ДСНВ
В Кремле прокомментировали заявление Госдепа о ДСНВ - РИА Новости, 16.03.2023
В Кремле прокомментировали заявление Госдепа о ДСНВ
Россия приостановила своё участие в Договоре о сокращении наступательных вооружений (ДСНВ), напомнил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя... РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T12:28
2023-03-16T12:28
россия
дмитрий песков
владимир путин
сергей рябков
государственный департамент сша
нато
договор снв-3
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/06/1821954781_0:119:3072:1847_1920x0_80_0_0_15a9752b4b875f1a10d7eb378813b406.jpg
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Россия приостановила своё участие в Договоре о сокращении наступательных вооружений (ДСНВ), напомнил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявления госдепа США о том, что РФ до сих пор связана условиями ДСНВ. Ранее в госдепе заявили, что США считают, что приостановка Москвой участия в ДСНВ "юридически некорректна", то есть РФ до сих пор связана условиями договора. Президент России Владимир Путин 21 февраля в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что прежде чем вернуться к обсуждению, нужно понять, на что претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал НАТО. Официальная нота о приостановке участия РФ в Договоре была передана американской стороне 28 февраля. Позднее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявлял, что ситуация с ДСНВ не повлияет на возможности России и далее обеспечивать ее национальную безопасность. По его словам, контакты России и США по теме ДСНВ продолжатся, но больших результатов не ожидается. Он также отмечал, что при наличии политической воли Лондон и Париж можно было бы подключить к действующему российско-американскому договору, в таком случае можно было бы найти и нужные юридические приемы, и соответствующие формулировки.
https://ria.ru/20230316/dsnv-1858175656.html
россия
сша
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/06/1821954781_313:0:3044:2048_1920x0_80_0_0_082f23f81dfea398cb59fe25eb7d1f50.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, дмитрий песков, владимир путин, сергей рябков, государственный департамент сша, нато, договор снв-3, сша, москва, в мире
Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Сергей Рябков, Государственный департамент США, НАТО, Договор СНВ-3, США, Москва, В мире
В Кремле прокомментировали заявление Госдепа о ДСНВ

Песков напомнил США о том, что Россия приостановила участие в ДСНВ

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Россия приостановила своё участие в Договоре о сокращении наступательных вооружений (ДСНВ), напомнил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявления госдепа США о том, что РФ до сих пор связана условиями ДСНВ.
Ранее в госдепе заявили, что США считают, что приостановка Москвой участия в ДСНВ "юридически некорректна", то есть РФ до сих пор связана условиями договора.
«
"Я думаю, что разъяснения на заявления госдепа будет давать наше министерство иностранных дел. Всё-таки их прерогатива. Мы же можем ещё раз напомнить, что по решению президента Россия приостановила своё участие", - сказал Песков журналистам.
Президент России Владимир Путин 21 февраля в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что прежде чем вернуться к обсуждению, нужно понять, на что претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал НАТО. Официальная нота о приостановке участия РФ в Договоре была передана американской стороне 28 февраля.
Позднее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявлял, что ситуация с ДСНВ не повлияет на возможности России и далее обеспечивать ее национальную безопасность. По его словам, контакты России и США по теме ДСНВ продолжатся, но больших результатов не ожидается. Он также отмечал, что при наличии политической воли Лондон и Париж можно было бы подключить к действующему российско-американскому договору, в таком случае можно было бы найти и нужные юридические приемы, и соответствующие формулировки.
Мобильный ракетный комплекс Тополь Новосибирского ракетного соединения - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
Госдеп отказался признать приостановку Россией участия в ДСНВ
Вчера, 00:49
 
РоссияДмитрий ПесковВладимир ПутинСергей РябковГосударственный департамент СШАНАТОДоговор СНВ-3СШАМоскваВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала