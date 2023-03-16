Госдеп отказался признать приостановку Россией участия в ДСНВ
Госдеп США заявил, что приостановка Россией участия в ДСНВ "юридически некорректна"
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкМобильный ракетный комплекс "Тополь" Новосибирского ракетного соединения
Мобильный ракетный комплекс "Тополь" Новосибирского ракетного соединения. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 16 мар - РИА Новости. США считают, что приостановка Россией участия в ДСНВ "юридически некорректна", по мнению Вашингтона, Москва до сих пор связана условиями договора, заявили в госдепе.
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"Объявленное Россией приостановление участия в ДСНВ юридически некорректно. Поэтому Россия остается связанной обязательствами в рамках договора", - утверждается в распространенном бюллетене госдепа.
В американском внешнеполитическом ведомстве выразили готовность встречаться с российской стороной для разрешения озабоченностей, заявив об отсутствии препятствий для инспекций в рамках договора. "У российских инспекторов есть необходимые визы… Нет таких санкций, которые помешали бы России полностью пользоваться правами на инспекции", - утверждают в госдепе.
Президент Владимир Путин 21 февраля в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в совместном с США Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), подчеркнув, что речь о выходе из соглашения не идет. Прежде чем вернуться к обсуждению, нужно понять, на что претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал НАТО, пояснил глава государства. Официальную ноту о приостановке участия в ДСНВ Россия передала американской стороне 28 февраля.
По словам замглавы МИД Сергея Рябкова, ситуация с ДСНВ не повлияет на возможности России и далее обеспечивать ее национальную безопасность. Контакты с Вашингтоном по этому вопросу продолжатся, но больших результатов не ожидается. Замминистра также отмечал, что при наличии политической воли Лондон и Париж могли бы стать участниками ДСНВ, в таком случае можно было бы найти и нужные юридические приемы, и соответствующие формулировки.