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Госдеп отказался признать приостановку Россией участия в ДСНВ - РИА Новости, 16.03.2023
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00:49 16.03.2023 (обновлено: 01:14 16.03.2023)
https://ria.ru/20230316/dsnv-1858175656.html
Госдеп отказался признать приостановку Россией участия в ДСНВ
Госдеп отказался признать приостановку Россией участия в ДСНВ - РИА Новости, 16.03.2023
Госдеп отказался признать приостановку Россией участия в ДСНВ
США считают, что приостановка Россией участия в ДСНВ "юридически некорректна", по мнению Вашингтона, Москва до сих пор связана условиями договора, заявили в... РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T00:49
2023-03-16T01:14
договор снв-3
государственный департамент сша
россия
сша
москва
владимир путин
сергей рябков
нато
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ВАШИНГТОН, 16 мар - РИА Новости. США считают, что приостановка Россией участия в ДСНВ "юридически некорректна", по мнению Вашингтона, Москва до сих пор связана условиями договора, заявили в госдепе.В американском внешнеполитическом ведомстве выразили готовность встречаться с российской стороной для разрешения озабоченностей, заявив об отсутствии препятствий для инспекций в рамках договора. "У российских инспекторов есть необходимые визы… Нет таких санкций, которые помешали бы России полностью пользоваться правами на инспекции", - утверждают в госдепе.Президент Владимир Путин 21 февраля в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в совместном с США Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), подчеркнув, что речь о выходе из соглашения не идет. Прежде чем вернуться к обсуждению, нужно понять, на что претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал НАТО, пояснил глава государства. Официальную ноту о приостановке участия в ДСНВ Россия передала американской стороне 28 февраля.По словам замглавы МИД Сергея Рябкова, ситуация с ДСНВ не повлияет на возможности России и далее обеспечивать ее национальную безопасность. Контакты с Вашингтоном по этому вопросу продолжатся, но больших результатов не ожидается. Замминистра также отмечал, что при наличии политической воли Лондон и Париж могли бы стать участниками ДСНВ, в таком случае можно было бы найти и нужные юридические приемы, и соответствующие формулировки.
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договор снв-3, государственный департамент сша, россия, сша, москва, владимир путин, сергей рябков, нато
Договор СНВ-3, Государственный департамент США, Россия, США, Москва, Владимир Путин, Сергей Рябков, НАТО
Госдеп отказался признать приостановку Россией участия в ДСНВ

Госдеп США заявил, что приостановка Россией участия в ДСНВ "юридически некорректна"

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкМобильный ракетный комплекс "Тополь" Новосибирского ракетного соединения
Мобильный ракетный комплекс Тополь Новосибирского ракетного соединения - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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ВАШИНГТОН, 16 мар - РИА Новости. США считают, что приостановка Россией участия в ДСНВ "юридически некорректна", по мнению Вашингтона, Москва до сих пор связана условиями договора, заявили в госдепе.
«
"Объявленное Россией приостановление участия в ДСНВ юридически некорректно. Поэтому Россия остается связанной обязательствами в рамках договора", - утверждается в распространенном бюллетене госдепа.
В американском внешнеполитическом ведомстве выразили готовность встречаться с российской стороной для разрешения озабоченностей, заявив об отсутствии препятствий для инспекций в рамках договора. "У российских инспекторов есть необходимые визы… Нет таких санкций, которые помешали бы России полностью пользоваться правами на инспекции", - утверждают в госдепе.
Президент Владимир Путин 21 февраля в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в совместном с США Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), подчеркнув, что речь о выходе из соглашения не идет. Прежде чем вернуться к обсуждению, нужно понять, на что претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал НАТО, пояснил глава государства. Официальную ноту о приостановке участия в ДСНВ Россия передала американской стороне 28 февраля.
По словам замглавы МИД Сергея Рябкова, ситуация с ДСНВ не повлияет на возможности России и далее обеспечивать ее национальную безопасность. Контакты с Вашингтоном по этому вопросу продолжатся, но больших результатов не ожидается. Замминистра также отмечал, что при наличии политической воли Лондон и Париж могли бы стать участниками ДСНВ, в таком случае можно было бы найти и нужные юридические приемы, и соответствующие формулировки.
Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
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Договор СНВ-3Государственный департамент СШАРоссияСШАМоскваВладимир ПутинСергей РябковНАТО
 
 
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