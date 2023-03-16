https://ria.ru/20230316/dsnv-1858175656.html

Госдеп отказался признать приостановку Россией участия в ДСНВ

Госдеп отказался признать приостановку Россией участия в ДСНВ - РИА Новости, 16.03.2023

Госдеп отказался признать приостановку Россией участия в ДСНВ

США считают, что приостановка Россией участия в ДСНВ "юридически некорректна", по мнению Вашингтона, Москва до сих пор связана условиями договора, заявили в... РИА Новости, 16.03.2023

2023-03-16T00:49

2023-03-16T00:49

2023-03-16T01:14

договор снв-3

государственный департамент сша

россия

сша

москва

владимир путин

сергей рябков

нато

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ВАШИНГТОН, 16 мар - РИА Новости. США считают, что приостановка Россией участия в ДСНВ "юридически некорректна", по мнению Вашингтона, Москва до сих пор связана условиями договора, заявили в госдепе.В американском внешнеполитическом ведомстве выразили готовность встречаться с российской стороной для разрешения озабоченностей, заявив об отсутствии препятствий для инспекций в рамках договора. "У российских инспекторов есть необходимые визы… Нет таких санкций, которые помешали бы России полностью пользоваться правами на инспекции", - утверждают в госдепе.Президент Владимир Путин 21 февраля в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в совместном с США Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), подчеркнув, что речь о выходе из соглашения не идет. Прежде чем вернуться к обсуждению, нужно понять, на что претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал НАТО, пояснил глава государства. Официальную ноту о приостановке участия в ДСНВ Россия передала американской стороне 28 февраля.По словам замглавы МИД Сергея Рябкова, ситуация с ДСНВ не повлияет на возможности России и далее обеспечивать ее национальную безопасность. Контакты с Вашингтоном по этому вопросу продолжатся, но больших результатов не ожидается. Замминистра также отмечал, что при наличии политической воли Лондон и Париж могли бы стать участниками ДСНВ, в таком случае можно было бы найти и нужные юридические приемы, и соответствующие формулировки.

https://ria.ru/20230310/dsnv-1856972245.html

россия

сша

москва

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договор снв-3, государственный департамент сша, россия, сша, москва, владимир путин, сергей рябков, нато