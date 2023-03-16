https://ria.ru/20230316/druzya-1858337136.html

Путин рассказал, как изменились его отношения с друзьями из Германии

Путин рассказал, как изменились его отношения с друзьями из Германии - РИА Новости, 16.03.2023

Путин рассказал, как изменились его отношения с друзьями из Германии

Президент России Владимир Путин рассказал, что у него сохранились дружеские отношения с друзьями из Германии. РИА Новости, 16.03.2023

2023-03-16T15:27

2023-03-16T15:27

2023-03-16T15:42

владимир путин

германия

россия

российский союз промышленников и предпринимателей

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, что у него сохранились дружеские отношения с друзьями из Германии."У меня там, как вы знаете, очень много друзей, и все друзья, кстати, сохранились. Мои настоящие друзья немецкие все сохранились, мы все время шутим друг над другом. Мы же соседи... У нас тараканов называют "прусаки" - такие большие рыжие, а в Германии называют "русаки". Шутки взаимные - они всегда имеют место между соседями", - сказал Путин на съезде РСПП.

https://ria.ru/20220705/putin-1800270464.html

германия

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир путин, германия, россия, российский союз промышленников и предпринимателей