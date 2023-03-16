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Путин рассказал, как изменились его отношения с друзьями из Германии - РИА Новости, 16.03.2023
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15:27 16.03.2023 (обновлено: 15:42 16.03.2023)
https://ria.ru/20230316/druzya-1858337136.html
Путин рассказал, как изменились его отношения с друзьями из Германии
Путин рассказал, как изменились его отношения с друзьями из Германии - РИА Новости, 16.03.2023
Путин рассказал, как изменились его отношения с друзьями из Германии
Президент России Владимир Путин рассказал, что у него сохранились дружеские отношения с друзьями из Германии. РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T15:27
2023-03-16T15:42
владимир путин
германия
россия
российский союз промышленников и предпринимателей
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, что у него сохранились дружеские отношения с друзьями из Германии."У меня там, как вы знаете, очень много друзей, и все друзья, кстати, сохранились. Мои настоящие друзья немецкие все сохранились, мы все время шутим друг над другом. Мы же соседи... У нас тараканов называют "прусаки" - такие большие рыжие, а в Германии называют "русаки". Шутки взаимные - они всегда имеют место между соседями", - сказал Путин на съезде РСПП.
https://ria.ru/20220705/putin-1800270464.html
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владимир путин, германия, россия, российский союз промышленников и предпринимателей
Владимир Путин, Германия, Россия, Российский союз промышленников и предпринимателей
Путин рассказал, как изменились его отношения с друзьями из Германии

Путин рассказал, что у него сохранились хорошие отношения с друзьями из Германии

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на XVII съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП)
Президент РФ Владимир Путин выступает на XVII съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин выступает на XVII съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, что у него сохранились дружеские отношения с друзьями из Германии.
"У меня там, как вы знаете, очень много друзей, и все друзья, кстати, сохранились. Мои настоящие друзья немецкие все сохранились, мы все время шутим друг над другом. Мы же соседи... У нас тараканов называют "прусаки" - такие большие рыжие, а в Германии называют "русаки". Шутки взаимные - они всегда имеют место между соседями", - сказал Путин на съезде РСПП.
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Владимир ПутинГерманияРоссияРоссийский союз промышленников и предпринимателей
 
 
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