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В Запорожской области пресекли попытку проникновения украинской ДРГ

В Запорожской области пресекли попытку проникновения украинской ДРГ - РИА Новости, 16.03.2023

В Запорожской области пресекли попытку проникновения украинской ДРГ

Попытка проникновения украинской диверсионно-разведывательной группы пресечена в Запорожской области в районе города Васильевка, сообщил РИА Новости член... РИА Новости, 16.03.2023

2023-03-16T20:09

2023-03-16T20:09

2023-03-16T20:09

специальная военная операция на украине

в мире

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россия

владимир рогов

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости. Попытка проникновения украинской диверсионно-разведывательной группы пресечена в Запорожской области в районе города Васильевка, сообщил РИА Новости член главного совета администрации региона Владимир Рогов. По его словам, сейчас украинские войска на запорожском направлении пытаются на различных участках фронта в основном проводить разведку боем и заброску диверсантов, прощупывая выстроенную линию обороны. "За эти безуспешные попытки они платят высокую цену, неся потери в виде жизней своих солдат и военной техники", - подчеркнул Рогов. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находятся более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается областной центр - город Запорожье.

https://ria.ru/20230131/liman-1848562886.html

запорожская область

киев

россия

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в мире, запорожская область, киев, россия, владимир рогов, вооруженные силы украины