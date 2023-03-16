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В Запорожской области пресекли попытку проникновения украинской ДРГ - РИА Новости, 16.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
20:09 16.03.2023
https://ria.ru/20230316/drg-1858431581.html
В Запорожской области пресекли попытку проникновения украинской ДРГ
В Запорожской области пресекли попытку проникновения украинской ДРГ - РИА Новости, 16.03.2023
В Запорожской области пресекли попытку проникновения украинской ДРГ
Попытка проникновения украинской диверсионно-разведывательной группы пресечена в Запорожской области в районе города Васильевка, сообщил РИА Новости член... РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T20:09
2023-03-16T20:09
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская область
киев
россия
владимир рогов
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости. Попытка проникновения украинской диверсионно-разведывательной группы пресечена в Запорожской области в районе города Васильевка, сообщил РИА Новости член главного совета администрации региона Владимир Рогов. По его словам, сейчас украинские войска на запорожском направлении пытаются на различных участках фронта в основном проводить разведку боем и заброску диверсантов, прощупывая выстроенную линию обороны. "За эти безуспешные попытки они платят высокую цену, неся потери в виде жизней своих солдат и военной техники", - подчеркнул Рогов. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находятся более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается областной центр - город Запорожье.
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в мире, запорожская область, киев, россия, владимир рогов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожская область, Киев, Россия, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины
В Запорожской области пресекли попытку проникновения украинской ДРГ

Рогов сообщил, что в Запорожской области пресекли попытку проникновения украинской ДРГ

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинский военнослужащий. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости. Попытка проникновения украинской диверсионно-разведывательной группы пресечена в Запорожской области в районе города Васильевка, сообщил РИА Новости член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
«
"Пресечена попытка проникновения украинской ДРГ в районе Васильевки. Враг выдвинулся после артподготовки, но был выявлен на подступах к нашим позициям и уничтожен, после чего, понеся потери в количестве не менее двух погибших и десяти раненых боевиков ВСУ, отступил на исходные позиции", - сказал Рогов.
По его словам, сейчас украинские войска на запорожском направлении пытаются на различных участках фронта в основном проводить разведку боем и заброску диверсантов, прощупывая выстроенную линию обороны.
"За эти безуспешные попытки они платят высокую цену, неся потери в виде жизней своих солдат и военной техники", - подчеркнул Рогов.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находятся более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается областной центр - город Запорожье.
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