В Запорожской области пресекли попытку проникновения украинской ДРГ
Рогов сообщил, что в Запорожской области пресекли попытку проникновения украинской ДРГ
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинский военнослужащий
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинский военнослужащий. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости. Попытка проникновения украинской диверсионно-разведывательной группы пресечена в Запорожской области в районе города Васильевка, сообщил РИА Новости член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
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"Пресечена попытка проникновения украинской ДРГ в районе Васильевки. Враг выдвинулся после артподготовки, но был выявлен на подступах к нашим позициям и уничтожен, после чего, понеся потери в количестве не менее двух погибших и десяти раненых боевиков ВСУ, отступил на исходные позиции", - сказал Рогов.
По его словам, сейчас украинские войска на запорожском направлении пытаются на различных участках фронта в основном проводить разведку боем и заброску диверсантов, прощупывая выстроенную линию обороны.
"За эти безуспешные попытки они платят высокую цену, неся потери в виде жизней своих солдат и военной техники", - подчеркнул Рогов.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находятся более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается областной центр - город Запорожье.