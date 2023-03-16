https://ria.ru/20230316/donetsk-1858239943.html
Украинские войска обстреляли Донецк и Пантелеймоновку
Украинские войска обстреляли Донецк и Пантелеймоновку - РИА Новости, 16.03.2023
Украинские войска обстреляли Донецк и Пантелеймоновку
Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка и поселок Пантелеймоновка, выпустив за 15 минут восемь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров,... РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T11:25
2023-03-16T11:25
2023-03-16T11:26
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
куйбышевский район
донецкая народная республика
сцкк
нато
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ДОНЕЦК, 16 мар – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка и поселок Пантелеймоновка, выпустив за 15 минут восемь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в четверг в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10:55 (совпадает с мск) – населенный пункт Карловка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении в телеграм-канале представительства. Отмечается, что в 10.40 по Пантелеймоновке украинские военные выпустили пять снарядов такого же калибра. Пантелеймоновка находится в 38 километрах от Донецка, примерно на полпути от административного центра ДНР до Горловки. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230315/donetsk-1858132489.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украинские войска обстреляли Донецк и Пантелеймоновку
Украинские войска выпустили восемь снарядов по Донецку и Пантелеймоновке