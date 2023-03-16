Аксенов заявил, что в доме в Ливадии есть квартира не только у Зеленского
Аксенов: в доме с апартаментами Зеленского есть квартиры и других мутных персонажей
© РИА Новости / Макс Ветров | Перейти в медиабанкДом в Ялтинском районе Крыма, в котором находится квартира президента Украины Владимира Зеленского
Дом в Ялтинском районе Крыма, в котором находится квартира президента Украины Владимира Зеленского. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в доме в Ливадии с апартаментами Владимира Зеленского есть квартиры и других "мутных персонажей".
Ранее Аксенов в интервью РИА Новости заявил, что квартира Зеленского в Ливадии рано или поздно будет передана малообеспеченным или многодетным.
"В том доме достаточное количество мутных персонажей, которые находятся на территории Украины. По квартирам сейчас идёт выборка. Это не в первую очередь", - сказал Аксенов в эфире телеканала "Крым 24".
В ходе предвыборной президентской кампании на Украине в 2019 году пресс-служба штаба Зеленского сообщала, что его жена Елена купила недвижимость в Крыму в соответствии с украинским законодательством в апреле 2013 года до возвращения полуострова в состав России. Отмечалось, что после покупки были уплачены все обязательные налоги и сборы, а квартира официально задекларирована Зеленским. Речь шла о квартире в поселке Ливадия в Ялтинском регионе на Южном берегу Крыма.