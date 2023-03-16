https://ria.ru/20230316/dom-1858237273.html

Аксенов заявил, что в доме в Ливадии есть квартира не только у Зеленского

Аксенов заявил, что в доме в Ливадии есть квартира не только у Зеленского - РИА Новости, 16.03.2023

Аксенов заявил, что в доме в Ливадии есть квартира не только у Зеленского

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в доме в Ливадии с апартаментами Владимира Зеленского есть квартиры и других "мутных персонажей". РИА Новости, 16.03.2023

2023-03-16T11:14

2023-03-16T11:14

2023-03-16T11:46

ливадия

украина

россия

владимир зеленский

сергей аксенов (политик)

республика крым

политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в доме в Ливадии с апартаментами Владимира Зеленского есть квартиры и других "мутных персонажей". Ранее Аксенов в интервью РИА Новости заявил, что квартира Зеленского в Ливадии рано или поздно будет передана малообеспеченным или многодетным. "В том доме достаточное количество мутных персонажей, которые находятся на территории Украины. По квартирам сейчас идёт выборка. Это не в первую очередь", - сказал Аксенов в эфире телеканала "Крым 24". В ходе предвыборной президентской кампании на Украине в 2019 году пресс-служба штаба Зеленского сообщала, что его жена Елена купила недвижимость в Крыму в соответствии с украинским законодательством в апреле 2013 года до возвращения полуострова в состав России. Отмечалось, что после покупки были уплачены все обязательные налоги и сборы, а квартира официально задекларирована Зеленским. Речь шла о квартире в поселке Ливадия в Ялтинском регионе на Южном берегу Крыма.

https://ria.ru/20230226/zelenskiy-1854387583.html

ливадия

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

ливадия, украина, россия, владимир зеленский, сергей аксенов (политик), республика крым, политика