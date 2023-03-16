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Аксенов заявил, что в доме в Ливадии есть квартира не только у Зеленского - РИА Новости, 16.03.2023
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11:14 16.03.2023 (обновлено: 11:46 16.03.2023)
https://ria.ru/20230316/dom-1858237273.html
Аксенов заявил, что в доме в Ливадии есть квартира не только у Зеленского
Аксенов заявил, что в доме в Ливадии есть квартира не только у Зеленского - РИА Новости, 16.03.2023
Аксенов заявил, что в доме в Ливадии есть квартира не только у Зеленского
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в доме в Ливадии с апартаментами Владимира Зеленского есть квартиры и других "мутных персонажей". РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T11:14
2023-03-16T11:46
ливадия
украина
россия
владимир зеленский
сергей аксенов (политик)
республика крым
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в доме в Ливадии с апартаментами Владимира Зеленского есть квартиры и других "мутных персонажей". Ранее Аксенов в интервью РИА Новости заявил, что квартира Зеленского в Ливадии рано или поздно будет передана малообеспеченным или многодетным. "В том доме достаточное количество мутных персонажей, которые находятся на территории Украины. По квартирам сейчас идёт выборка. Это не в первую очередь", - сказал Аксенов в эфире телеканала "Крым 24". В ходе предвыборной президентской кампании на Украине в 2019 году пресс-служба штаба Зеленского сообщала, что его жена Елена купила недвижимость в Крыму в соответствии с украинским законодательством в апреле 2013 года до возвращения полуострова в состав России. Отмечалось, что после покупки были уплачены все обязательные налоги и сборы, а квартира официально задекларирована Зеленским. Речь шла о квартире в поселке Ливадия в Ялтинском регионе на Южном берегу Крыма.
https://ria.ru/20230226/zelenskiy-1854387583.html
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ливадия, украина, россия, владимир зеленский, сергей аксенов (политик), республика крым, политика
Ливадия, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Сергей Аксенов (политик), Республика Крым, Политика
Аксенов заявил, что в доме в Ливадии есть квартира не только у Зеленского

Аксенов: в доме с апартаментами Зеленского есть квартиры и других мутных персонажей

© РИА Новости / Макс Ветров | Перейти в медиабанкДом в Ялтинском районе Крыма, в котором находится квартира президента Украины Владимира Зеленского
Дом в Ялтинском районе Крыма, в котором находится квартира президента Украины Владимира Зеленского - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
© РИА Новости / Макс Ветров
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Дом в Ялтинском районе Крыма, в котором находится квартира президента Украины Владимира Зеленского. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в доме в Ливадии с апартаментами Владимира Зеленского есть квартиры и других "мутных персонажей".
Ранее Аксенов в интервью РИА Новости заявил, что квартира Зеленского в Ливадии рано или поздно будет передана малообеспеченным или многодетным.
"В том доме достаточное количество мутных персонажей, которые находятся на территории Украины. По квартирам сейчас идёт выборка. Это не в первую очередь", - сказал Аксенов в эфире телеканала "Крым 24".
В ходе предвыборной президентской кампании на Украине в 2019 году пресс-служба штаба Зеленского сообщала, что его жена Елена купила недвижимость в Крыму в соответствии с украинским законодательством в апреле 2013 года до возвращения полуострова в состав России. Отмечалось, что после покупки были уплачены все обязательные налоги и сборы, а квартира официально задекларирована Зеленским. Речь шла о квартире в поселке Ливадия в Ялтинском регионе на Южном берегу Крыма.
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ЛивадияУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийСергей Аксенов (политик)Республика КрымПолитика
 
 
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