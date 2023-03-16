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Россия изучит доклад комиссии ООН по расследованию нарушений на Украине - РИА Новости, 16.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:11 16.03.2023 (обновлено: 18:29 16.03.2023)
https://ria.ru/20230316/doklad-1858400541.html
Россия изучит доклад комиссии ООН по расследованию нарушений на Украине
Россия изучит доклад комиссии ООН по расследованию нарушений на Украине - РИА Новости, 16.03.2023
Россия изучит доклад комиссии ООН по расследованию нарушений на Украине
Россия изучит доклад комиссии ООН по расследованию нарушений на Украине, сообщила на брифинге в Москве официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T18:11
2023-03-16T18:29
россия
оон
украина
специальная военная операция на украине
в мире
мария захарова
москва
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Россия изучит доклад комиссии ООН по расследованию нарушений на Украине, сообщила на брифинге в Москве официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Поэтому для себя мы обязательно это прокомментируем и для нашей аудитории, и для себя, с точки зрения исторического процесса, безусловно, изучим, в очередной раз, но вступать в полемику можно только с теми, кто тебя слышит, с теми, кто занимается не подлогом, а действительно, поиском истины", - сказала она. Таким образом Захарова ответила на просьбу журналиста прокомментировать результаты работы независимой международной комиссии по расследованию событий на Украине.Совет ООН по правам человека в марте прошлого года учредил комиссию по расследованию нарушений на Украине. Ее членам поручено устанавливать факты и обстоятельства, которые могут быть квалифицированы как нарушения прав человека или международного гуманитарного права. В четверг комиссия представила доклад.
https://ria.ru/20230310/polyanskiy-1856905771.html
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россия, оон, украина, в мире, мария захарова, москва
Россия, ООН, Украина, Специальная военная операция на Украине, В мире, Мария Захарова, Москва
Россия изучит доклад комиссии ООН по расследованию нарушений на Украине

Захарова: Россия изучит доклад комиссии ООН по расследованию нарушений на Украине

© AP Photo / EDUARDO MUNOZЗдание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
© AP Photo / EDUARDO MUNOZ
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Россия изучит доклад комиссии ООН по расследованию нарушений на Украине, сообщила на брифинге в Москве официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Поэтому для себя мы обязательно это прокомментируем и для нашей аудитории, и для себя, с точки зрения исторического процесса, безусловно, изучим, в очередной раз, но вступать в полемику можно только с теми, кто тебя слышит, с теми, кто занимается не подлогом, а действительно, поиском истины", - сказала она. Таким образом Захарова ответила на просьбу журналиста прокомментировать результаты работы независимой международной комиссии по расследованию событий на Украине.
Совет ООН по правам человека в марте прошлого года учредил комиссию по расследованию нарушений на Украине. Ее членам поручено устанавливать факты и обстоятельства, которые могут быть квалифицированы как нарушения прав человека или международного гуманитарного права. В четверг комиссия представила доклад.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияООНУкраинаВ миреМария ЗахароваМосква
 
 
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