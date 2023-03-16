https://ria.ru/20230316/doklad-1858400541.html

Россия изучит доклад комиссии ООН по расследованию нарушений на Украине

Россия изучит доклад комиссии ООН по расследованию нарушений на Украине - РИА Новости, 16.03.2023

Россия изучит доклад комиссии ООН по расследованию нарушений на Украине

Россия изучит доклад комиссии ООН по расследованию нарушений на Украине, сообщила на брифинге в Москве официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 16.03.2023

2023-03-16T18:11

2023-03-16T18:11

2023-03-16T18:29

россия

оон

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москва

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Россия изучит доклад комиссии ООН по расследованию нарушений на Украине, сообщила на брифинге в Москве официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Поэтому для себя мы обязательно это прокомментируем и для нашей аудитории, и для себя, с точки зрения исторического процесса, безусловно, изучим, в очередной раз, но вступать в полемику можно только с теми, кто тебя слышит, с теми, кто занимается не подлогом, а действительно, поиском истины", - сказала она. Таким образом Захарова ответила на просьбу журналиста прокомментировать результаты работы независимой международной комиссии по расследованию событий на Украине.Совет ООН по правам человека в марте прошлого года учредил комиссию по расследованию нарушений на Украине. Ее членам поручено устанавливать факты и обстоятельства, которые могут быть квалифицированы как нарушения прав человека или международного гуманитарного права. В четверг комиссия представила доклад.

https://ria.ru/20230310/polyanskiy-1856905771.html

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