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Асад прокомментировал участие сирийских добровольцев в спецоперации - РИА Новости, 16.03.2023
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09:05 16.03.2023 (обновлено: 11:56 16.03.2023)
https://ria.ru/20230316/dobrovoltsy-1858201442.html
Асад прокомментировал участие сирийских добровольцев в спецоперации
Асад прокомментировал участие сирийских добровольцев в спецоперации - РИА Новости, 16.03.2023
Асад прокомментировал участие сирийских добровольцев в спецоперации
Если сирийские добровольцы отправятся в зону проведения спецоперации для помощи российским военным, то не от имени государства, власти Сирии об этом знать не... РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T09:05
2023-03-16T11:56
украина
сирия
башар асад
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Если сирийские добровольцы отправятся в зону проведения спецоперации для помощи российским военным, то не от имени государства, власти Сирии об этом знать не будут, заявил в интервью РИА Новости САР Башар Асад.РИА Новости первым из СМИ поговорило с Асадом сразу после его переговоров в Кремле."Если добровольцы отправятся туда, то не от сирийского государства - они обратятся напрямую к тем российским органам, которые занимаются этим вопросом, а мы знать об этом не будем", - сказал он.Читайте полный текст интервью с Башаром Асадом &gt;&gt;
https://ria.ru/20230112/spetsoperatsiya-1844482219.html
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украина, сирия, башар асад
Украина, Сирия, Башар Асад
Асад прокомментировал участие сирийских добровольцев в спецоперации

Асад: если сирийские добровольцы поедут на спецоперацию, то не от имени государства

© РИА НовостиПрезидент Сирии Башар Асад во время интервью РИА Новости
Президент Сирии Башар Асад во время интервью РИА Новости - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
© РИА Новости
Президент Сирии Башар Асад во время интервью РИА Новости
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Если сирийские добровольцы отправятся в зону проведения спецоперации для помощи российским военным, то не от имени государства, власти Сирии об этом знать не будут, заявил в интервью РИА Новости САР Башар Асад.
РИА Новости первым из СМИ поговорило с Асадом сразу после его переговоров в Кремле.
"Если добровольцы отправятся туда, то не от сирийского государства - они обратятся напрямую к тем российским органам, которые занимаются этим вопросом, а мы знать об этом не будем", - сказал он.
Читайте полный текст интервью с Башаром Асадом >>
Президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
Асад подтвердил, что Сирия поддерживает спецоперацию России на Украине
12 января, 18:54
 
УкраинаСирияБашар Асад
 
 
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