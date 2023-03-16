https://ria.ru/20230316/dobrovoltsy-1858201442.html
Асад прокомментировал участие сирийских добровольцев в спецоперации
Асад прокомментировал участие сирийских добровольцев в спецоперации - РИА Новости, 16.03.2023
Асад прокомментировал участие сирийских добровольцев в спецоперации
Если сирийские добровольцы отправятся в зону проведения спецоперации для помощи российским военным, то не от имени государства, власти Сирии об этом знать не... РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T09:05
2023-03-16T09:05
2023-03-16T11:56
украина
сирия
башар асад
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Если сирийские добровольцы отправятся в зону проведения спецоперации для помощи российским военным, то не от имени государства, власти Сирии об этом знать не будут, заявил в интервью РИА Новости САР Башар Асад.РИА Новости первым из СМИ поговорило с Асадом сразу после его переговоров в Кремле."Если добровольцы отправятся туда, то не от сирийского государства - они обратятся напрямую к тем российским органам, которые занимаются этим вопросом, а мы знать об этом не будем", - сказал он.Читайте полный текст интервью с Башаром Асадом >>
https://ria.ru/20230112/spetsoperatsiya-1844482219.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, сирия, башар асад
Украина, Сирия, Башар Асад
Асад прокомментировал участие сирийских добровольцев в спецоперации
Асад: если сирийские добровольцы поедут на спецоперацию, то не от имени государства
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Если сирийские добровольцы отправятся в зону проведения спецоперации для помощи российским военным, то не от имени государства, власти Сирии об этом знать не будут, заявил в интервью РИА Новости САР Башар Асад.
РИА Новости первым из СМИ поговорило с Асадом сразу после его переговоров в Кремле.
"Если добровольцы отправятся туда, то не от сирийского государства - они обратятся напрямую к тем российским органам, которые занимаются этим вопросом, а мы знать об этом не будем", - сказал он.
Асад подтвердил, что Сирия поддерживает спецоперацию России на Украине