https://ria.ru/20230316/dobrovoltsy-1858201442.html

Асад прокомментировал участие сирийских добровольцев в спецоперации

Асад прокомментировал участие сирийских добровольцев в спецоперации - РИА Новости, 16.03.2023

Асад прокомментировал участие сирийских добровольцев в спецоперации

Если сирийские добровольцы отправятся в зону проведения спецоперации для помощи российским военным, то не от имени государства, власти Сирии об этом знать не... РИА Новости, 16.03.2023

2023-03-16T09:05

2023-03-16T09:05

2023-03-16T11:56

украина

сирия

башар асад

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Если сирийские добровольцы отправятся в зону проведения спецоперации для помощи российским военным, то не от имени государства, власти Сирии об этом знать не будут, заявил в интервью РИА Новости САР Башар Асад.РИА Новости первым из СМИ поговорило с Асадом сразу после его переговоров в Кремле."Если добровольцы отправятся туда, то не от сирийского государства - они обратятся напрямую к тем российским органам, которые занимаются этим вопросом, а мы знать об этом не будем", - сказал он.Читайте полный текст интервью с Башаром Асадом >>

https://ria.ru/20230112/spetsoperatsiya-1844482219.html

украина

сирия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

украина, сирия, башар асад