https://ria.ru/20230316/dividendy-1858353948.html

Путин призвал скорректировать позицию по выплатам дивидендов иностранцам

Путин призвал скорректировать позицию по выплатам дивидендов иностранцам - РИА Новости, 16.03.2023

Путин призвал скорректировать позицию по выплатам дивидендов иностранцам

Если в отношении золото-валютных резервов РФ принимаются санкции, то и Россия вынуждена принимать ответные меры, в том числе по выплатам дивидентов, заявил... РИА Новости, 16.03.2023

2023-03-16T16:14

2023-03-16T16:14

2023-03-16T17:06

экономика

россия

владимир путин

российский союз промышленников и предпринимателей

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Если в отношении золото-валютных резервов РФ принимаются санкции, то и Россия вынуждена принимать ответные меры, в том числе по выплатам дивидентов, заявил президент РФ Владимир Путин."Если в отношении нашего бизнеса принимаются решения, в отношении российских активов, в том числе ЗВР РФ, золото-валютных резервов, принимаются определенные, некорректные и незаконные методы, то это вызывается необходимость и с нашей стороны принимать адекватные действия, в том числе связанные и с выплатой дивидендов и отправлением их на счета, невозможности вывода их за границу", - сказал Путин, выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей."Понимаю, что это в известной степени ограничивает возможности добросовестных наших друзей и партнеров, которые работали, работают и хотят работать дальше, и согласен, что мы должны как-то скорректировать свою позицию и не должны уподобляться тем людям, которые принимают неверные решения на треке сотрудничества с Россией в ущерб своему собственному бизнесу", - сказал Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.Он снова напомнил, что многие зарубежные компании не хотели уходить, но под давлением сделали это."Может быть, подумать о более гибкой ситуации, при которой можно было бы и платить дивиденды, и платить часть, и выводить часть какую-то, но при условии, что эти средства будут направлять в том числе и, может быть, прежде всего, на развитие бизнеса в России", - сказал Путин, выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.По его словам, это могут быть новые технологии, новые инвестиции и так далее.

https://ria.ru/20221101/dividenty-1828479430.html

https://ria.ru/20220705/dividendy-1800500213.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, владимир путин, российский союз промышленников и предпринимателей