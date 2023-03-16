Рейтинг@Mail.ru
На Урале возбудили дело после обнаружения трупов в квартире с двумя детьми - РИА Новости, 16.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:17 16.03.2023
https://ria.ru/20230316/deti-1858256612.html
На Урале возбудили дело после обнаружения трупов в квартире с двумя детьми
На Урале возбудили дело после обнаружения трупов в квартире с двумя детьми - РИА Новости, 16.03.2023
На Урале возбудили дело после обнаружения трупов в квартире с двумя детьми
Свердловские следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности по факту обнаружения в Екатеринбурге тел мужчины и женщины, с которыми в РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T12:17
2023-03-16T12:17
происшествия
россия
екатеринбург
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120030_0:118:3072:1846_1920x0_80_0_0_6e6e062776adc1528d579fd35730c65f.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 мар – РИА Новости. Свердловские следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности по факту обнаружения в Екатеринбурге тел мужчины и женщины, с которыми в квартире находились двое детей, сообщает региональное управление СК РФ. По данным ведомства, днем в среду в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении в квартире дома по улице Таганской в уральской столице тел супругов - мужчины 1993 года рождения и женщины 1997 года рождения. С трупами в помещении находись дети погибших – двухлетний мальчик и трехмесячная девочка. "Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам) для того, чтобы наиболее тщательно установить все обстоятельства случившейся трагедии", - говорится в сообщении. В настоящее время тела умерших направлены на экспертизу для выяснения давности и точной причины смерти. По предварительным данным, признаков криминальной смерти не имеется. Как добавил руководитель пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых, сотрудников полиции вызвала соседка погибших, которая сообщила, что из квартиры на 16-м этаже капает вода и плачут маленькие дети. "После вскрытия двери в квартире обнаружено, что мужчина и женщина скончались. В этой квартире семья проживала два месяца, квартиру снимали. В настоящее время дети находятся на обследовании в больнице с диагнозом "обезвоживание", врачи оказывают им необходимую помощь. После лечения будет определена передача детей либо родственникам, либо в социальный центр до решения вопроса об опекунстве", - отметил представитель полиции.
https://ria.ru/20230316/deti-1858246690.html
https://ria.ru/20230316/mladenets-1858256149.html
россия
екатеринбург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120030_159:0:2890:2048_1920x0_80_0_0_3065722d8d408d1dbc6fcd1a3dde059f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, екатеринбург, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Екатеринбург, Следственный комитет России (СК РФ)
На Урале возбудили дело после обнаружения трупов в квартире с двумя детьми

СК возбудил дело после обнаружения трупов в квартире с двумя детьми в Екатеринбурге

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 мар – РИА Новости. Свердловские следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности по факту обнаружения в Екатеринбурге тел мужчины и женщины, с которыми в квартире находились двое детей, сообщает региональное управление СК РФ.
По данным ведомства, днем в среду в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении в квартире дома по улице Таганской в уральской столице тел супругов - мужчины 1993 года рождения и женщины 1997 года рождения. С трупами в помещении находись дети погибших – двухлетний мальчик и трехмесячная девочка.
Красный крест на новом автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
Врачи рассказали о состоянии детей, найденных в квартире с трупами на Урале
Вчера, 11:45
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам) для того, чтобы наиболее тщательно установить все обстоятельства случившейся трагедии", - говорится в сообщении.
В настоящее время тела умерших направлены на экспертизу для выяснения давности и точной причины смерти. По предварительным данным, признаков криминальной смерти не имеется.
Как добавил руководитель пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых, сотрудников полиции вызвала соседка погибших, которая сообщила, что из квартиры на 16-м этаже капает вода и плачут маленькие дети.
"После вскрытия двери в квартире обнаружено, что мужчина и женщина скончались. В этой квартире семья проживала два месяца, квартиру снимали. В настоящее время дети находятся на обследовании в больнице с диагнозом "обезвоживание", врачи оказывают им необходимую помощь. После лечения будет определена передача детей либо родственникам, либо в социальный центр до решения вопроса об опекунстве", - отметил представитель полиции.
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
В Сочи задержали мать младенца, умершего от истощения
Вчера, 12:17
 
ПроисшествияРоссияЕкатеринбургСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала