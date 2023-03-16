https://ria.ru/20230316/deti-1858256612.html

На Урале возбудили дело после обнаружения трупов в квартире с двумя детьми

На Урале возбудили дело после обнаружения трупов в квартире с двумя детьми - РИА Новости, 16.03.2023

На Урале возбудили дело после обнаружения трупов в квартире с двумя детьми

Свердловские следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности по факту обнаружения в Екатеринбурге тел мужчины и женщины, с которыми в РИА Новости, 16.03.2023

2023-03-16T12:17

2023-03-16T12:17

2023-03-16T12:17

происшествия

россия

екатеринбург

следственный комитет россии (ск рф)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 мар – РИА Новости. Свердловские следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности по факту обнаружения в Екатеринбурге тел мужчины и женщины, с которыми в квартире находились двое детей, сообщает региональное управление СК РФ. По данным ведомства, днем в среду в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении в квартире дома по улице Таганской в уральской столице тел супругов - мужчины 1993 года рождения и женщины 1997 года рождения. С трупами в помещении находись дети погибших – двухлетний мальчик и трехмесячная девочка. "Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам) для того, чтобы наиболее тщательно установить все обстоятельства случившейся трагедии", - говорится в сообщении. В настоящее время тела умерших направлены на экспертизу для выяснения давности и точной причины смерти. По предварительным данным, признаков криминальной смерти не имеется. Как добавил руководитель пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых, сотрудников полиции вызвала соседка погибших, которая сообщила, что из квартиры на 16-м этаже капает вода и плачут маленькие дети. "После вскрытия двери в квартире обнаружено, что мужчина и женщина скончались. В этой квартире семья проживала два месяца, квартиру снимали. В настоящее время дети находятся на обследовании в больнице с диагнозом "обезвоживание", врачи оказывают им необходимую помощь. После лечения будет определена передача детей либо родственникам, либо в социальный центр до решения вопроса об опекунстве", - отметил представитель полиции.

https://ria.ru/20230316/deti-1858246690.html

https://ria.ru/20230316/mladenets-1858256149.html

россия

екатеринбург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, россия, екатеринбург, следственный комитет россии (ск рф)