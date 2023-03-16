https://ria.ru/20230316/deti-1858256612.html
На Урале возбудили дело после обнаружения трупов в квартире с двумя детьми
На Урале возбудили дело после обнаружения трупов в квартире с двумя детьми - РИА Новости, 16.03.2023
На Урале возбудили дело после обнаружения трупов в квартире с двумя детьми
Свердловские следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности по факту обнаружения в Екатеринбурге тел мужчины и женщины, с которыми в РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T12:17
2023-03-16T12:17
2023-03-16T12:17
происшествия
россия
екатеринбург
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120030_0:118:3072:1846_1920x0_80_0_0_6e6e062776adc1528d579fd35730c65f.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 мар – РИА Новости. Свердловские следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности по факту обнаружения в Екатеринбурге тел мужчины и женщины, с которыми в квартире находились двое детей, сообщает региональное управление СК РФ. По данным ведомства, днем в среду в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении в квартире дома по улице Таганской в уральской столице тел супругов - мужчины 1993 года рождения и женщины 1997 года рождения. С трупами в помещении находись дети погибших – двухлетний мальчик и трехмесячная девочка. "Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам) для того, чтобы наиболее тщательно установить все обстоятельства случившейся трагедии", - говорится в сообщении. В настоящее время тела умерших направлены на экспертизу для выяснения давности и точной причины смерти. По предварительным данным, признаков криминальной смерти не имеется. Как добавил руководитель пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых, сотрудников полиции вызвала соседка погибших, которая сообщила, что из квартиры на 16-м этаже капает вода и плачут маленькие дети. "После вскрытия двери в квартире обнаружено, что мужчина и женщина скончались. В этой квартире семья проживала два месяца, квартиру снимали. В настоящее время дети находятся на обследовании в больнице с диагнозом "обезвоживание", врачи оказывают им необходимую помощь. После лечения будет определена передача детей либо родственникам, либо в социальный центр до решения вопроса об опекунстве", - отметил представитель полиции.
https://ria.ru/20230316/deti-1858246690.html
https://ria.ru/20230316/mladenets-1858256149.html
россия
екатеринбург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120030_159:0:2890:2048_1920x0_80_0_0_3065722d8d408d1dbc6fcd1a3dde059f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, екатеринбург, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Екатеринбург, Следственный комитет России (СК РФ)
На Урале возбудили дело после обнаружения трупов в квартире с двумя детьми
СК возбудил дело после обнаружения трупов в квартире с двумя детьми в Екатеринбурге
ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 мар – РИА Новости. Свердловские следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности по факту обнаружения в Екатеринбурге тел мужчины и женщины, с которыми в квартире находились двое детей, сообщает региональное управление СК РФ.
По данным ведомства, днем в среду в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении в квартире дома по улице Таганской в уральской столице тел супругов - мужчины 1993 года рождения и женщины 1997 года рождения. С трупами в помещении находись дети погибших – двухлетний мальчик и трехмесячная девочка.
Врачи рассказали о состоянии детей, найденных в квартире с трупами на Урале
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам) для того, чтобы наиболее тщательно установить все обстоятельства случившейся трагедии", - говорится в сообщении.
В настоящее время тела умерших направлены на экспертизу для выяснения давности и точной причины смерти. По предварительным данным, признаков криминальной смерти не имеется.
Как добавил руководитель пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых
, сотрудников полиции вызвала соседка погибших, которая сообщила, что из квартиры на 16-м этаже капает вода и плачут маленькие дети.
"После вскрытия двери в квартире обнаружено, что мужчина и женщина скончались. В этой квартире семья проживала два месяца, квартиру снимали. В настоящее время дети находятся на обследовании в больнице с диагнозом "обезвоживание", врачи оказывают им необходимую помощь. После лечения будет определена передача детей либо родственникам, либо в социальный центр до решения вопроса об опекунстве", - отметил представитель полиции.
В Сочи задержали мать младенца, умершего от истощения