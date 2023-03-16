Рейтинг@Mail.ru
Менее 1% высаживаемых в Москве деревьев не приживаются - РИА Новости, 16.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
20:01 16.03.2023
https://ria.ru/20230316/derevya-1858429479.html
Менее 1% высаживаемых в Москве деревьев не приживаются
Менее 1% высаживаемых в Москве деревьев не приживаются - РИА Новости, 16.03.2023
Менее 1% высаживаемых в Москве деревьев не приживаются
Менее 1% деревьев, которые высаживают в Москве по программам озеленения, не приживаются, заявил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T20:01
2023-03-16T20:01
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
петр бирюков
общество
городское хозяйство москвы
комплекс городского хозяйства москвы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/10/1858427701_0:301:2589:1757_1920x0_80_0_0_afd06e7449f5f1b568fc5f5da167798c.jpg
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Менее 1% деревьев, которые высаживают в Москве по программам озеленения, не приживаются, заявил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. По его словам, около 50 тысяч крупномерных деревьев были высажены в столице за последние годы, последние четыре года посадочный материал уже не закупается за рубежом, используются отечественные технологии выращивания. "В этом году примерно полтора десятка крупных мест, где такие деревья будут высажены. Говоря о приживаемости, все специалисты считают, что если приживаемость примерно 85%, то это здорово. Мы сегодня говорим, что у нас менее 1% деревьев идет отпад, а все остальное приживается", - сказал Бирюков в эфире телеканала "Москва 24".
https://ria.ru/20221121/derevya-1832476169.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/10/1858427701_0:66:2589:2008_1920x0_80_0_0_31b03dc17ec58db97f2e056dd80105e8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, петр бирюков, общество, городское хозяйство москвы, комплекс городского хозяйства москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков, Общество, Городское хозяйство Москвы, Комплекс городского хозяйства Москвы

Менее 1% высаживаемых в Москве деревьев не приживаются

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкРабочий с кустарником на Тверской улице в Москве
Рабочий с кустарником на Тверской улице в Москве - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Менее 1% деревьев, которые высаживают в Москве по программам озеленения, не приживаются, заявил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
По его словам, около 50 тысяч крупномерных деревьев были высажены в столице за последние годы, последние четыре года посадочный материал уже не закупается за рубежом, используются отечественные технологии выращивания.
"В этом году примерно полтора десятка крупных мест, где такие деревья будут высажены. Говоря о приживаемости, все специалисты считают, что если приживаемость примерно 85%, то это здорово. Мы сегодня говорим, что у нас менее 1% деревьев идет отпад, а все остальное приживается", - сказал Бирюков в эфире телеканала "Москва 24".
Сотрудники жилищно-коммунальной службы высаживают деревья зимних пород на Тверской улице в Москве - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
Жизнь в зеленом цвете: что помогает деревьям приживаться в Москве
21 ноября 2022, 09:00
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваПетр БирюковОбществоГородское хозяйство МосквыКомплекс городского хозяйства Москвы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала