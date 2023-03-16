https://ria.ru/20230316/derevya-1858429479.html

Менее 1% высаживаемых в Москве деревьев не приживаются

Менее 1% высаживаемых в Москве деревьев не приживаются - РИА Новости, 16.03.2023

Менее 1% высаживаемых в Москве деревьев не приживаются

Менее 1% деревьев, которые высаживают в Москве по программам озеленения, не приживаются, заявил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. РИА Новости, 16.03.2023

2023-03-16T20:01

2023-03-16T20:01

2023-03-16T20:01

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москва

петр бирюков

общество

городское хозяйство москвы

комплекс городского хозяйства москвы

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Менее 1% деревьев, которые высаживают в Москве по программам озеленения, не приживаются, заявил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. По его словам, около 50 тысяч крупномерных деревьев были высажены в столице за последние годы, последние четыре года посадочный материал уже не закупается за рубежом, используются отечественные технологии выращивания. "В этом году примерно полтора десятка крупных мест, где такие деревья будут высажены. Говоря о приживаемости, все специалисты считают, что если приживаемость примерно 85%, то это здорово. Мы сегодня говорим, что у нас менее 1% деревьев идет отпад, а все остальное приживается", - сказал Бирюков в эфире телеканала "Москва 24".

https://ria.ru/20221121/derevya-1832476169.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

москва, петр бирюков, общество, городское хозяйство москвы, комплекс городского хозяйства москвы