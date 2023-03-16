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Менее 1% высаживаемых в Москве деревьев не приживаются
Менее 1% высаживаемых в Москве деревьев не приживаются - РИА Новости, 16.03.2023
Менее 1% высаживаемых в Москве деревьев не приживаются
Менее 1% деревьев, которые высаживают в Москве по программам озеленения, не приживаются, заявил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T20:01
2023-03-16T20:01
2023-03-16T20:01
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москва
петр бирюков
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Менее 1% деревьев, которые высаживают в Москве по программам озеленения, не приживаются, заявил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. По его словам, около 50 тысяч крупномерных деревьев были высажены в столице за последние годы, последние четыре года посадочный материал уже не закупается за рубежом, используются отечественные технологии выращивания. "В этом году примерно полтора десятка крупных мест, где такие деревья будут высажены. Говоря о приживаемости, все специалисты считают, что если приживаемость примерно 85%, то это здорово. Мы сегодня говорим, что у нас менее 1% деревьев идет отпад, а все остальное приживается", - сказал Бирюков в эфире телеканала "Москва 24".
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, петр бирюков, общество, городское хозяйство москвы, комплекс городского хозяйства москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков, Общество, Городское хозяйство Москвы, Комплекс городского хозяйства Москвы