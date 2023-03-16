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Дефицит бюджета по итогам марта будет снижаться, заявил Силуанов - РИА Новости, 16.03.2023
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17:28 16.03.2023
https://ria.ru/20230316/defitsit-1858383948.html
Дефицит бюджета по итогам марта будет снижаться, заявил Силуанов
Дефицит бюджета по итогам марта будет снижаться, заявил Силуанов - РИА Новости, 16.03.2023
Дефицит бюджета по итогам марта будет снижаться, заявил Силуанов
Дефицит бюджета России по итогам марта текущего года будет снижаться, опережающего роста авансовых расходов казны больше не будет, заявил министр финансов Антон РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T17:28
2023-03-16T17:28
экономика
цены на нефть
россия
антон силуанов
министерство финансов рф (минфин россии)
российский союз промышленников и предпринимателей
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Дефицит бюджета России по итогам марта текущего года будет снижаться, опережающего роста авансовых расходов казны больше не будет, заявил министр финансов Антон Силуанов. "По итогам марта (дефицит бюджета РФ - ред.), я думаю, будет уже снижаться, конечно. Таких больших авансов не будет. Доходы будут расти", - сказал Силуанов журналистам в кулуарах съезда РСПП. Федеральный бюджет РФ в январе-феврале, по предварительной оценке Минфина, был исполнен с дефицитом в 2,581 триллиона рублей. При этом расходы казны выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 52%, до 5,744 триллиона рублей, а доходы оказались на 25% ниже - и составили 3,163 триллиона рублей. Глава Минфина отметил, что за первые два месяца текущего года было выбрано 22% годовой суммы расходов. "Такого не бывало никогда. Но зато будет более равномерное использование", - сказал Силуанов.
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экономика, цены на нефть, россия, антон силуанов, министерство финансов рф (минфин россии), российский союз промышленников и предпринимателей
Экономика, Цены на нефть, Россия, Антон Силуанов, Министерство финансов РФ (Минфин России), Российский союз промышленников и предпринимателей
Дефицит бюджета по итогам марта будет снижаться, заявил Силуанов

Министр финансов Силуанов: дефицит бюджета по итогам марта текущего года будет снижаться

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкМинистр финансов Антон Силуанов
Министр финансов Антон Силуанов - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Министр финансов Антон Силуанов. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Дефицит бюджета России по итогам марта текущего года будет снижаться, опережающего роста авансовых расходов казны больше не будет, заявил министр финансов Антон Силуанов.
"По итогам марта (дефицит бюджета РФ - ред.), я думаю, будет уже снижаться, конечно. Таких больших авансов не будет. Доходы будут расти", - сказал Силуанов журналистам в кулуарах съезда РСПП.
Федеральный бюджет РФ в январе-феврале, по предварительной оценке Минфина, был исполнен с дефицитом в 2,581 триллиона рублей. При этом расходы казны выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 52%, до 5,744 триллиона рублей, а доходы оказались на 25% ниже - и составили 3,163 триллиона рублей.
Глава Минфина отметил, что за первые два месяца текущего года было выбрано 22% годовой суммы расходов. "Такого не бывало никогда. Но зато будет более равномерное использование", - сказал Силуанов.
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ЭкономикаЦены на нефтьРоссияАнтон СилуановМинистерство финансов РФ (Минфин России)Российский союз промышленников и предпринимателей
 
 
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