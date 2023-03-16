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На юге Красноярского края зафиксировали очаг африканской чумы свиней - РИА Новости, 16.03.2023
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06:30 16.03.2023
https://ria.ru/20230316/chuma-1858188945.html
На юге Красноярского края зафиксировали очаг африканской чумы свиней
На юге Красноярского края зафиксировали очаг африканской чумы свиней - РИА Новости, 16.03.2023
На юге Красноярского края зафиксировали очаг африканской чумы свиней
На юге Красноярского края в Минусинском районе зафиксирован очаг африканской чумы свиней, сообщает региональный главк Россельхознадзора. РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T06:30
2023-03-16T06:30
происшествия
красноярский край
минусинский район
минусинск
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
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КРАСНОЯРСК, 16 мар - РИА Новости. На юге Красноярского края в Минусинском районе зафиксирован очаг африканской чумы свиней, сообщает региональный главк Россельхознадзора. В ведомстве отметили, что в районе проводятся мероприятия по локализации вируса. В Минусинске сформирован оперативный штаб, в который вошли представители всех компетентных служб. Специалисты призвали население не скрывать факты падежа и не проводить самостоятельный убой. Африканская чума свиней – это высококонтагиозная вирусная болезнь, характеризующаяся лихорадкой, геморрагическим диатезом, воспалительными и некротическими изменениями в различных органах и тканях. Вирус не представляет опасности для человека.
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красноярский край
минусинский район
минусинск
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происшествия, красноярский край, минусинский район, минусинск, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
Происшествия, Красноярский край, Минусинский район, Минусинск, Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)
На юге Красноярского края зафиксировали очаг африканской чумы свиней

В Минусинском районе Красноярского края зафиксировали очаг африканской чумы свиней

© РИА Новости / Александр Кондратюк | Перейти в медиабанкСвинья в загоне свинокомплекса
Свинья в загоне свинокомплекса - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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Свинья в загоне свинокомплекса. Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 16 мар - РИА Новости. На юге Красноярского края в Минусинском районе зафиксирован очаг африканской чумы свиней, сообщает региональный главк Россельхознадзора.
«
"Поступила информация о падеже свиней в личном подсобном хозяйстве на территории села Малая Минуса Минусинского района. Специалистами учреждения были отобраны пробы патологического материала, в результате установлен диагноз – африканская чума свиней", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что в районе проводятся мероприятия по локализации вируса. В Минусинске сформирован оперативный штаб, в который вошли представители всех компетентных служб. Специалисты призвали население не скрывать факты падежа и не проводить самостоятельный убой.
Африканская чума свиней – это высококонтагиозная вирусная болезнь, характеризующаяся лихорадкой, геморрагическим диатезом, воспалительными и некротическими изменениями в различных органах и тканях. Вирус не представляет опасности для человека.
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В Приморье выявили первый в 2023 году очаг вируса африканской чумы свиней
20 февраля, 03:45
 
ПроисшествияКрасноярский крайМинусинский районМинусинскФедеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)
 
 
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