https://ria.ru/20230316/chuma-1858188945.html
На юге Красноярского края зафиксировали очаг африканской чумы свиней
На юге Красноярского края зафиксировали очаг африканской чумы свиней - РИА Новости, 16.03.2023
На юге Красноярского края зафиксировали очаг африканской чумы свиней
На юге Красноярского края в Минусинском районе зафиксирован очаг африканской чумы свиней, сообщает региональный главк Россельхознадзора. РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T06:30
2023-03-16T06:30
2023-03-16T06:30
происшествия
красноярский край
минусинский район
минусинск
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
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КРАСНОЯРСК, 16 мар - РИА Новости. На юге Красноярского края в Минусинском районе зафиксирован очаг африканской чумы свиней, сообщает региональный главк Россельхознадзора. В ведомстве отметили, что в районе проводятся мероприятия по локализации вируса. В Минусинске сформирован оперативный штаб, в который вошли представители всех компетентных служб. Специалисты призвали население не скрывать факты падежа и не проводить самостоятельный убой. Африканская чума свиней – это высококонтагиозная вирусная болезнь, характеризующаяся лихорадкой, геморрагическим диатезом, воспалительными и некротическими изменениями в различных органах и тканях. Вирус не представляет опасности для человека.
https://ria.ru/20230220/primore-1853044170.html
красноярский край
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происшествия, красноярский край, минусинский район, минусинск, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
Происшествия, Красноярский край, Минусинский район, Минусинск, Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)
На юге Красноярского края зафиксировали очаг африканской чумы свиней
В Минусинском районе Красноярского края зафиксировали очаг африканской чумы свиней