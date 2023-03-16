https://ria.ru/20230316/chuma-1858188945.html

На юге Красноярского края зафиксировали очаг африканской чумы свиней

На юге Красноярского края зафиксировали очаг африканской чумы свиней - РИА Новости, 16.03.2023

На юге Красноярского края зафиксировали очаг африканской чумы свиней

На юге Красноярского края в Минусинском районе зафиксирован очаг африканской чумы свиней, сообщает региональный главк Россельхознадзора. РИА Новости, 16.03.2023

2023-03-16T06:30

2023-03-16T06:30

2023-03-16T06:30

происшествия

красноярский край

минусинский район

минусинск

федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)

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КРАСНОЯРСК, 16 мар - РИА Новости. На юге Красноярского края в Минусинском районе зафиксирован очаг африканской чумы свиней, сообщает региональный главк Россельхознадзора. В ведомстве отметили, что в районе проводятся мероприятия по локализации вируса. В Минусинске сформирован оперативный штаб, в который вошли представители всех компетентных служб. Специалисты призвали население не скрывать факты падежа и не проводить самостоятельный убой. Африканская чума свиней – это высококонтагиозная вирусная болезнь, характеризующаяся лихорадкой, геморрагическим диатезом, воспалительными и некротическими изменениями в различных органах и тканях. Вирус не представляет опасности для человека.

https://ria.ru/20230220/primore-1853044170.html

красноярский край

минусинский район

минусинск

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происшествия, красноярский край, минусинский район, минусинск, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)