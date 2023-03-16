https://ria.ru/20230316/chukotka-1858192995.html
Копин заявил, что создана основа для развития Чукотки
Копин заявил, что создана основа для развития Чукотки - РИА Новости, 16.03.2023
Копин заявил, что создана основа для развития Чукотки
Бывший глава Чукотки Роман Копин, который накануне ушел с этого поста, поблагодарил коллег из региона за работу и заявил, что им вместе удалось создать... РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T07:54
2023-03-16T07:54
2023-03-16T07:54
политика
чукотка
россия
чукотский автономный округ
владимир путин
роман копин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152573/89/1525738914_0:217:2988:1898_1920x0_80_0_0_24bb71bce0a6f72de8fc9417377bcdd2.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 16 мар - РИА Новости. Бывший глава Чукотки Роман Копин, который накануне ушел с этого поста, поблагодарил коллег из региона за работу и заявил, что им вместе удалось создать экономическую основу для развития автономного округа. Копин являлся губернатором региона с 2008 года. Президент РФ Владимир Путин освободил его от обязанностей главы Чукотского автономного округа по собственному желанию и назначил и.о. главы региона Владислава Кузнецова, который был первым заместителем председателя правительства ЛНР. "Президент России Владимир Путин поддержал мою просьбу об отставке с поста губернатора Чукотского автономного округа. Благодарю Владимира Владимировича за поддержку! Спасибо вам, дорогие жители Чукотки, за оказанное мне доверие! И, конечно, благодарю коллег из правительства региона и муниципалитетов за проделанную работу. Вместе нам удалось создать надёжную экономическую основу для дальнейшего развития Чукотского АО", - написал Копин в своем телеграм-канале. Он пожелал всем оптимизма, спокойствия и мирного неба над головой.
https://ria.ru/20230315/gubernator-1858160330.html
https://ria.ru/20230315/kopin-1858166077.html
чукотка
россия
чукотский автономный округ
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152573/89/1525738914_223:0:2954:2048_1920x0_80_0_0_ff258d3c60033c0e07bd9491c1574f30.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, чукотка, россия, чукотский автономный округ, владимир путин, роман копин
Политика, Чукотка, Россия, Чукотский автономный округ, Владимир Путин, Роман Копин
Копин заявил, что создана основа для развития Чукотки
Ушедший с поста главы Чукотки Копин заявил, что создана основа для развития этого региона