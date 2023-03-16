https://ria.ru/20230316/chukotka-1858192995.html

Копин заявил, что создана основа для развития Чукотки

Копин заявил, что создана основа для развития Чукотки - РИА Новости, 16.03.2023

Копин заявил, что создана основа для развития Чукотки

Бывший глава Чукотки Роман Копин, который накануне ушел с этого поста, поблагодарил коллег из региона за работу и заявил, что им вместе удалось создать... РИА Новости, 16.03.2023

2023-03-16T07:54

2023-03-16T07:54

2023-03-16T07:54

политика

чукотка

россия

чукотский автономный округ

владимир путин

роман копин

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ВЛАДИВОСТОК, 16 мар - РИА Новости. Бывший глава Чукотки Роман Копин, который накануне ушел с этого поста, поблагодарил коллег из региона за работу и заявил, что им вместе удалось создать экономическую основу для развития автономного округа. Копин являлся губернатором региона с 2008 года. Президент РФ Владимир Путин освободил его от обязанностей главы Чукотского автономного округа по собственному желанию и назначил и.о. главы региона Владислава Кузнецова, который был первым заместителем председателя правительства ЛНР. "Президент России Владимир Путин поддержал мою просьбу об отставке с поста губернатора Чукотского автономного округа. Благодарю Владимира Владимировича за поддержку! Спасибо вам, дорогие жители Чукотки, за оказанное мне доверие! И, конечно, благодарю коллег из правительства региона и муниципалитетов за проделанную работу. Вместе нам удалось создать надёжную экономическую основу для дальнейшего развития Чукотского АО", - написал Копин в своем телеграм-канале. Он пожелал всем оптимизма, спокойствия и мирного неба над головой.

https://ria.ru/20230315/gubernator-1858160330.html

https://ria.ru/20230315/kopin-1858166077.html

чукотка

россия

чукотский автономный округ

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, чукотка, россия, чукотский автономный округ, владимир путин, роман копин