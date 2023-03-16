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Копин заявил, что создана основа для развития Чукотки - РИА Новости, 16.03.2023
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07:54 16.03.2023
https://ria.ru/20230316/chukotka-1858192995.html
Копин заявил, что создана основа для развития Чукотки
Копин заявил, что создана основа для развития Чукотки - РИА Новости, 16.03.2023
Копин заявил, что создана основа для развития Чукотки
Бывший глава Чукотки Роман Копин, который накануне ушел с этого поста, поблагодарил коллег из региона за работу и заявил, что им вместе удалось создать... РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T07:54
2023-03-16T07:54
политика
чукотка
россия
чукотский автономный округ
владимир путин
роман копин
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ВЛАДИВОСТОК, 16 мар - РИА Новости. Бывший глава Чукотки Роман Копин, который накануне ушел с этого поста, поблагодарил коллег из региона за работу и заявил, что им вместе удалось создать экономическую основу для развития автономного округа. Копин являлся губернатором региона с 2008 года. Президент РФ Владимир Путин освободил его от обязанностей главы Чукотского автономного округа по собственному желанию и назначил и.о. главы региона Владислава Кузнецова, который был первым заместителем председателя правительства ЛНР. "Президент России Владимир Путин поддержал мою просьбу об отставке с поста губернатора Чукотского автономного округа. Благодарю Владимира Владимировича за поддержку! Спасибо вам, дорогие жители Чукотки, за оказанное мне доверие! И, конечно, благодарю коллег из правительства региона и муниципалитетов за проделанную работу. Вместе нам удалось создать надёжную экономическую основу для дальнейшего развития Чукотского АО", - написал Копин в своем телеграм-канале. Он пожелал всем оптимизма, спокойствия и мирного неба над головой.
https://ria.ru/20230315/gubernator-1858160330.html
https://ria.ru/20230315/kopin-1858166077.html
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политика, чукотка, россия, чукотский автономный округ, владимир путин, роман копин
Политика, Чукотка, Россия, Чукотский автономный округ, Владимир Путин, Роман Копин
Копин заявил, что создана основа для развития Чукотки

Ушедший с поста главы Чукотки Копин заявил, что создана основа для развития этого региона

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкРоман Копин
Роман Копин - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Роман Копин. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 16 мар - РИА Новости. Бывший глава Чукотки Роман Копин, который накануне ушел с этого поста, поблагодарил коллег из региона за работу и заявил, что им вместе удалось создать экономическую основу для развития автономного округа.
Копин являлся губернатором региона с 2008 года. Президент РФ Владимир Путин освободил его от обязанностей главы Чукотского автономного округа по собственному желанию и назначил и.о. главы региона Владислава Кузнецова, который был первым заместителем председателя правительства ЛНР.
Роман Копин - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
Путин освободил Романа Копина от должности главы Чукотки
15 марта, 22:02
"Президент России Владимир Путин поддержал мою просьбу об отставке с поста губернатора Чукотского автономного округа. Благодарю Владимира Владимировича за поддержку! Спасибо вам, дорогие жители Чукотки, за оказанное мне доверие! И, конечно, благодарю коллег из правительства региона и муниципалитетов за проделанную работу. Вместе нам удалось создать надёжную экономическую основу для дальнейшего развития Чукотского АО", - написал Копин в своем телеграм-канале.
Он пожелал всем оптимизма, спокойствия и мирного неба над головой.
Губернатор Чукотки Роман Копин - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
Биография Романа Копина
15 марта, 23:01
 
ПолитикаЧукоткаРоссияЧукотский автономный округВладимир ПутинРоман Копин
 
 
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