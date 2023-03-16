https://ria.ru/20230316/britaniya-1858200959.html

Британия выделит Молдавии и Грузии деньги для противодействия вмешательству

Британия выделит Молдавии и Грузии деньги для противодействия вмешательству - РИА Новости, 16.03.2023

Британия выделит Молдавии и Грузии деньги для противодействия вмешательству

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли в ходе визитов в Молдавию и Грузию, запланированных на 16 и 17 марта, объявит о выделении странам 10,5... РИА Новости, 16.03.2023

2023-03-16T09:01

2023-03-16T09:01

2023-03-16T09:01

в мире

молдавия

россия

грузия

джеймс клеверли

владимир зеленский

европейский совет

майя санду

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли в ходе визитов в Молдавию и Грузию, запланированных на 16 и 17 марта, объявит о выделении странам 10,5 миллиона фунтов стерлингов (около 12,6 миллиона долларов США) для противодействия "внешнему вмешательству", сообщает британское правительство. "В Кишиневе министр иностранных дел объявит о планах правительства по укреплению устойчивости Молдавии к этому злонамеренному вмешательству путем выделения дополнительных 10 миллионов фунтов стерлингов на экономические реформы и реформы управления, в том числе в энергетическом секторе. В Грузии Клеверли посмотрит, как сотрудничество с Соединенным Королевством помогает противостоять подрывному российскому вмешательству, включая сотрудничество в сфере обороны и кибербезопасности. Чтобы помочь укрепить демократию в Грузии, Соединенное Королевство также выделит 500 тысяч фунтов с целью создать условия для свободных и честных выборов в 2024 году, защищая их от внешнего вмешательства", - говорится в заявлении на сайте правительства Британии. Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что в республике готовились попытки изменения конституционного строя, она призвала парламент ужесточить законодательство в сфере безопасности. До этого Владимир Зеленский во время выступления в Европейском совете заявил, что украинская разведка ранее перехватила якобы "план РФ" по "разрушению демократического порядка" в Молдавии, украинская сторона предупредила молдавское руководство. Санду отметила, что полученные материалы от украинских партнеров содержат инструкции о правилах въезда в Молдавию для граждан России, Белоруссии, Сербии и Черногории, все государственные органы работают над предотвращением этих угроз и держат ситуацию под контролем. Первый вице-премьер и глава МИД Сербии Ивица Дачич в ответ на заявление Санду потребовал доказательств. Утверждения Кишинева о наличии "плана России по дестабилизации ситуации в Молдавии" являются необоснованными и бездоказательными, заявили ранее в МИД РФ. Там добавили, что Москва решительно отводит инсинуации о якобы попытке России вмешаться во внутренние дела Молдавии и расшатать ситуацию в этой стране и призывает Кишинев не поддаваться на провокации и руководствоваться интересами граждан. Оппозиция Молдавии обвиняла Санду в попытке узурпировать власть в стране. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что нарастанием риторики о том, что РФ планирует государственный переворот в Молдавии, Кишинев хочет отвести от себя обвинения за провал социально-экономической политики, который вызывает возмущение у граждан страны. В МИД РФ призвали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну используют в антироссийских целях.

https://ria.ru/20230315/moldaviya-1858120095.html

https://ria.ru/20230314/mid-1857725423.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, молдавия, россия, грузия, джеймс клеверли, владимир зеленский, европейский совет, майя санду