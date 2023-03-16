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СМИ: банк Англии провел срочные переговоры из-за кризиса с Credit Suisse - РИА Новости, 16.03.2023
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05:14 16.03.2023
https://ria.ru/20230316/britaniya-1858186695.html
СМИ: банк Англии провел срочные переговоры из-за кризиса с Credit Suisse
СМИ: банк Англии провел срочные переговоры из-за кризиса с Credit Suisse - РИА Новости, 16.03.2023
СМИ: банк Англии провел срочные переговоры из-за кризиса с Credit Suisse
Банк Англии провел экстренные переговоры с международными партнерами на фоне кризиса вокруг крупного швейцарского банка Credit Suisse, сообщает газета... РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T05:14
2023-03-16T05:14
швейцария
англия
credit suisse
lehman brothers
банкротство silicon valley bank
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Банк Англии провел экстренные переговоры с международными партнерами на фоне кризиса вокруг крупного швейцарского банка Credit Suisse, сообщает газета Telegraph. Ранее Credit Suisse сообщил, что приветствует заявление центробанка и управления надзора за операциями финансового рынка Швейцарии (FINMA) о готовности оказать банку поддержку. В среду ЦБ Швейцарии и FINMA заявили, что Credit Suisse соответствует требованиям к капиталу и ликвидности, предъявляемым к системно значимым банкам, при необходимости Национальный банк Швейцарии предоставит ему ликвидность. Ранее финансовый обозреватель и автор бестселлера "Богатый папа, бедный папа" Роберт Кийосаки заявил, что следующим банком, который потерпит крах после банкротства американского Silicon Valley Bank (SVB), станет один из крупнейших швейцарских банков Credit Suisse. Он точно предсказал крах американского банковского гиганта Lehman Brothers в 2008 году. Позднее главный акционер Credit Suisse Group саудовский Saudi National Bank исключил возможность предоставления финансовой помощи швейцарскому банку, ссылаясь на проблемы с регулированием. На этом фоне акции Credit Suisse в среду на закрытии обвалились на 24,2%, до 1,7 швейцарских франка за ценную бумагу, а в ходе торгов падение превышало 30%.
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швейцария, англия, credit suisse , lehman brothers , банкротство silicon valley bank
Швейцария, Англия, Credit Suisse , Lehman Brothers , Банкротство Silicon Valley Bank
СМИ: банк Англии провел срочные переговоры из-за кризиса с Credit Suisse

Telegraph: банк Англии провел экстренные переговоры на фоне кризиса вокруг Credit Suisse

© Henry Nicholls/File PhotoЗдание Банка Англии в Лондоне
Здание Банка Англии в Лондоне
© Henry Nicholls/File Photo
Здание Банка Англии в Лондоне . Архивное фото
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Банк Англии провел экстренные переговоры с международными партнерами на фоне кризиса вокруг крупного швейцарского банка Credit Suisse, сообщает газета Telegraph.
«
"Банк Англии провел экстренные переговоры с международными партнерами в среду вечером после того, как акции Credit Suisse падали на 30%", - говорится в сообщении газеты.
Ранее Credit Suisse сообщил, что приветствует заявление центробанка и управления надзора за операциями финансового рынка Швейцарии (FINMA) о готовности оказать банку поддержку.
В среду ЦБ Швейцарии и FINMA заявили, что Credit Suisse соответствует требованиям к капиталу и ликвидности, предъявляемым к системно значимым банкам, при необходимости Национальный банк Швейцарии предоставит ему ликвидность.
Ранее финансовый обозреватель и автор бестселлера "Богатый папа, бедный папа" Роберт Кийосаки заявил, что следующим банком, который потерпит крах после банкротства американского Silicon Valley Bank (SVB), станет один из крупнейших швейцарских банков Credit Suisse. Он точно предсказал крах американского банковского гиганта Lehman Brothers в 2008 году. Позднее главный акционер Credit Suisse Group саудовский Saudi National Bank исключил возможность предоставления финансовой помощи швейцарскому банку, ссылаясь на проблемы с регулированием.
На этом фоне акции Credit Suisse в среду на закрытии обвалились на 24,2%, до 1,7 швейцарских франка за ценную бумагу, а в ходе торгов падение превышало 30%.
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