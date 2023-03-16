https://ria.ru/20230316/brak-1858242901.html
Суд в Тюмени расторг брак между ставшими однополыми супругами
Суд в Тюмени расторг брак между ставшими однополыми супругами - РИА Новости, 16.03.2023
Суд в Тюмени расторг брак между ставшими однополыми супругами
Центральный районный суд Тюмени удовлетворил иск прокуратуры о признании недействительным брака, ставшего однополым после смены пола одним из супругов. РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T11:35
2023-03-16T11:35
2023-03-16T11:35
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ТЮМЕНЬ, 16 мар – РИА Новости. Центральный районный суд Тюмени удовлетворил иск прокуратуры о признании недействительным брака, ставшего однополым после смены пола одним из супругов. Прокурорской проверкой было установлено, что 33-летний мужчина, состоящий в браке, сменил фамилию, имя, отчество и пол, в связи с этим прокурор города Тюмени подал в суд иск о признании брака недействительным, так как "согласно Семейному кодексу РФ, регулирование семейных отношений осуществляется в соответствии с принципами добровольности союза мужчины и женщины". Гражданское дело рассматривалось в закрытом судебном заседании, решение о расторжении брака судья принял после прений, в которых участвовали представители прокуратуры и ЗАГСа, ответчиков в заседании представлял адвокат Павел Руснаков. "Исковые требования прокуратуры удовлетворены, суд признал брак недействительным с 29 сентября 2022 года, когда был выдан документ о смене пола", - сказал РИА Новости Руснаков. На вопрос, будет ли обжалование решения суда, адвокат ответил, что ему нужно узнать позицию доверителей, а также ознакомиться с текстом документа.
https://ria.ru/20230227/ubiystvo-1854596375.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тюмень, россия, тюменская область, происшествия, брак, загс
Тюмень, Россия, Тюменская область, Происшествия, брак, ЗАГС
Суд в Тюмени расторг брак между ставшими однополыми супругами
Суд в Тюмени по требованию прокуратуры расторг брак после смены пола одним из супругов
ТЮМЕНЬ, 16 мар – РИА Новости. Центральный районный суд Тюмени удовлетворил иск прокуратуры о признании недействительным брака, ставшего однополым после смены пола одним из супругов.
Прокурорской проверкой было установлено, что 33-летний мужчина, состоящий в браке, сменил фамилию, имя, отчество и пол, в связи с этим прокурор города Тюмени подал в суд иск о признании брака недействительным, так как "согласно Семейному кодексу РФ
, регулирование семейных отношений осуществляется в соответствии с принципами добровольности союза мужчины и женщины".
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Гражданское дело рассматривалось в закрытом судебном заседании, решение о расторжении брака судья принял после прений, в которых участвовали представители прокуратуры и ЗАГСа, ответчиков в заседании представлял адвокат Павел Руснаков.
"Исковые требования прокуратуры удовлетворены, суд признал брак недействительным с 29 сентября 2022 года, когда был выдан документ о смене пола", - сказал РИА Новости Руснаков.
На вопрос, будет ли обжалование решения суда, адвокат ответил, что ему нужно узнать позицию доверителей, а также ознакомиться с текстом документа.
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