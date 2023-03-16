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Белый дом допустил, что больше не будет контактов с Россией по теме БПЛА
Белый дом допустил, что больше не будет контактов с Россией по теме БПЛА - РИА Новости, 16.03.2023
Белый дом допустил, что больше не будет контактов с Россией по теме БПЛА
США и Россия не общались по поводу крушения американского беспилотника после того, как было обнародовано видео инцидента, не исключено, что таких контактов не... РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T19:52
2023-03-16T19:52
2023-03-16T20:14
инцидент с американским беспилотником над черным морем
россия
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черное море
джон кирби
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ВАШИНГТОН, 16 мар - РИА Новости. США и Россия не общались по поводу крушения американского беспилотника после того, как было обнародовано видео инцидента, не исключено, что таких контактов не будет, заявил координатор стратегических коммуникаций в совете национальной безопасности Джон Кирби."Не было никаких разговоров, о которых мне было бы известно… И, честно говоря… я бы не удивился, если бы их не было", - ответил он на вопрос одного из журналистов."Видео достаточно красноречиво по поводу того, что случилось", - добавил чиновник.Накануне инцидент с беспилотником стал предметом телефонных бесед министров обороны РФ и США, а также начальников генштабов обеих стран.Минобороны России сообщало, что утром 14 марта американский беспилотник MQ-9 с выключенными транспондерами нарушил границы района временного режима использования воздушного пространства над Черным морем. По данным министерства, БПЛА двигался в сторону границы России в Крыму, российские истребители подняли в воздух для идентификации нарушителя. Из-за резкого маневрирования беспилотник перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и упал в воду, отметили в Минобороны. Российские истребители не вступали в контакт с MQ-9, не применяли бортовое вооружение и благополучно вернулись на аэродром базирования, подчеркнули в МО РФ.
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инцидент с американским беспилотником над черным морем, россия, сша, в мире, черное море, джон кирби
Инцидент с американским беспилотником над Черным морем, Россия, США, В мире, Черное море, Джон Кирби
Белый дом допустил, что больше не будет контактов с Россией по теме БПЛА
Белый дом допустил отсутствие контактов с Россией по теме БПЛА после обнародования видео
ВАШИНГТОН, 16 мар - РИА Новости. США и Россия не общались по поводу крушения американского беспилотника после того, как было обнародовано видео инцидента, не исключено, что таких контактов не будет, заявил координатор стратегических коммуникаций в совете национальной безопасности Джон Кирби.
"Не было никаких разговоров, о которых мне было бы известно… И, честно говоря… я бы не удивился, если бы их не было", - ответил он на вопрос одного из журналистов.
CNN: видео инцидента с БПЛА не доказывает преднамеренность действий России
"Видео достаточно красноречиво по поводу того, что случилось", - добавил чиновник.
Накануне инцидент с беспилотником стал предметом телефонных бесед министров обороны РФ и США, а также начальников генштабов обеих стран.
Минобороны России сообщало, что утром 14 марта американский беспилотник MQ-9 с выключенными транспондерами нарушил границы района временного режима использования воздушного пространства над Черным морем
. По данным министерства, БПЛА двигался в сторону границы России в Крыму, российские истребители подняли в воздух для идентификации нарушителя. Из-за резкого маневрирования беспилотник перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и упал в воду, отметили в Минобороны. Российские истребители не вступали в контакт с MQ-9, не применяли бортовое вооружение и благополучно вернулись на аэродром базирования, подчеркнули в МО РФ.