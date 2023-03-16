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Россия не стремится к конфронтации с США после инцидента с БПЛА, заявил МИД

Россия не стремится к конфронтации с США после инцидента с БПЛА, заявил МИД - РИА Новости, 16.03.2023

Россия не стремится к конфронтации с США после инцидента с БПЛА, заявил МИД

Россия не стремится к конфронтации с США после инцидента с беспилотником, важно сохранять линии коммуникации, но Москва будет защищать свои интересы, заявила... РИА Новости, 16.03.2023

2023-03-16T18:06

2023-03-16T18:06

2023-03-16T18:06

бпла

россия

сша

мария захарова

инцидент с американским беспилотником над черным морем

в мире

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

mq-9 reaper (беспилотник ввс сша)

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Россия не стремится к конфронтации с США после инцидента с беспилотником, важно сохранять линии коммуникации, но Москва будет защищать свои интересы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Мы не стремимся к конфронтации, выступаем за прагматичное сотрудничество в интересах народов наших стран, но при этом эти интересы умеем защищать", - добавила Захарова. Минобороны России сообщало, что утром 14 марта американский беспилотник MQ-9 с выключенными транспондерами нарушил границы района временного режима использования воздушного пространства над Черным морем. По данным министерства, БПЛА двигался в сторону границы России в Крыму, российские истребители подняли в воздух для идентификации нарушителя. Из-за резкого маневрирования беспилотник перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и упал в воду, отметили в Минобороны. Российские истребители не вступали в контакт с MQ-9, не применяли бортовое вооружение и благополучно вернулись на аэродром базирования, подчеркнули в МО РФ.

россия

сша

черное море

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

бпла, россия, сша, мария захарова, инцидент с американским беспилотником над черным морем, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), mq-9 reaper (беспилотник ввс сша), су-27, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, черное море