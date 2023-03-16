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Россия не стремится к конфронтации с США после инцидента с БПЛА, заявил МИД - РИА Новости, 16.03.2023
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18:06 16.03.2023
https://ria.ru/20230316/bpla-1858398369.html
Россия не стремится к конфронтации с США после инцидента с БПЛА, заявил МИД
Россия не стремится к конфронтации с США после инцидента с БПЛА, заявил МИД - РИА Новости, 16.03.2023
Россия не стремится к конфронтации с США после инцидента с БПЛА, заявил МИД
Россия не стремится к конфронтации с США после инцидента с беспилотником, важно сохранять линии коммуникации, но Москва будет защищать свои интересы, заявила... РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T18:06
2023-03-16T18:06
бпла
россия
сша
мария захарова
инцидент с американским беспилотником над черным морем
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
mq-9 reaper (беспилотник ввс сша)
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Россия не стремится к конфронтации с США после инцидента с беспилотником, важно сохранять линии коммуникации, но Москва будет защищать свои интересы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Мы не стремимся к конфронтации, выступаем за прагматичное сотрудничество в интересах народов наших стран, но при этом эти интересы умеем защищать", - добавила Захарова. Минобороны России сообщало, что утром 14 марта американский беспилотник MQ-9 с выключенными транспондерами нарушил границы района временного режима использования воздушного пространства над Черным морем. По данным министерства, БПЛА двигался в сторону границы России в Крыму, российские истребители подняли в воздух для идентификации нарушителя. Из-за резкого маневрирования беспилотник перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и упал в воду, отметили в Минобороны. Российские истребители не вступали в контакт с MQ-9, не применяли бортовое вооружение и благополучно вернулись на аэродром базирования, подчеркнули в МО РФ.
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бпла, россия, сша, мария захарова, инцидент с американским беспилотником над черным морем, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), mq-9 reaper (беспилотник ввс сша), су-27, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, черное море
БПЛА, Россия, США, Мария Захарова, Инцидент с американским беспилотником над Черным морем, В мире, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), MQ-9 Reaper (беспилотник ВВС США), Су-27, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Черное море
Россия не стремится к конфронтации с США после инцидента с БПЛА, заявил МИД

Захарова: Россия не стремится к конфронтации с США после инцидента с БПЛА над Черным морем

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России на Смоленской-Сенной площади в Москве
Здание Министерства иностранных дел России на Смоленской-Сенной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел России на Смоленской-Сенной площади в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Россия не стремится к конфронтации с США после инцидента с беспилотником, важно сохранять линии коммуникации, но Москва будет защищать свои интересы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«
"Мы считаем, что важно оставлять линии коммуникации открытыми. Собственно говоря, их и отставляем", - сказала она на брифинге в Москве, комментируя инцидент с американским беспилотником.
"Мы не стремимся к конфронтации, выступаем за прагматичное сотрудничество в интересах народов наших стран, но при этом эти интересы умеем защищать", - добавила Захарова.
Минобороны России сообщало, что утром 14 марта американский беспилотник MQ-9 с выключенными транспондерами нарушил границы района временного режима использования воздушного пространства над Черным морем. По данным министерства, БПЛА двигался в сторону границы России в Крыму, российские истребители подняли в воздух для идентификации нарушителя. Из-за резкого маневрирования беспилотник перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и упал в воду, отметили в Минобороны. Российские истребители не вступали в контакт с MQ-9, не применяли бортовое вооружение и благополучно вернулись на аэродром базирования, подчеркнули в МО РФ.
Инцидент с американским беспилотником MQ-9Инцидент с американским беспилотником MQ-9
Инфографика
 
БПЛАРоссияСШАМария ЗахароваИнцидент с американским беспилотником над Черным моремВ миреМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)MQ-9 Reaper (беспилотник ВВС США)Су-27Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФЧерное море
 
 
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