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СМИ: США приняли меры, чтобы снизить риск получения Россией данных от MQ-9 - РИА Новости, 16.03.2023
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14:21 16.03.2023 (обновлено: 14:47 16.03.2023)
https://ria.ru/20230316/bpla-1858299449.html
СМИ: США приняли меры, чтобы снизить риск получения Россией данных от MQ-9
СМИ: США приняли меры, чтобы снизить риск получения Россией данных от MQ-9 - РИА Новости, 16.03.2023
СМИ: США приняли меры, чтобы снизить риск получения Россией данных от MQ-9
ВВС США заявили, что еще не достали упавший в Черное море беспилотник, чиновники приняли меры для снижения риска получения РФ разведданных при его обнаружении,... РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T14:21
2023-03-16T14:47
россия
сша
черное море
в мире
mq-9 reaper (беспилотник ввс сша)
инцидент с американским беспилотником над черным морем
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. ВВС США заявили, что еще не достали упавший в Черное море беспилотник, чиновники приняли меры для снижения риска получения РФ разведданных при его обнаружении, сообщает газета Hill.Отмечается, что, если беспилотник попадет к России, это может представлять серьезную проблему."Но американские чиновники заявили, что они приняли меры для минимизации сбора Россией секретной развединформации на случай, если она первая обнаружит дрон, и добавили, что он, скорее всего, будет иметь ограниченную ценность", - пишет издание.Минобороны России ранее сообщало, что утром 14 марта американский беспилотник MQ-9 с выключенными транспондерами нарушил границы района временного режима использования воздушного пространства над Черным морем. По данным министерства, БПЛА двигался в сторону границы России в Крыму, российские истребители подняли в воздух для идентификации нарушителя. Из-за резкого маневрирования беспилотник перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и упал в воду. Российские истребители не вступали в контакт с MQ-9, не применяли бортовое вооружение и благополучно вернулись на аэродром базирования, подчеркнули в МО РФ.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков перенаправил военным вопрос о поднятии из Черного моря американского беспилотника MQ-9, и отметил, что его извлекут, если это будет необходимо для интересов и безопасности России.
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россия, сша, черное море, в мире, mq-9 reaper (беспилотник ввс сша), инцидент с американским беспилотником над черным морем
Россия, США, Черное море, В мире, MQ-9 Reaper (беспилотник ВВС США), Инцидент с американским беспилотником над Черным морем
СМИ: США приняли меры, чтобы снизить риск получения Россией данных от MQ-9

Hill: США приняли меры для снижения риска получения Россией данных с упавшего БПЛА MQ-9

© iStock.com / rancho_runnerБеспилотник MQ-9 Reaper
Беспилотник MQ-9 Reaper - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
© iStock.com / rancho_runner
Беспилотник MQ-9 Reaper. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. ВВС США заявили, что еще не достали упавший в Черное море беспилотник, чиновники приняли меры для снижения риска получения РФ разведданных при его обнаружении, сообщает газета Hill.
«
"Мы очень серьезно относимся к защите и возвращению этого летательного аппарата, но летательный аппарат на данный момент не был извлечен", - приводит газета слова представителя ВВС США в Европе.
Отмечается, что, если беспилотник попадет к России, это может представлять серьезную проблему.
"Но американские чиновники заявили, что они приняли меры для минимизации сбора Россией секретной развединформации на случай, если она первая обнаружит дрон, и добавили, что он, скорее всего, будет иметь ограниченную ценность", - пишет издание.
Минобороны России ранее сообщало, что утром 14 марта американский беспилотник MQ-9 с выключенными транспондерами нарушил границы района временного режима использования воздушного пространства над Черным морем. По данным министерства, БПЛА двигался в сторону границы России в Крыму, российские истребители подняли в воздух для идентификации нарушителя. Из-за резкого маневрирования беспилотник перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и упал в воду. Российские истребители не вступали в контакт с MQ-9, не применяли бортовое вооружение и благополучно вернулись на аэродром базирования, подчеркнули в МО РФ.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков перенаправил военным вопрос о поднятии из Черного моря американского беспилотника MQ-9, и отметил, что его извлекут, если это будет необходимо для интересов и безопасности России.
Инцидент с американским беспилотником MQ-9Инцидент с американским беспилотником MQ-9
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РоссияСШАЧерное мореВ миреMQ-9 Reaper (беспилотник ВВС США)Инцидент с американским беспилотником над Черным морем
 
 
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