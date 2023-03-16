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СМИ: США приняли меры, чтобы снизить риск получения Россией данных от MQ-9

СМИ: США приняли меры, чтобы снизить риск получения Россией данных от MQ-9 - РИА Новости, 16.03.2023

СМИ: США приняли меры, чтобы снизить риск получения Россией данных от MQ-9

ВВС США заявили, что еще не достали упавший в Черное море беспилотник, чиновники приняли меры для снижения риска получения РФ разведданных при его обнаружении,... РИА Новости, 16.03.2023

2023-03-16T14:21

2023-03-16T14:21

2023-03-16T14:47

россия

сша

черное море

в мире

mq-9 reaper (беспилотник ввс сша)

инцидент с американским беспилотником над черным морем

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. ВВС США заявили, что еще не достали упавший в Черное море беспилотник, чиновники приняли меры для снижения риска получения РФ разведданных при его обнаружении, сообщает газета Hill.Отмечается, что, если беспилотник попадет к России, это может представлять серьезную проблему."Но американские чиновники заявили, что они приняли меры для минимизации сбора Россией секретной развединформации на случай, если она первая обнаружит дрон, и добавили, что он, скорее всего, будет иметь ограниченную ценность", - пишет издание.Минобороны России ранее сообщало, что утром 14 марта американский беспилотник MQ-9 с выключенными транспондерами нарушил границы района временного режима использования воздушного пространства над Черным морем. По данным министерства, БПЛА двигался в сторону границы России в Крыму, российские истребители подняли в воздух для идентификации нарушителя. Из-за резкого маневрирования беспилотник перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и упал в воду. Российские истребители не вступали в контакт с MQ-9, не применяли бортовое вооружение и благополучно вернулись на аэродром базирования, подчеркнули в МО РФ.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков перенаправил военным вопрос о поднятии из Черного моря американского беспилотника MQ-9, и отметил, что его извлекут, если это будет необходимо для интересов и безопасности России.

россия

сша

черное море

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, сша, черное море, в мире, mq-9 reaper (беспилотник ввс сша), инцидент с американским беспилотником над черным морем