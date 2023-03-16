https://ria.ru/20230316/bpla-1858273393.html
Опубликовано предполагаемое видео ЧП с американским БПЛА над Черным морем
Опубликовано предполагаемое видео ЧП с американским БПЛА над Черным морем - РИА Новости, 16.03.2023
Опубликовано предполагаемое видео ЧП с американским БПЛА над Черным морем
Пентагон опубликовал предполагаемое видео инцидента с американским беспилотником над Черным морем. РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T13:04
2023-03-16T13:04
2023-03-16T14:23
сша
россия
черное море
министерство обороны сша
в мире
сергей лавров
инцидент с американским беспилотником над черным морем
су-27
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/10/1858283866_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_67c1d4d5b0ca3bffee386f7d905f27ee.jpg
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Пентагон опубликовал предполагаемое видео инцидента с американским беспилотником над Черным морем.Кадры с дрона, на которых, как утверждается, можно увидеть российский Су-27, появились на сайте для релизов на военную тематику.По информации Минобороны, инцидент произошел позавчера утром в районе Крыма. Американский дрон с выключенными транспондерами летел в направлении России, нарушив границы района временного режима использования воздушного пространства, установленного в целях проведения специальной военной операции. После обнаружения беспилотника в воздух поднялись российские истребители из состава дежурных сил противовоздушной обороны.Дрон перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и упал в воду из-за резкого маневрирования. Российские истребители не вступали в контакт с MQ-9, не применяли бортовое вооружение и благополучно вернулись на аэродром базирования, подчеркнули в военном ведомстве.Власти США утверждают, что беспилотник упал после того, как его винт, расположенный в кормовой части корпуса, протаранил российский истребитель.Как заявил глава МИД Сергей Лавров, Вашингтон не принимает во внимание тот факт, что после начала спецоперации на Украине в прибрежных районах Черного моря действуют ограничения для полетов. Он указал, что подобные действия США выглядят как провокация, направленная на рост напряженности. По словам министра, в Штатах постоянно говорят о том, что они — ответственная держава, заинтересованная в стратегической стабильности. Тем не менее, как отметил дипломат, их заявления расходятся с делом.
https://ria.ru/20230315/vks-1858074116.html
https://ria.ru/20230315/antonov-1857920898.html
сша
россия
черное море
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/10/1858283866_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_3e7341c909d2a73c4128c5030cccb78b.jpg
Видео инцидента с упавшим в Черное море беспилотником Reaper
Пентагон опубликовал видео инцидента с упавшим в Черное море беспилотником Reaper и российским истребителем
2023-03-16T13:04
true
PT0M40S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, россия, черное море, министерство обороны сша, в мире, сергей лавров, инцидент с американским беспилотником над черным морем, су-27
США, Россия, Черное море, Министерство обороны США, В мире, Сергей Лавров, Инцидент с американским беспилотником над Черным морем, Су-27
Опубликовано предполагаемое видео ЧП с американским БПЛА над Черным морем
Пентагон выпустил предполагаемое видео инцидента с БПЛА США MQ-9 и Су-27 над Черным морем