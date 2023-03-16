https://ria.ru/20230316/bpla-1858273393.html

Опубликовано предполагаемое видео ЧП с американским БПЛА над Черным морем

Опубликовано предполагаемое видео ЧП с американским БПЛА над Черным морем - РИА Новости, 16.03.2023

Опубликовано предполагаемое видео ЧП с американским БПЛА над Черным морем

Пентагон опубликовал предполагаемое видео инцидента с американским беспилотником над Черным морем. РИА Новости, 16.03.2023

2023-03-16T13:04

2023-03-16T13:04

2023-03-16T14:23

сша

россия

черное море

министерство обороны сша

в мире

сергей лавров

инцидент с американским беспилотником над черным морем

су-27

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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Пентагон опубликовал предполагаемое видео инцидента с американским беспилотником над Черным морем.Кадры с дрона, на которых, как утверждается, можно увидеть российский Су-27, появились на сайте для релизов на военную тематику.По информации Минобороны, инцидент произошел позавчера утром в районе Крыма. Американский дрон с выключенными транспондерами летел в направлении России, нарушив границы района временного режима использования воздушного пространства, установленного в целях проведения специальной военной операции. После обнаружения беспилотника в воздух поднялись российские истребители из состава дежурных сил противовоздушной обороны.Дрон перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и упал в воду из-за резкого маневрирования. Российские истребители не вступали в контакт с MQ-9, не применяли бортовое вооружение и благополучно вернулись на аэродром базирования, подчеркнули в военном ведомстве.Власти США утверждают, что беспилотник упал после того, как его винт, расположенный в кормовой части корпуса, протаранил российский истребитель.Как заявил глава МИД Сергей Лавров, Вашингтон не принимает во внимание тот факт, что после начала спецоперации на Украине в прибрежных районах Черного моря действуют ограничения для полетов. Он указал, что подобные действия США выглядят как провокация, направленная на рост напряженности. По словам министра, в Штатах постоянно говорят о том, что они — ответственная держава, заинтересованная в стратегической стабильности. Тем не менее, как отметил дипломат, их заявления расходятся с делом.

https://ria.ru/20230315/vks-1858074116.html

https://ria.ru/20230315/antonov-1857920898.html

сша

россия

черное море

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Влада Копылова

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Видео инцидента с упавшим в Черное море беспилотником Reaper Пентагон опубликовал видео инцидента с упавшим в Черное море беспилотником Reaper и российским истребителем 2023-03-16T13:04 true PT0M40S

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Влада Копылова

сша, россия, черное море, министерство обороны сша, в мире, сергей лавров, инцидент с американским беспилотником над черным морем, су-27