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Опубликовано предполагаемое видео ЧП с американским БПЛА над Черным морем - РИА Новости, 16.03.2023
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13:04 16.03.2023 (обновлено: 14:23 16.03.2023)
https://ria.ru/20230316/bpla-1858273393.html
Опубликовано предполагаемое видео ЧП с американским БПЛА над Черным морем
Опубликовано предполагаемое видео ЧП с американским БПЛА над Черным морем - РИА Новости, 16.03.2023
Опубликовано предполагаемое видео ЧП с американским БПЛА над Черным морем
Пентагон опубликовал предполагаемое видео инцидента с американским беспилотником над Черным морем. РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T13:04
2023-03-16T14:23
сша
россия
черное море
министерство обороны сша
в мире
сергей лавров
инцидент с американским беспилотником над черным морем
су-27
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Пентагон опубликовал предполагаемое видео инцидента с американским беспилотником над Черным морем.Кадры с дрона, на которых, как утверждается, можно увидеть российский Су-27, появились на сайте для релизов на военную тематику.По информации Минобороны, инцидент произошел позавчера утром в районе Крыма. Американский дрон с выключенными транспондерами летел в направлении России, нарушив границы района временного режима использования воздушного пространства, установленного в целях проведения специальной военной операции. После обнаружения беспилотника в воздух поднялись российские истребители из состава дежурных сил противовоздушной обороны.Дрон перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и упал в воду из-за резкого маневрирования. Российские истребители не вступали в контакт с MQ-9, не применяли бортовое вооружение и благополучно вернулись на аэродром базирования, подчеркнули в военном ведомстве.Власти США утверждают, что беспилотник упал после того, как его винт, расположенный в кормовой части корпуса, протаранил российский истребитель.Как заявил глава МИД Сергей Лавров, Вашингтон не принимает во внимание тот факт, что после начала спецоперации на Украине в прибрежных районах Черного моря действуют ограничения для полетов. Он указал, что подобные действия США выглядят как провокация, направленная на рост напряженности. По словам министра, в Штатах постоянно говорят о том, что они — ответственная держава, заинтересованная в стратегической стабильности. Тем не менее, как отметил дипломат, их заявления расходятся с делом.
https://ria.ru/20230315/vks-1858074116.html
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Видео инцидента с упавшим в Черное море беспилотником Reaper
Пентагон опубликовал видео инцидента с упавшим в Черное море беспилотником Reaper и российским истребителем
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сша, россия, черное море, министерство обороны сша, в мире, сергей лавров, инцидент с американским беспилотником над черным морем, су-27
США, Россия, Черное море, Министерство обороны США, В мире, Сергей Лавров, Инцидент с американским беспилотником над Черным морем, Су-27
Опубликовано предполагаемое видео ЧП с американским БПЛА над Черным морем

Пентагон выпустил предполагаемое видео инцидента с БПЛА США MQ-9 и Су-27 над Черным морем

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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Пентагон опубликовал предполагаемое видео инцидента с американским беспилотником над Черным морем.
Кадры с дрона, на которых, как утверждается, можно увидеть российский Су-27, появились на сайте для релизов на военную тематику.
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По информации Минобороны, инцидент произошел позавчера утром в районе Крыма. Американский дрон с выключенными транспондерами летел в направлении России, нарушив границы района временного режима использования воздушного пространства, установленного в целях проведения специальной военной операции. После обнаружения беспилотника в воздух поднялись российские истребители из состава дежурных сил противовоздушной обороны.
Дрон перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и упал в воду из-за резкого маневрирования. Российские истребители не вступали в контакт с MQ-9, не применяли бортовое вооружение и благополучно вернулись на аэродром базирования, подчеркнули в военном ведомстве.
Инцидент с американским беспилотником MQ-9Инцидент с американским беспилотником MQ-9
Инфографика
Власти США утверждают, что беспилотник упал после того, как его винт, расположенный в кормовой части корпуса, протаранил российский истребитель.
Как заявил глава МИД Сергей Лавров, Вашингтон не принимает во внимание тот факт, что после начала спецоперации на Украине в прибрежных районах Черного моря действуют ограничения для полетов. Он указал, что подобные действия США выглядят как провокация, направленная на рост напряженности. По словам министра, в Штатах постоянно говорят о том, что они — ответственная держава, заинтересованная в стратегической стабильности. Тем не менее, как отметил дипломат, их заявления расходятся с делом.
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СШАРоссияЧерное мореМинистерство обороны СШАВ миреСергей ЛавровИнцидент с американским беспилотником над Черным моремСу-27
 
 
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