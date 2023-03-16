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Пенсионную реформу приняли демократическим путем, заявила премьер Франции

Пенсионную реформу приняли демократическим путем, заявила премьер Франции - РИА Новости, 16.03.2023

Пенсионную реформу приняли демократическим путем, заявила премьер Франции

Пенсионная реформа, которую правительство Франции приняло в обход голосования в парламенте, прошла через все необходимые демократические процедуры, заявила в... РИА Новости, 16.03.2023

2023-03-16T23:32

2023-03-16T23:32

2023-03-16T23:32

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ПАРИЖ, 16 мар – РИА Новости. Пенсионная реформа, которую правительство Франции приняло в обход голосования в парламенте, прошла через все необходимые демократические процедуры, заявила в четверг премьер-министр Франции Элизабет Борн в эфире телеканала TF1. Ранее в четверг власти Франции приняли закон о повышении пенсионного возраста с 62 до 64 лет без голосования в парламенте, прибегнув к статье 49.3 конституции Франции, на фоне массовых протестов против реформы в стране. Многие депутаты заявили о том, что действия премьер-министра – это "пощечина демократии". "Очень важно понимать, что статья 49.3 позволяет оппозиции выдвинуть вотум недоверия, который будет выдвинут на голосование: по сути, тех, кто за или против этой реформы. Эта реформа прошла через необходимую демократическую процедуру. Она часами обсуждалась в Нацсобрании, часами обсуждалась в Сенате, было голосование в Сенате, и в ближайшие дни будет голосование в Нацсобрании", - сказала премьер. Она отметила, что правительство до последнего момента намеревалось принять реформу путем голосования, но не могло "рисковать будущим всей пенсионной системы, полагаясь на перемену мнения некоторых депутатов". По словам Борн, противники реформы верят в то, что пенсии можно финансировать госдолгом, но это, как считает премьер, "несерьезно". Принятая реформа предполагает повышение пенсионного возраста в стране и отмену "специальных" режимов для ряда трудных профессий. Власти начнут повышать пенсионный возраст на три месяца в год с 1 сентября 2023 года. Таким образом, к 2030 году он достигнет 64 лет вместо нынешних 62. Основной причиной реформы правительство Франции называет нехватку бюджетных денег на финансирование выплат пенсионерам. По официальным данным, в этом году не хватает 13,5 миллиарда евро. Реформа же позволит к 2030 году накопить более 17 миллиардов евро на эти нужды. Как заявляла Борн, реформа является вынужденным следствием демографической ситуации в стране со значительным уровнем старения населения. Если граждане не хотят работать больше, властям придется либо повышать налоги, либо сокращать размер пенсионных выплат. Реформа вызвала волну протестов во французском обществе. За два месяца во Франции прошли уже восемь общенациональных манифетаций. Большинство из них собирали более миллиона участников по всей стране. Акции протеста сопровождались погромами и столкновениями стражей порядка с протестующими. В четверг по всей Франции люди вышли на спонтанные митинги против принятого закона. Как передавал корреспондент РИА Новости, на акции на площади Согласия в Париже начались столкновения протестующих с полицией, был применен слезоточивый газ. Позже полиция также применила водометы для разгона манифестации.

https://ria.ru/20230316/melanshon-1858421906.html

https://ria.ru/20230313/prizyv-1857437585.html

https://ria.ru/20230316/frantsiya-1858387370.html

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в мире, франция, элизабет борн, эммануэль макрон