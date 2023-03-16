https://ria.ru/20230316/bolnitsa-1858338790.html

Новый корпус детской инфекционной больницы готовится к открытию в Самаре

Новый корпус детской инфекционной больницы готовится к открытию в Самаре - РИА Новости, 16.03.2023

Новый корпус детской инфекционной больницы готовится к открытию в Самаре

Новый корпус детской инфекционной больницы готовится к открытию в Самарской области, сообщила пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 16.03.2023

2023-03-16T15:38

2023-03-16T15:38

2023-03-16T16:30

общество

самарская область

россия

самара

дмитрий азаров

игорь комаров

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САМАРА, 16 мар — РИА Новости. Новый корпус детской инфекционной больницы готовится к открытию в Самарской области, сообщила пресс-служба правительства региона. По данным пресс-службы, в четверг объект проинспектировали полпред президента РФ в ПФО Игорь Комаров и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. "Объект впечатляет. На самом деле, он практически готов, и сейчас устанавливают оборудование, приступают к пусконаладочным работам. 15 апреля должна быть получена лицензия, и главврач заверил, что с 1 июня будут готовы принимать пациентов", - цитирует пресс-служба Комарова. По его словам, изначально корпус должен был быть готов до конца года. "То, что полгода сэкономили, - очень серьезный фактор", - приводит слова полпреда пресс-служба. Строительство нового корпуса больницы, которая оказывает круглосуточную медицинскую помощь инфекционного профиля жителям Самары и региона, началось в мае 2021 года после того, как губернатору удалось добиться выделения более 640 миллионов рублей из федерального бюджета. Еще более 700 миллионов рублей составило финансирование из бюджета Самарской области. По информации пресс-службы, новое здание было необходимо, так как существующий корпус часто оказывался переполнен. "Разговоры о том, что такая больница нужна, при том уникальном профессиональном кадровом составе, который есть здесь, действительно, были давно. Рад, что удалось реализовать", - цитирует Азарова пресс-служба. Отмечается, что работы велись с опережением графика, благодаря чему уже в ближайшее время подразделение планируется ввести в эксплуатацию. По данным пресс-службы, в новом корпусе на 100 коек есть возможность оказывать экстренную и неотложную помощь как детям, так и взрослым с различными инфекционными заболеваниями в круглосуточном режиме. Объект отвечает современным стандартам оказания помощи и инфекционной безопасности. В реанимационных палатах есть места для детей всех возрастов. Палаты оснащены всем необходимым реанимационным оборудованием, есть аппарат искусственной вентиляции легких, мониторы слежения, аппаратура для проведения внутривенной терапии. На втором этаже нового корпуса располагается лабораторный комплекс. Азаров также отметил, что новый корпус оснащен отдельной системой мониторинга состояния пациентов, а также системой безопасности. На прилегающей территории также есть камеры видеонаблюдения. Оказывать медицинскую помощь в новом стационаре будут более 160 сотрудников.

https://ria.ru/20230302/uchenye-1855284954.html

https://ria.ru/20230220/ekologiya-1853211353.html

самарская область

россия

самара

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, самарская область, россия, самара, дмитрий азаров, игорь комаров